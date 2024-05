Banana botox, cosa c’è di vero nel nuovo trend di TikTok

S trofinare la buccia di banana sul viso riduce le rughe meglio del botulino. Lo sostengono alcuni video diventati virali sui social network. Ma sarà vero?

Un trattamento naturale in grado di ridurre le rughe? Il banana botox. Ma che cosa è? A lanciare il trend su TikTok è stata la truccatrice di Dua Lipa e Hailey Bieber, Katie Jane Hughes, che ha condiviso un video dove mostra i benefici effetti della buccia di banana. In poche ore, il suo “trucco” è diventato virale. Nelle ultime ore sono tantissime le ragazze che strofinano la buccia del frutto tropicale sulla pelle sperando di allontanare l’invecchiamento cutaneo. Ma sarà proprio così?

Banana botox: che cosa è

Il banana botox consiste nello strofinare la parte interna della buccia di banana sul viso per ottenere un effetto idratante, nutriente e liftante. Inoltre, lasciarne in posa i residui come se fosse una maschera di bellezza aiuterebbe a ringiovanire la pelle.

Non sempre i trend che si diffondono sui social sono veritieri. Così, mentre su TikTok fioriscono i video dove si sostiene che la buccia di banana sia meglio del botox, gli esperti sono scesi in campo per spiegare qual è la verità.

Le proprietà della buccia di banana

Secondo le tiktoker, strofinare la buccia di banana sul viso avrebbe gli stessi effetti del botulino, che viene utilizzato per ridurre le rughe e le linee sottili. Con in più i benefici di un rimedio naturale: non ci sarebbero gli effetti collaterali del botox come gonfiore, arrossamento, dolore nella zona trattata e, se il trattamento non viene effettuato correttamente, asimmetria facciale temporanea.

Ma perché secondo la truccatrice di Hailey Bieber la buccia di banana avrebbe effetti così potenti? Intanto, ha proprietà antimicrobiche, la rugosità della buccia avrebbe un effetto esfoliante sulla pelle e le vitamine, i minerali e gli enzimi contenuti sarebbero in grado di migliorarne l’aspetto.

Banana botox, gli esperti mettono in guardia

Per gli esperti, però, si tratta di benefici che, se ci sono, è difficile vederli. Infatti, il fatto che nella buccia della banana siano contenute sostanze benefiche, non significa che strofinandola sul viso queste sostanze penetrino nella nostra pelle.

Senza contare la presenza di pesticidi, che potrebbero irritare la pelle, causando una dermatite. O della possibilità di sviluppare una allergia. Insomma, se proprio si vuole godere degli effetti benefici di questo frutto, meglio mangiarlo. Il botox gratuito non è ancora stato inventato.