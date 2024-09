L’estate è finita e i vostri capelli sono secchi e non sapete come fare per idratarli? Siete nel posto giusto: leggete i nostri consigli per proteggere e idratare i capelli secchi in modo naturale, senza ricorrere a prodotti chimici.

Capelli secchi dopo l’estate

Quando l’estate volge al termine restano quasi sempre una meravigliosa tintarella ed i ricordi di tanti divertimenti e spensieratezza. Ma purtroppo il rientro dalle vacanze per i capelli non è il momento migliore dell’anno. Sole, cloro, salsedine, vento e vita all’aria aperta mettono a dura prova sia il fusto che la cute. Bisogna quindi far ritrovare ai capelli la loro vitalità. Ciò è possibile con il giusto trattamento. Leggendo questo articolo si possono avere alcuni utili consigli e delle corrette informazioni su come idratare i capelli secchi dopo l’estate.

Capelli secchi: come prendersene cura

Prima di vedere i rimedi per idratare le chiome spente dal sole e dalla salsedine, vediamo quali sono i consigli da seguire durante tutto l’anno per prendersi cura dei capelli secchi.

Attente al phon

Evitate di utilizzare il phon ad alte temperature avvicinandolo alla cute e alla radice dei capelli! Tenetelo sempre a una certa distanza e se avete tempo e modo in estate asciugate i capelli all’aria aperta.

Spazzola e pettine

Se notate che i capelli si spezzano frequentemente e con facilità, cambiate la vostra spazzola. Utilizzate un pettine in legno o una spazzola a setole lisce e morbide, evitando quelle con delle piccole sfere all’estremità. Non spazzolate i capelli quando sono bagnati, aspettate che siano asciugati anche solo in parte e pettinate delicatamente.

Piastra e ferro? Con moderazione

Cercate di evitare più possibile strumenti ad alte temperature come piastra e ferro perché un loro utilizzo frequente indebolirebbe la struttura dei vostri capelli, danneggiandoli.

No ai trattamenti invasivi

Limitate più che potete trattamenti invasivi a base di agenti chimici (colorazioni, decolorazioni e permanenti) che possono compromettere seriamente la salute dei vostri capelli.

Occhio al sole

Durante l’estate, fate attenzione ai raggi ultravioletti. Se i vostri capelli sono già danneggiati, cercate di proteggerli da prolungate esposizione al sole.

Usate prodotti specifici

Usate sempre uno shampoo e un balsamo specifico che possano idratare e nutrire al meglio i capelli secchi e danneggiati.

Sì alle maschere

Effettuate una maschera almeno una volta alla settimana. Questo trattamento ristrutturante farà bene ai vostri capelli.

Usate degli oli

Utilizzate degli oli anche sui capelli asciutti, concentrandovi molto sulle punte. Contribuiranno a dare morbidezza e luminosità alla vostra chioma.

Come idratare i capelli secchi dopo l’estate

Per idratare i capelli secchi dopo l’estate esistono diversi metodi, sia naturali sia con prodotti acquistabili nei supermercati.

Maschera

Dopo le vacanze è indispensabile fare degli impacchi pre-shampoo utilizzando una maschera. Quest’ultima si può acquistare facilmente nei negozi specifici. In alternativa si può realizzare con il metodo fai da te utilizzando alcuni ingredienti che sono facilmente reperibili in casa.

Siero

Il siero è fondamentale per idratare e nutrire i capelli dopo l’estate. Esso deve essere utilizzato dopo ogni lavaggio, ma non bisogna risciacquare. Il siero deve essere applicato sui capelli umidi prima di pettinarli ed asciugarli. Non è opportuno utilizzare la piastra durante l’asciugatura e si deve utilizzare il phon ad una temperatura fredda. Un siero ai semi di lino, al burro di Karité oppure all’olio di Argan fa ritrovare sicuramente ai capelli la loro naturalezza e luminosità. Inoltre, riesce a proteggere la chioma indebolita dal sole dell’estate. Con questo trattamento i capelli stressati ritrovano sicuramente.

