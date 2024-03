L a danza incanta anche fuori dal palcoscenico. Abiti vaporosi e scarpette diventano i must have nel guardaroba di stagione. E il trucco segue, con i rosa più delicati. Scopri il balletcore make up





Gonna di tulle e ballerine in stile balletcore

La gonna di tulle sembra essere il capo del momento, insieme a scaldamuscoli, mini cardigan e nastri di raso. Sì, “l’estetica ballerina” è tornata in passerella e oggi fa tendenza, sempre. Però, con un tocco street style che rende l’outfit adatto anche fuori dal teatro, come è successo, qualche tempo fa, con l’athleisure.

Balletcore: un trucco romantico

Anche il beauty si adegua, tanto che gli hashtag #balletmakeup e #ballerinamakeup, da qualche mese, sono i più ricercati su TikTok. L’ispirazione da seguire se ti piace la tendenza balletcore è un trucco che punta sulle sfumature del rosa romantico, magari scaldate da una spolverata di terra che aggiunge quel tocco bonne mine perfetto in primavera.

Scegli i toni del rosa per un perfetto balletcore makeup

Pettinature in stile étoile

Per completare il look balletcore, perché non provare un’acconciatura da étoile? Lo chignon è facile e di grande impatto, ma funzionano bene anche le trecce, magari abbellite da un nastro di raso. Trucco a parte, la vera protagonista è la pelle, che deve essere luminosa e uniforme anche al naturale. Nel beauty case di primavera aggiungi una crema idratante e levigante, così potrai evitare il fondotinta e dare la preferenza a una base trucco leggera, come BB cream e primer.

Con il nastro di raso la treccia di Christian Siriano diventa romantica e in perfetto stile balletcore.

Giambattista Valli primavera-estate 24

Un beautycase da ballerina

Per un trucco romantico e delicato preferisci texture leggere che aggiungono freschezza al colorito. Vai di base trucco ultra light e scegli blush nei toni dell’albicocca, del pesca o del bois de rose. Per gli occhi preferisci matite e mascara nei toni del marrone al posto del nero (troppo drammatico). La manicure? Super clean sceglie smalti nude: un beige o un bianco rosato sono perfetti.

Rouge Blush di Dior (55 euro, in ed. lim.) dalla texture modulabile, ravviva le guance.

Il nuovo profumo Tutù di Gritti (extrait de parfum, 265 euro) mixa ribes, cocco, petali di rosa e eliotropio.

Un classico per la manicure soft: Le Vernis Ballerina di Chanel (32 euro).

lmpeccabile Ombretto Compatto Baby Rose Satin di Collistar (23,50 euro) è ricaricabile.