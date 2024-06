L e versioni gioiello sono sempre di tendenza. Ma la vera novità è il semplice fermaglio casalingo portato con ironia. Non a caso il più ricercato è quello detto "backstage", con becco d'oca e base in plastica. Insieme a quelli in metallo, essenziali o più estrosi. Ecco un po' di idee per fermare i capelli con stile

Da qualche stagione il fermaglio per capelli è tornato prepotentemente di moda. Lo vediamo ovunque, sulle teste di celeb e aspiranti tali, o di donne meno famose che incontriamo tutti i giorni. Tra una ciocca laccata e una frangia portata di lato, il fermaglio fa capolino sui red carpet, alle sfilate e soprattutto nello street style di tutto il mondo.

Non che il fatto ci sorprenda, dati i corsi e ricorsi della moda, ma la novità è la consacrazione del semplice fermaglio casalingo (o da parrucchiera) ad accessorio di stile. Non a caso, il fermaglio del momento è quello denominato “backstage”, proprio quello che si usa nel retro delle sfilate mentre la modella è al trucco. Ma in giro si vede anche la forcina in metallo nera o brunito che è salita anch’essa al rango degli accessori per capelli fashion.

Launchmetrics/Spotlight

Nelle prossime righe tante foto ispirazione su come portare il fermaglio con stile. In più idee di forcine, ferrettini e accessori per fissare i capelli.

Fermaglio tipo ferrettino: da oggetto casalingo ad accessorio di stile

Il suo nome di battesimo è Bobby Pin, due vocaboli che raccontano lo scopo per cui è nato: “pinzare” il capelli tagliati a caschetto Erano gli anni ’20: insieme al bob nasceva il moderno e sottile ferrettino in metallo. L’inventore è Luis Marcus, un produttore di cosmetici con sede a San Francisco che pensò bene di ideare un metodo per tenere in ordine i capelli corti, una novità per l’epoca. Il brevetto è del 1929.

Per lunghi decenni il ferrettino (da non confondere con la forcina, anch’essa nata negli anni ’20, precisamente nel 1926), è stato usato per fermare i capelli in modo discreto. Oggi viene promosso ad accessorio fashion da esibire con nonchalance (come nel look in basso). Tuttavia, l’idea di tenere in ordine i capelli corti resta…

Launchmetrics/Spotlight

Il fermaglio oggi si porta a lato

La tendenza più in voga vuole il ferrettino laterale o portato su entrambi i lati. Un po’ come le bambine che non sopportano i capelli sulla fronte. In realtà, sebbene questo look abbia un’eco infantile, la moda cerca di spogliarla dei suoi aspetti troppo girlish. Un esempio? Riempire la testa di fermagli diversi per foggia ma simili nei materiali.

Launchmetrics/Spotlight

Fermaglio a clip

Ed ecco un’altra consacrazione nell’Olimpo degli accessori per capelli fashion: il fermaglio a clip. Nero, color argento, alluminio o coloratissimo, oggi si porta gigante e vistoso. Per effetti più ironici, le clip per capelli si portano in quantità (almeno 3) e l’uno accanto all’altro. Interessanti sui capelli sciolti e legati.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Fermagli backstage

Si chiamano fermagli backstage perché si usano nei backstage di moda e teatro. Fino a qualche anno fa venivano creati in modo “artigianale” con un beccuccio d’oca e un pezzetto di carta (a volte una vera e proprio carta da gioco!). Era, anzi è tuttora uno stratagemma per non rovinare i capelli ancora caldi dal phon o altri styler per metterli in piega.

Oggi la moda si è divertita a creare fogge estrose e preziose di fermagli backstage: li troviamo in plastica, con gli strass, effetto tartaruga o semplicemente neri e madreperla.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Becchi d’oca in versione moda

Ed ecco un altro fermaglio rubato dal cassetto del parrucchiere: il beccuccio d’oca che diventa un accessorio per capelli da portare fuori dal salone. Meglio se con capelli legati.

Launchmetrics/Spotlight

Fermaglio gioiello

È il più ricercato. E forse il più difficile da indossare: di solito il fermaglio gioiello o lo si ama o lo si guarda da lontano. Per portarlo bisogna sentirsi in sintonia con strass, pietre e luccichii sulla testa. Oggi i fermagli si portano in versione maxi, sempre a lato della testa, sopra l’orecchio o poco sopra, verso le tempie e la fronte. Ce ne sono di elegantissimi e di meno ricercati, ma tutti preziosi.

In basso una carrellata di foto con fermagli gioiello.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Julian Watson Agency

In strass e perline

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

In metallo

Parenti dei fermagli gioiello sono quelli in metallo. Sono meno eleganti e decisamente più facili da portare, anche per le occasioni di tutti i giorni. Esistono sia in metallo lucido che opaco.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Con i fiocchi

Gli accessori per capelli con il fiocco sono di grande tendenza quest’anno. Romantici e giocosi, i fermagli con fiocchi sono in stoffa e in plastica.

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Fermagli estivi

L’estate è la stagione in cui i fermagli danno la massima espressione di sé. Vuoi per le alte temperature vuoi per il bel tempo che invita a giocare con i capelli. I fermagli per l’estate? Ovviamente colorati e, se si preferisce un tocco neutro, in madreperla.