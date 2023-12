C on riga in mezzo, a lato, onde piatte o boccolose. Mai come quest'anno sul red carpet dei premi cinematografici più importanti hanno sfilato tante celeb con i capelli sciolti. Possiamo dire "basta chignon" per un po'? Intanto, guarda i look più belli e fluenti adatti alle occasioni più eleganti

Dai recenti Fashion Awards agli ormai lontani Oscar del cinema, i principali red carpet del 2023 hanno visto sfilare tanti capelli sciolti! Soprattutto con riga in mezzo. Sarà la fine dello chignon da gran soirée? Al di là dei pronostici sulle acconciature del prossimo anno, i look con capello sciolto indicano senz’altro una generale apertura verso il trend della naturalezza che da qualche stagione sta imperversando a Hollywood e a corte. Difficile vedere Kate Middleton con i capelli legati, se non in rare occasioni come ad esempio alla cerimonia del Commonwealth Day.

Nei matrimoni, le acconciature con capelli sciolti o semiraccolti sono sempre più richieste, ma era da tanto che non si assisteva a una tale proliferazione anche sul tappeto rosso di tutto il mondo. Secondo una psicologia (spicciola), i capelli sciolti simboleggiano la libertà di contro al rigore dello chignon che farebbe sentire più legate, non solo per quanto riguarda le ciocche di capelli. Pare che anche indossare un’acconciatura più o meno composta cambi l’habitus mentale, almeno fino a quando non ci si libera della costrizione delle forcine.

Certo, in questa materia non è utile fare interpretazioni psicologiche azzardata, me siamo proprio sicuri che così tanti capelli sciolti eleganti non vogliano lanciare un messaggio di ricerca di semplicità?

I look con capelli sciolti più belli del 2023

Se stai cercando ispirazioni per le serate di festa ecco, guarda le foto delle celeb. Oscar, BAFTA, Golden Globe, Cannes, Venezia, Fashion Awards: ecco le acconciature più belle con capelli sciolti, viste sui red carpet del 2023.

Margot Robbie, la Barbie con le beach wave

Getty

Iniziamo da Margot Robbie che nel 2023 abbiamo visto recitare nel film Barbie, con le iconiche acconciature della bambola più famosa del mondo, in particolare boccoli e coda alta. Nella foto in alto, eccola ai Golden Globe 2023 con delle beach waves molto allentate, ben lontane dalla compostezza della Barbie archetipa che ha impersonato nel film.

Cosa ci piace: la freschezza che emana da un’acconciatura come questa.

Kate Middleton, la regina del capello sciolto

IPA

Kate Middleton è indubbiamente la regina del capello sciolto, del resto con quella chioma lì vince facile. Ma, spesso nelle occasioni più importanti di casa Windsor raccogli i capelli in pomposi chignon, tranne che per il recente Royal Variety Performance del 1 dicembre 2023.

Cosa ci piace: il taglio butterfly cut con le ampie scalature all’altezza delle tempie rende la capigliatura di Kate molto glamour.

Michelle Yeoh e un retrogusto vintage

Getty

Onde in stile spiaggia per l’attrice Michelle Yeoh che impugna la sua statuetta per il premio Oscar come miglior attrice 2023 in Everything Everywhere All at Once.

Cosa ci piace: il tocco vintage del ciuffo pettinato con una onda in stile anni ’90.

Kerry Condon, onde in stile gold Hollywood

Getty

Ecco un’altra statuetta stretta tra le mani di un’attrice con i capelli sciolti. Lei è Kerry Condon vincitrice del premio BAFTA come miglior attrice non protagonista per il film “Gli spiriti dell’isola”.

Cosa ci piace: i boccoli sulle punte di una chioma lunghissima sono un classico intramontabile.

Jessica Chastain…va col liscio!

Getty

Siamo abituati a vedere l’attrice Jessica Chastain con onde boccolose, ma al Toronto International Film Festival 2023 ha sfilato sul red carpet con un liscio morbido e naturale, che contrasta con il suo elegante abito in paillettes nero.

Cosa ci piace: l’acconciatura liscia, portata di lato, è l’ideale per mettere in risalto il colore dei capelli.

Riley Keough, capelli sino alla vita

Getty

Onde allentate per la modella e attrice Riley Keough, figlie di Lisa Marie Presley, quindi nipote di Elvis Presley.

Cosa ci piace: la semplicità dell’acconciatura si accorda perfettamente all’abito con maxi spacchi.

Sophie Turner: frangia aperta a tendina che incornicia il viso

Getty

Sophie Turner ai BAFTA 2023 è splendida con una frangia aperta e tendina e l’acconciatura messy che crea un contrasto con il prezioso abito in pizzo tempestato di strass.

Cosa ci piace: la perfezione del taglio con frangia aperta a tendina.

Eva Longoria, look da spiaggia effetto gran soirée

Getty

Capelli all’indietro, lasciati morbidi sulle spalle e fissati con un invisibile gel dal finish opaco. Un look perfetto per mettere in risalto la scollatura dell’abito segnata da sottili strisce di tessuto.

Cosa ci piace: un look che evoca la spiaggia restando da gran soirée.

Carla Bruni, quel finto scompigliato formidable

Getty

A Cannes Carla Bruni incanta con i suoi capelli sciolti scompigliati dal vento e un’allure mai del tutto costruita, nonostante il passato da modella.

Cosa ci piace: la capacità di essere elegante anche con un’acconciatura “inesistente” che fa molto out of bed (capelli così come mi sono alzata dal letto).

Caterine Zeta-Jones: graffiature caramello

Getty

Onde in stile vecchia Hollywood per l’attrice icona de La maschera di Zorro. Che però lei svecchia con uno styling più morbido e venature color caramello sulla lunga chioma mora.

Cosa ci piace: il colore dei capelli le ammorbidisce i lineamenti

Anja Taylor Joy: look da ragazza per bene

Getty

E poi c’è l’esercito dei capelli sciolti ma con qualche forcina qui e là per creare un semiraccolto molto delicato. Come l’acconciatura dell’attrice Anja Taylor Joy ai BAFTA 2023.

Cosa ci piace: una bella idea per cambiare il look dei capelli più lisci e sottili.

Rosie Huntington-Whiteley: look da ragazza per bene N.2

Getty

Ecco un’altra idea per realizzare un semplicissimo semiraccolto sui capelli sciolti. La modella e attrice Rosie Huntington-Whiteley lascia il suo bel volto scoperto portando indietro l’intera ciocca della fronte. L’effetto è composto e molto elegante, pur restando decisamente semplice.

Cosa ci piace: l’essenzialità del look molto bon ton.

Olivia Wilde, viva le schiariture

Getty

Shatush biondo freddo e onde in stile beach wave per l’attrice Olivia Wilde sul red carpet degli Oscar 2023.

Cosa ci piace: il look da tutti i giorni adattato alla cerimonia.

Lily James, rigorosa con la riga in mezzo

Boucheron

Capelli lunghissimi, sciolti sulle spalle, riga in mezzo, un mix vincente per mettere in evidenza il bel viso di Lily James e gli orecchini firmati Boucheron.

Cosa ci piace: la facilità di un look alla portata di tutte, che si può copiare con delle extension.

Stella Maxwell, eleganza con poco

Capelli sciolti? Non proprio! A ben guardare sono fissati all’indietro da ferrettini nascosti. E il look acquista glamour.

Cosa ci piace: basta un dettaglio, per altro nascosto, per rendere molto più eleganti i capelli sciolti.