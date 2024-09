Asciugatura

Se l’estate ha lasciato il segno sui capelli, usa le maniere dolci soprattutto nel momento dell’asciugatura. Seleziona il getto d’aria meno calda del phon e, anziché il beccuccio, usa il diffusore. Dirigilo sempre dall’alto verso il basso per assecondare la direzione naturale delle squame ed evitare così che si sollevino, causando l’aspetto frizz.

Biotina

Detta anche vitamina H, stimola la crescita. La trovi in uova, pollo, spinaci e arachidi.

Caduta dei capelli

A fine stagione un aumento della caduta è fisiologico e, in genere, non dura più di 2-4 settimane. Per rallentarla, puoi ricorrere a integratori a base di aminoacidi, vitamine e minerali. Se si protrae però, meglio rivolgersi a un dermatologo: potrebbe trattarsi di una forma di caduta più seria, per esempio dovuta a uno squilibrio ormonale, che va curata con rimedi più strong.

Doppie punte: occorre tagliere i capelli?

Si formano quando la cuticola che riveste il fusto è così sottile da dividersi in due. I trattamenti a effetto immediato sono i sieri sigillanti, a base di siliconi, che compattano le punte, evitando che si aprano. Per eliminarle però bisogna ricorrere al taglio: bastano anche un paio di centimetri.

Elasticità

Prodotti aggressivi, ma anche sole e salsedine cambiano la struttura interna dei capelli e fanno perdere elasticità. La soluzione sono trattamenti che ricostruiscano i legami chimici danneggiati, per esempio a base di collagene.

Fiale

Per preservare la vitalità della chioma, è utile un ciclo di fiale rinforzanti e anticaduta ai cambi di stagione. Contengono fitoestratti tipo guaranà, ginseng, luppolo e principi attivi come l’aminexil che nutrono a fondo le radici. Vanno applicate per almeno un paio di mesi.

Genetica: la struttura dei capelli

Non solo il colore, anche la struttura dei capelli è regolata dai geni. Per esempio, in quelli ricci la cuticola che li riveste è disposta a spirale e questo non può essere modificato. Si può solo disciplinare l’effetto, magari ricorrendo a trattamenti ad hoc in salone oppure alla piastra, che rischiano però di danneggiare la chioma, soprattutto se è già stressata.

Henné

È perfetto dopo l’estate per rigenerare i capelli sfibrati post vacanze, ma a patto di essere naturale al 100 per cento. Quale scegliere? Se non si vuole cambiare tinta o si ha una tonalità sul biondo si può usare l’henné neutro. Chi invece parte da una base castana o mora e ama i riflessi ramati o mogano, può utilizzare quello rosso.

Impacchi

Per far ritrovare alle ciocche brillantezza e morbidezza, sì alle maschere dall’effetto silk, da fare anche due volte alla settimana. Perché i principi attivi penetrino in profondità, l’ideale è avvolgere la testa con una pellicola e poi, sopra, un asciugamano caldo. Così, gli effetti sono da salone.

Dopo le vacanze, è bene rigenerare la chioma con impacchi nutrienti. Sì anche alla spuntatina

Lunghezza

Dopo l’estate i capelli sembrano più lunghi? È possibile! Grazie alle maggiori ore di luce, crescono un po’ di più della media, che è di circa un centimetro al mese. Il ciclo di vita di un capello può durare fino a 7 anni: ciò significa che se non si dovesse mai tagliarli, potrebbero superare gli 80 centimetri di lunghezza.

Massaggio ai capelli

È importantissimo per stimolare la circolazione della cute e mantenere i bulbi ben ossigenati e vitali. Va eseguito con le dita a rastrello o con l’apposito attrezzino dai denti di silicone su tutto il cuoio capelluto. Vai di movimenti rotatori senza strofinare, ma facendo “scorrere” la cute sull’osso sottostante. E procedi sempre dalla nuca verso il centro della testa.

Nodi ai capelli

Se il balsamo non basta, un trucco per districare i capelli è applicare qualche goccia di olio di cocco solo dove serve e pettinare dolcemente.

