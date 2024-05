Cannes 2024: i look più belli del red carpet

C on il suo attesissimo tappeto rosso, anche la 77esima edizione del Festival di Cannes ha inondato la Costa Azzurra di glamour ed eleganza. Ecco i look più belli sfoggiati dalle star

Sulla Croisette tutto è pronto per la 77esima edizione del Festival di Cannes, che dal 1939 agisce da faro sulle tendenze cinematografiche e sui registi e gli attori più attesi e amati. Ma non solo. Perché sui Red Steps la settima arte si dà appuntamento anche con la moda, trasformando la Montée – la scalinata del Palais tinta di rosso – in una passerella ladra di mille sguardi. Ecco i look più belli scelti dalle star per il Festival di Cannes 2024.

Tra glamour e libertà: le dive senza tempo

Meryl Streep, Jane Fonda, Juliette Binoche, solo per citarne alcune. Sono state loro – le dive senza tempo – a catalizzare l’attenzione sul tappeto rosso di Cannes: meravigliose e disinvolte, emanano una luce speciale. Il merito? Ancora più che delle paillettes o dell’armocromia, secondo noi è della consapevolezza figlia del tempo, della libertà di essere se stesse, di un fascino che ha raggiunto l’intramontabilità. Tradotto in poca eccentricità e tanto glamour, quello che lascia il segno e fa sognare per davvero.

Meryl Streep in Dior Haute Couture

Foto: Dior

Jane Fonda in Elie Saab

Foto: IPA

Juliette Binoche in Dior Haute Couture

Foto: Dior

La gallery look del Festival di Cannes 2024

Greta Gerwig in Saint Laurent e gioielli Chopard

Foto: Saint Laurent

Camille Cottin in Dior

Foto: Dior

Vicky Krieps in Chanel

Foto: Chanel

Anna Ferzetti in Federica Tosi

Zhao Tao in Dior Haute Couture

Foto: Dior

Emmanuelle Beart in Saint Laurent

Foto: Saint Laurent

Paola Turani in Rahul Mishra, gioielli Damiani e scarpe Rene Caovilla

Foto: Gianluca Minchillo

Emilie Dequenne in Dior

Foto: Dior

Léa Seydoux in Louis Vuitton e Louis Garrel in Dior

Foto: Dior