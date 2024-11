Lo spessore dei capelli è una questione di genetica, con i capelli sottili si nasce! Di per sé questo non rappresenta un problema, il problema è che i capelli fini sono fragili, si spezzano con niente e si appiattiscono dopo mezz’ora dal lavaggio. Per aiutare queste chiome a ritrovare energia ci vuole la giusta combinazione di cura, prodotti ad hoc e tecniche di styling. Qui ti daremo le dritte furbe per ottenere un effetto volume sui capelli fini, ma tieni a mente che anche gli integratori possono dare una marcia in più alla fibra capillare. Cerca quelli a base di vitamine, minerali e biotina, ma attenzione: l’integratore rinforza i capelli riducendo caduta e rottura, ma non rende il fusto più spesso. In questo caso ciò che possiamo fare è creare un migliore effetto cosmetico, sollevando le radici e aumentando il volume. Ecco qua alcuni trucchi.

Tagli per capelli sottili: i migliori per dare volume

Scegli un taglio che valorizzi i tuoi capelli fini. Evita quelli troppo lunghi che potrebbero appesantire e punta su tagli medi e scalature leggere.

Foto: Launchmetrics / Spotlight

Pixie, caschetti e long bob sono perfetti, idealmente i capelli dovrebbero essere tagliati sopra la clavicola.

Foto: Launchmetrics / Spotlight

Anche la scalatura aiuta, purché sia controllata e non eccessiva, così come il colore. Una buona tecnica di balayage può aggiungere dimensione e consistenza e creare l’illusione di capelli più folti. E non disperare: anche chi ha i capelli fini può avere la frangia.

Sui capelli sottili evita il balsamo (e asciuga a testa in giù!)

Se giustamente non vuoi rinunciare a un prodotto per districare e ammorbidire i capelli dopo lo shampoo, usa la maschera. Anche la maschera per capelli in effetti ha una consistenza ricca, ma offre un grande vantaggio: a differenza del balsamo, che districa e basta, la maschera districa e chiude le squame. Un particolare non da poco, che incide sulla qualità dei capelli e anche sull’aspetto. Una maschera capelli infatti offre il doppio dei benefici e risulta più leggera. Quanto all’asciugatura, ça va sans dire, sempre a testa in giù.

A effetto riempitivo: Acido Ialuronico Shampoo Effetto Filler di L’Erbolario (€14,50) agisce con Acido Ialuronico, Cheratina vegetale e Cocco.

La formula naturale di Volume Shampooing di Phyto (€12,90, in farmacia) contiene estratto di ninfea volumizzante e estrazione organico di malva bianca illuminante.

Grazie a un’elevata concentrazione di aminoacidi essenziali, Maschera Ristrutturante Capelli Fini di Hairmed (€27) lucida, corporizza e è un valido aiuto contro doppie punte e rotture.

L’impacco di aloe vera è perfetto per i capelli fini

Le virtù curative dell’aloe sono ben note e soprattutto trasversali. L’aloe risulta uno dei migliori rimedi naturali per dare corpo ai capelli sottili. In commercio esistono naturalmente tante maschere capelli create da veri specialisti dell’aloe (come Equilibra o Planter’s), altrimenti puoi crearla tu. Basta tenere in posa il Gel di Aloe per 5 minuti prima di risciacquare. L’aloe è purificante, quindi libera il bulbo pilifero e dà energia alla chioma, ed è anche fortificante. Sulle lunghezze la sua formula naturale riveste leggermente i capelli senza alcun effetto appiccicoso.

Per dare volume ai capelli sottili, usa la spazzola rotonda

Scegliere gli accessori giusti è indispensabile per dare volume ai capelli fini e sottili. Parti dalla spazzola: secondo i parrucchieri la migliore per queste chiome è quella tonda. La forma rotonda consente di sollevare le radici durante l’asciugatura, dando immediatamente più corpo e volume ai capelli fini. Altre opzioni che ti possono aiutare: i bigodini riscaldati, da mettere su anche a capelli asciutti solo il tempo di un caffè, oltre alle spazzole piatte riscaldate come Glide di GHD (da preferire alla piastra se vuoi lisciare senza perdere volume) o la spazzola rotante per capelli riscaldata, oppure ad aria come quella di Babyliss.

Vai di superfood! Gli alimenti che fanno bene ai capelli

Avrai notato da sola che quando sei più stanca anche i capelli ne risentono. Gioca d’astuzia bilanciando con gli alimenti giusti. Quali fanno bene ai capelli? Soprattutto quelli ricchi di proteine, sali minerali e vitamine. Li trovi ad esempio nella frutta e verdura arancione: carote, arance, mandarini e peperoni sono dei veri alleati dei capelli. Grazie al betacarotene, nutrono, proteggono e rinforzano. Ottimi anche gli alimenti con Omega 3: salmone, aringhe, sgombro e altri tipi di pesce azzurro. Gli omega 3 infatti stimolano il microcircolo, favorendo la sintesi della cheratina. E poi c’è lo zinco, un minerale indispensabile che trovi nelle ostriche, carne di manzo, pane bianco e frutta secca.

Dai volume ai capelli sottili con i prodotti giusti

A disposizione ci sono molti più prodotti di quanto potremmo pensare. Potrebbe sembrare un po’ ovvio, ma se hai capelli fini e lisci, shampoo e balsami volumizzante possono essere i tuoi migliori amici, alcuni sono arricchiti con acido ialuronico per un effetto “filler” anche sui capelli. Al contrario le formule cosiddette “idratanti” sono – sorpresa! – proprio quelle che dovresti evitare: vanno bene per capelli più spessi o più ruvidi ma risultano pesanti per le chiome sottili. Per lo styling, punta su formule corporizzanti. Esistono sotto forma di mousse leggere, spray per sollevare le radici o spray volumizzanti. Questi prodotti possono aggiungere consistenza e tenuta senza appesantire.

Un altro migliore amico dei capelli fini è lo shampoo secco. A differenza di quanto potremmo pensare, non è utile solo per purificare ma è il segreto di tanti hairstylist e celebrità per dare tenuta e volume alla piega. Quando usi dry shampoo, polveri, spray o mousse volumizzanti, vai direttamente sulle radici (sollevando i capelli ciocca ciocca), così lavori sul volume in maniera mirata.

La formula dello Shampoo Secco di Biopoint (€15,99) aiuta a sollevare le radici e profuma intensamente i capelli.

Shampoo Secco all’ortica di Klorane (€16,90, in farmacia) è disponibile anche in versione colorata per capelli da castani a scuri.

Lo spray ultraleggero Raise the Root di Color Wow (€24,75, da Sephora) può essere vaporizzato su capelli bagnati o asciutti per un effetto volume immediato che dura a lungo.

La texture sorprendente di Oi Soufflé di Davines (€23,20) passa da liquido a mousse ed è in grado di donare corpo ai capelli senza appesantirli.

Applicato su capelli umidi e massaggiato, lo spray corporizzante ispessente Hug Volumizing Blow Dry di Jean Paul Mynè (€24) dà corpo ai capelli e li protegge dall’umidità.

Semi di lino Amplifying Mousse di Alfaparf Milano (€22,50) amplifica il volume e apporta corpo alla fibra capillare con una tenuta leggera.