Olio

Jojoba, argan e semi di lino sono gli oli più indicati per nutrire le lunghezze. Utilizzali a mo’ di impacco, lascia agire per una ventina di minuti (o tutta la notte), quindi procedi con lo shampoo.

Plopping per i capelli ricci

Il plopping è una tecnica di asciugatura senza phon per i capelli ricci, che permette di ottenere onde ben definite. Ti serve solo una T-shirt. Appoggia la maglietta su un tavolo, quindi a testa in giù lascia cadere le ciocche al centro arrotola i lati a destra e sinistra su loro stessi e annodali dietro. Lascia i capelli così raccolti per circa 3 ore.

Q 10

È uno degli antiossidanti più potenti e ha un’azione antietà anche sui capelli. In più, favorisce la ricrescita perché assicura un boost di energia alle cellule, stimolandole a riprodursi.

Ricostruzione per capelli sfibrati

Si effettua in salone e serve a rivitalizzare i capelli sfibrati. Si comincia da una lozione che penetra in profondità e rigenera la parte più interna del fusto. Segue uno shampoo specifico e infine si mette una maschera ristrutturante.

Per ravvivare il colore e rinforzare le ciocche, scegli trattamenti illuminanti e ristrutturanti da fare in salone.

Scrub

Va fatto sempre ai cambi di stagione. I benefici dello scalp scrub sono diversi: si asportano le cellule morte dal cuoio capelluto, si rimuovono i residui dei prodotti di styling e, grazie al massaggio, si riattiva la circolazione, migliorando l’ossigenazione dei follicoli.

Tinta

Dopo l’estate, il colore dei capelli risulta sbiadito e rovinato dal sole. Prendi un appuntamento dal parrucchiere per un tonalizzante. Si tratta di una colorazione semi-permanente senza ammoniaca che regala subito riflessi luminosi intensificando il colore di base senza aggredire la struttura.

Uv: non fanno bene ai capelli

Le radiazioni solari ossidano le proteine che formano la cuticola, rendendo i fusti secchi, opachi e fragili, al punto che si rompono in alcuni punti. La soluzione è tagliarli. O usare prodotti alla cheratina che ricostruiscono la fibra del capello.

Vitamine anche per i capelli

Sono utili in primis quelle del gruppo B che hanno sui capelli azioni ristrutturante e rinforzante. Ma anche la A e la E, che ne prevengono l’invecchiamento, e la C che migliora il microcircolo cutaneo e, quindi, il nutrimento dei bulbi.

Zinco

Questo minerale è un grande alleato per la salute dei capelli: antietà, contribuisce anche alla sintesi della cheratina e del collagene. Ne sono ricchi uova, pesce, latticini. Ma anche cereali integrali e molluschi come le vongole.

Infine, le cure d’urto

Triphasic Reactional di René Furterer (12 fiale 94,90 €, in farmacia) è un booster rinforzante.

Stimola la crescita il Siero Anticaduta di Klorane (45,90 €, in farmacia).

Formula ristrutturante per Elisièr di Medavita (33 €, in salone).

Shampoo per il rientro

Maschera Siero Hyalu-3 di Biopoint (8,50 €) rigenera la chioma.

Texture cremosa per Shampoo Rinforzante TricoAge 50+ di Bioscalin (da 14 €, in farmacia).

Essential Luxury Shampoo Forever Long di Creattiva (da 28 €, in salone) lucida e districa.

Integratori su misura

Biotina Complex di Equilibra (16,90 €) migliora consistenza e volume della chioma attivando la produzione di cheratina.

Coenzima Q10 di Solgar (34,80 €, in farmacia), grazie alle virtù antiossidanti, rivitalizza

i capelli e li rinforza.

Sieri concentrati

Con olio di camelia, Elvive Siero Midnight di L’Oréal Paris (10,90 €) si applica come impacco prima di dormire. È senza risciacquo.

Frizionato prima dello shampoo, Polleine di Phyto (26,90 €, in farmacia) fortifica i capelli con 10 oli essenziali.