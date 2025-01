Hai lavato i capelli e li hai asciugati con cura, facendo attenzione alla piega. Ma già poche ore dopo, ecco che la tua chioma comincia a diventare grassa. Ti chiedi se sia normale, specie dopo avere usato prodotti ad hoc. Ma non è che stai sbagliando qualcosa prima, durante o dopo il lavaggio?

Perché i capelli diventano unti

Che i capelli comincino a divenire oleosi alla radice un paio di giorni dopo averli lavati, è normale. Infatti, il cuoio capelluto produce naturalmente sebo, che serve a mantenere la tua chioma idratata e protetta. Ma se diventano untuosi già poche ore dopo il lavaggio, allora qualcosa non sta andando per il verso giusto. Forse, stai commettendo qualche sbaglio. Ecco i sette errori più comuni.

Chioma unta? La colpa è dei lavaggi

In linea di massima, non esiste una regola o un lasso di tempo da rispettare tra un lavaggio e l’altro. Ognuno ha la sua frequenza ideale. Ma è possibile che tu lavi i capelli troppo spesso. Così facendo, li disidrati. Il risultato è che il cuoio capelluto comincia a produrre più sebo, per riequilibrare la situazione.

Ma può anche essere che tu stia lavando i capelli troppo di rado per le tue necessità. Da qui l’untuosità che noti quasi subito. L’ideale, secondo gli esperti, sarebbe di usare shampoo e balsamo almeno due o tre volte alla settimana. Se, però, il tuo cuoio capelluto è secco, allora meglio ridurre i lavaggi a una volta a settimana.

Acqua dura e capelli grassi

Un’altra causa di capelli grassi è la qualità dell’acqua che utilizzi per i lavaggi. Se è troppo dura, minerali come calcio e magnesio finiscono per depositarsi sul cuoio capelluto provocando l’untuosità che percepisci quasi subito dopo averli asciugati. Il rimedio? Usa un filtro per rimuovere questi minerali.

Se la colpa è del cuscino

Talvolta, la colpa dei capelli grassi potrebbe essere il cuscino che usi di notte. Da quanto tempo non cambi la federa? Se è passata più di una settimana, la causa della chioma oleosa sta tutta qui. Infatti, i cuscini raccolgono sudore, oli e sporco. A lungo andare possono diventare un terreno fertile per i batteri. Meglio correre ai ripari e sostituire la federa con maggiore frequenza.

Capelli grassi: usi troppi prodotti

Sei bombardata dalle pubblicità. Al supermercato e nei negozi specializzati trovi centinaia di prodotti per i capelli. Se una volta c’erano solo shampoo e balsamo, ora trovo in vendita sieri, spray, spume e altri prodotti di styling. Quanti ne usi? L’eccesso di prodotti potrebbe impedire allo shampoo di agire correttamente quando poi vai a lavare la testa, con il risultato che i capelli appariranno unti.

Sei stressata

Anche lo stress può essere responsabile dello stato dei tuoi capelli. Quando sei molto stanca e stressata, il tuo corpo produce livelli più elevati di cortisolo, che stimola le ghiandole sebacee a secernere più olio.

Dermatite e capelli grassi

Un’altra causa può essere la dermatite seborroica. Te ne accorgi perché i capelli non solo sono unti, ma il cuoio capelluto è arrossato, irritato e con forfora. Se questo è il tuo caso, fatti consigliare da un medico prodotti e cure ad hoc.

Squilibri ormonali

Infine, anche gli squilibri ormonali possono causare i capelli grassi. Anche in questo caso, meglio rivolgersi a uno specialista. Risolto il problema, anche la tua chioma apparirà più sana e pulita.