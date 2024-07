In estate con il caldo record capelli legati sono un must, tranne per le poche stoiche che riescono a tollerare la chioma sciolta e fluente sulle spalle. Nonostante le temperature elevate. Per tutte le altre c’è la coda, lo chignon o una delle tante acconciature improvvisate con un fermaglio. Del resto, basta sollevare i capelli per trovare una sensazione – anche lieve – di refrigerio. Perché non sposare tutta l’estate il look con i capelli legati? Ci si rivede poi a settembre inoltrato per un tagliando dal parrucchiere. Nel frattempo, dai un’occhiata a questi look.

Idee per legare i capelli in estate con stile

Se anche tu fai parte del team “mai capelli sciolti in estate”, molto probabilmente ti dirai che al di là di uno chignon scomposto, non c’è poi molto. Eppure dallo street style provengono tante idee per legare i capelli con stile, giocando con gli accessori e tanta fantasia.

Abbiamo selezionato per voi le idee più curiose e divertenti, provenienti dalle principali città che, in occasione delle sfilate, si animano personaggi influenti nella moda, ognuno con uno stile da raccontare. Da Parigi, Milano, Londra e New York, ecco tante acconciature per combattere il caldo, e non sembrare una homeless (detto con la massima ironia possibile).

Alcuni hairstyle sono facilissimi, e fanno parte della categoria che gli addetti ai lavori chiamano effortless (senza sforzo). Altri, invece, sono decisamente elaborati e per questo possono essere ideali per l’immancabile matrimonio in estate, come invitata si intende.

Chignon scomposto, il più adatto contro il caldo

Con una pinza semplice (come quelle dei parrucchieri) o una matita (per chi ha tanta massa), lo chignon casuale è l’alleato numero 1 per combattere il caldo. Per uno stile più trendy, puoi optare per lo spiky bun, il raccolto tirato che andava di moda negli anni ’90, caratterizzato da ciocche sbarazzine che “puntavano” verso l’alto.

Facile da realizzare, questo look mantiene i capelli lontani dal viso e dal collo, garantendo una sensazione di freschezza. Puoi rendere il tuo chignon più interessante aggiungendo un foulard colorato o un accessorio per capelli scintillante.

Ma va bene anche quello a “ciambella” con il supporto adatto

L’estate è la stagione degli accessori per capelli (a prova di caldo)

Chignon elegante per cerimonie estive

Acconciature estrose contro il caldo

Immancabili code di cavallo, da rendere insolite

La coda di cavallo alta è una scelta versatile e pratica per l’estate. È ideale per chi ha i capelli lunghi e vuole evitare che si appiccichino al collo. Per un look più moderno, puoi avvolgere una ciocca di capelli attorno all’elastico per nasconderlo e aggiungere un tocco di eleganza.

La coda a sbuffo

Trecce anti-caldo

La treccia è un’altra acconciatura che non passa mai di moda. È perfetta per un look casual ma elegante, e soprattutto per tenere i capelli in ordine senza troppo sforzo. Puoi optare per una treccia classica o sperimentare con la treccia a spina di pesce per un tocco più sofisticato. Ma la più indicata di tutte è la treccia alta, realizzata dopo aver legato i capelli a mo’ di coda. O più di una coda, come le foto dello street style.

