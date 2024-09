Selena Gomez ci ha preso gusto: da mesi ormai si diverte a lanciare nuovi trend in fatto di manicure. L’ultima che ha sfoggiato in vista dell’autunno è già virale. Infatti, è basata su un colore che è subito piaciuto a tutte: il caramello.

Le nuance dell’autunno

Dall’inizio di settembre i colori tipici dell’estate hanno iniziato a lasciare il passo a nuance più adatte a un clima più fresco. La tavolozza dei colori è divenuta più profonda e, man mano che i giorni passano, è sempre più ispirata alle foglie che cambiano tonalità e poi cadono.

La manicure al caramello di Selena Gomez

Selena Gomez ha sfoggiato la sua nuova manicure al caramello la prima volta in occasione del Telluride Film Festival del Colorado, dove si era recata per promuovere il film Emilia Pérez, che la vede nel cast insieme alle attrici Carla Sofia Gascòn e Zoe Saldana.

La pellicola racconta la storia di un boss della droga che finge di essere morto per cambiare sesso e diventare la donna che avrebbe sempre voluto essere, Emilia Pérez. Cambiata vita, tornerà dalla sua famiglia sotto altre vesti e ne succederanno delle belle. Dopo avere raccolto gli applausi al festival, Selena Gomez ha poi sfoggiato le sue unghie caramellate anche mentre assisteva a una partita di pallavolo, dove sfoggiava un outfit casual chic composto da jeans, una maglietta nera e un blazer gessato.

Selena Gomez e le “unghie caramellate”

Ma com’è la manicure al caramello di Selena Gomez? Le unghie sono lunghe e larghe. Il colore è stato scelto per lei dal nail artist delle star, Tom Bachik. Si tratta di un bel marrone chiaro con un accenno di sfumature beige arrossate. Una tonalità che suggerisce che l’autunno sta arrivando e l’artista è pronta a viverlo all’ennesima potenza.

Non è la sola. In tante sui social la stanno già imitando. Inoltre, c’è chi dice che questa tonalità è perfetta anche per Halloween. C’è da giurarci: prima che arrivi l’inverno, la vedremo sulle mani di tutte.