Classico o boho chic

Posiziona semplicemente la fascia sui capelli, spingendola indietro dalla fronte. Questo funziona bene sia con i capelli lisci che ricci e dona un aspetto ordinato e raffinato.

Per un look più casual e bohemien, prova una fascia larga in tessuto o intrecciate intorno alla fronte. Lascia cadere naturalmente alcune ciocche di capelli intorno al viso per un aspetto morbido.

Vibes retrò o stile sportivo

Realizza un look retrò con una fascia larga e colorata. Abbinala a capelli voluminosi o a un’acconciatura a nido d’ape per uno stile divertente e ispirato al vintage.

Per un look sportivo e pratico, usa una fascia elastica e atletica. È ottima per tenere i capelli lontani dal viso durante gli allenamenti o le attività all’aperto.

Fascia con la frangia o capelli raccolti con la fascia

Se hai la frangia, una fascia può aiutare a tenerla in ordine aggiungendo un tocco di stile. Scegli una fascia sottile e delicata per un look elegante e discreto o una larga e audace per un maggiore impatto.

Incorpora una fascia in un’acconciatura raccolta, come uno chignon o una coda di cavallo. Questo aggiunge un tocco di eleganza ed è perfetto per eventi formali.