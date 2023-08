Capelli bianchi: come coprirli con tre rimedi naturali

V i siete accorte della comparsa dei primi capelli bianchi? Se non volete ricorrere alla tinta né spendere soldi dal parrucchiere, potete nasconderli e coprirli grazie a questi tre rimedi naturali.

L’henné

Uno dei sistemi di colorazione naturale per coprire i capelli bianchi senza tinta più conosciuti è l’henné. Si tratta di una polvere che si ottiene dal processo di essiccazione di una pianta di origine nord africana e indiana. Si acquista in erboristeria, in farmacia o nei negozi di prodotti per parrucchiere. Ne esistono diverse tonalità. Scegliete quella più vicina al vostro colore naturale e miscelate la polvere con acqua bollente. Potete aggiungere all’impasto anche del succo di limone o di aceto. Applicate la crema sui capelli umidi, precedentemente lavati con uno shampoo neutro. Lasciate in posa per il tempo indicato sulla confezione e poi risciacquate, applicando uno shampoo neutro. Il colore resterà sui capelli per 6-8 settimane. Se la vostra tonalità di capelli è più scura (l’henné ha tonalità tutte rosso-castano), potete mescolarlo all’indigo, un’altra polvere vegetale che può tingere i capelli di nero.

Il caffè

Un altro rimedio naturale per tingere i capelli è il caffè. Preparate del caffé forte (naturale, non istantaneo), fatelo raffreddare e versatelo sui capelli prima di lavarli. Massaggiate delicatamente e lasciate in posa per almeno cinque minuti. Per fissare meglio il colore e ottenere un effetto più duraturo, potete fare un ultimo risciacquo con l’aceto bianco.

Il tè nero

Un’alternativa valida è rappresentata dal tè nero. Prendete alcune foglie e mettetele in infusione in un litro d’acqua. Fate bollire per 30 minuti e lasciate in infusione per 24 ore. Filtrate l’acqua e applicate il composto sui capelli, lasciandolo in posa per circa un’ora. Procedete al risciacquo utilizzando uno shampoo neutro.