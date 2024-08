Leggi anche Come arricciare i capelli molto corti

Pettinare i capelli bagnati

Per prima cosa bagna completamente i capelli. Questo aiuta a non spezzarli e rende più facile districarli. Usa una quantità generosa di balsamo per rendere i capelli più morbidi e facili da pettinare.

Dividi i capelli in parti: questo rende il processo più efficiente e meno doloroso. Usa un pettine a denti larghi e inizia a pettinare dalle punte e risali verso le radici. Questo metodo aiuta a rimuovere delicatamente i nodi senza tirare i capelli.

Per i nodi più ostinati, usa le dita per separare delicatamente le ciocche prima di usare di nuovo il pettine.

Pettinare i capelli asciutti

Usa un pettine a denti larghi o una spazzola con setole morbide e flessibili per evitare di tirare o impigliare i ricci.

Applica un balsamo leave-In o un olio naturale per inumidire i capelli, renderli più morbidi e pettinabili e ridurre il crespo.

Come per i capelli bagnati, dividi i capelli in sezioni per facilitare il processo. Inizia a pettinare dalle punte e risali verso le radici. I capelli ricci sono più fragili quando sono asciutti, quindi prenditi il tuo tempo e sii delicata per evitare di spezzarli.