Lozione

Le ore passate sotto il caldo sole estivo ad abbronzarsi così come la pratica scorretta di legare e tirare i capelli hanno indebolito sicuramente i capelli. Quindi probabilmente si è causata una temporanea caduta estiva di essi. Se non si vuole che questa caduta si intensifichi (in vista anche del cambio di stagione) bisogna utilizzare una lozione fortificante ed al tempo stesso ristrutturante. Si può quindi scegliere una lozione a base di betulla, arancio ed ortica. La lozione deve essere applicata sul cuoio capelluto. Successivamente bisogna massaggiare delicatamente con i polpastrelli. Il cosmetico va utilizzato fino a quando i capelli non sono di nuovo forti ed idratati.

Camomilla

Gli impacchi di camomilla sono molto efficaci per idratare i capelli secchi. Vanno applicati dopo lo shampoo e prima del balsamo.

Aloe vera

Uno shampoo all’aloe vera è perfetto per nutrire a fondo i capelli, rendendoli forti e luminosi e contrastando anche la caduta.

Maionese

Ebbene sì, la maionese è un ottimo balsamo per i capelli. Lasciatela agire da cinque minuti a un’ora prima di fare lo shampoo.

Birra

Anche la birra rappresenta una soluzione valida per idratare i capelli secchi dopo l’estate. Distribuitela con uno spruzzino sui capelli lavati e tamponati con una salvietta di spugna, prima di asciugarli. L’odore della birra svanisce in fretta, non temete.

Come idratare i capelli secchi dopo l’estate: la maschera perfetta

In caso di capelli secchi o rovinati dopo l’estate, è possibile realizzare una maschera perfetta per ridare vita alla chioma sfibrata con l’utilizzo di pochi elementi presenti nelle nostre cucine.

Si tratta di uno dei cosiddetti “rimedi della nonna” e l’obiettivo finale sarà di ottenere un cuoio capelluto abbastanza luminoso, morbido, fluente e invidiabile dalle altre donne.

Ecco come realizzare una maschera rivitalizzante per i capelli senza l’utilizzo di prodotti chimici.

Occorrente

4 cucchiai di miele

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

1 uovo

1 rotolo di pellicola trasparente

Bicchiere

Cucchiaino

Acqua corrente

Asciugamano

Pennello o pettinino a denti stretti

Pentolino

Forcine o mollette

Phon

Shampoo

Balsamo

Fase 1

La prima fase è recuperare un pentolino, versarci dentro quattro cucchiai di miele e l’olio extravergine d’oliva. Questi due ingredienti andranno mescolati fino ad ottenere una miscela piuttosto liquida. Una volta che si sono ben amalgamati, accendeteli sul fuoco e riscaldate il tutto (evitando la temperatura alta e il processo di ebollizione) affinché le molecole si finiscano di unirsi. Raggiunto un buon calore, spegnere e mettere da parte la soluzione contenuta nel pentolino.

Fase 2

Prendete un uovo, e sbattetelo. Cercate di scegliere un contenitore che poi vi faciliti successivamente la stesura dell’uovo sul cuoio capelluto.

Inumidite i capelli con acqua a temperatura ambiente e, dopo esservi coperti le spalle per evitare di sporcarvi, applicate innanzitutto il preparato con miele e olio e successivamente l’uovo sbattuto su tutta la chioma, considerando ogni singola vostra ciocca.

Fase 3

Una volta ultimato il processo precedente raccogliete i capelli a chignon o comunque con acconciature che vi diano la possibilità di avvolgere il capo con una pellicola trasparente in modo tale da evitare di sporcarvi inutilmente durante il tempo di posa.

Tempo di posa e rimozione dell’impacco

L’impacco, per avere un effetto migliore sui capelli andrebbe applicato almeno per 2 ore. Probabilmente per questo il momento migliore della giornata in cui procedere con l’operazione è di sera o di notte. In caso decidiate per la notte, non dimenticatevi anche un asciugamano per il cuscino. Ovviamente il tempo di posa più è lungo, migliore sarà l’effetto ottenuto. Trascorso il tempo necessario, rimuovete l’impacco effettuando 3 o 4 lavaggi con shampoo e balsamo, meglio se con acqua fredda, e procedete con l’asciugatura a mezzo phon.