Capelli, il caschetto di Penelope Cruz in “Ferrari”

N el film sull'ex pilota e fondatore della famosa casa automobilistica, l'attrice sfoggia un taglio di capelli che ci riporta indietro agli anni d'oro del cinema italiano. Ma che è di nuovo attuale

Il taglio di capelli corti che ci accompagnerà da qui ai prossimi mesi? Il caschetto all’italiana. A riportarlo in auge è Penelope Cruz, che lo sfoggia nel film Ferrari, dove interpreta la moglie dell’ex pilota e fondatore dell’omonima casa automobilistica, Enzo Ferrari.

La pellicola diretta da Michael Mann, con Adam Driver nei panni di Enzo Ferrari, è arrivata nelle sale italiane lo scorso 14 dicembre.

Com’è il caschetto all’italiana di Penelope Cruz

Da quel momento su Google sono lievitate le ricerche sul caschetto all’italiana sfoggiato da Penelope Cruz. L’attrice, infatti, ha detto addio ai suoi lunghissimi capelli castani per un long bob dal volume consistente, che termina poco sopra le spalle, e presenta le ciocche anteriori lievemente più corte per incorniciare il viso.

Nel film, che attraversa gli Anni Cinquanta, Penelope Cruz veste come una donna dell’epoca: abiti a tinta unita, fioriti, abbottonati sul davanti. E il caschetto che andava tanto di moda e che è tornato in auge in questi giorni.

Un taglio semplice, lontano dalle versioni elaborate sfoggiate in passato sul red carpet da attrici come Zendaya. L’italian bob di Penelope Cruz sfiora le spalle, presenta una riga centrale ed è abbastanza voluminoso.

Addio capelli lunghissimi

Una scelta che è già un trend. Molti hair stylist hanno, infatti, confermato alle riviste americane che nel 2024 vedremo sempre meno capelli lunghissimi, in favore di tagli più comodi, pieni e leggermente sfilati, ispirati anche al caschetto all’italiana, una pettinatura che ha fatto un pezzo della storia della moda e del cinema.

Si tratta di un taglio corto e geometrico, con la frangia dritta e le punte rivolte verso l’interno. Il caschetto all’italiana è nato come una rivoluzione estetica e culturale, in contrasto con i capelli lunghi e mossi delle dive hollywoodiane. Era il simbolo di una donna moderna, indipendente e sicura di sé, che non aveva paura di osare e di esprimere la sua personalità.

Le dive che hanno amato il caschetto all’italiana

Il caschetto all’italiana ha avuto il suo momento di massimo splendore grazie alle attrici italiane che lo hanno sfoggiato sul grande schermo, diventando icone di stile e di bellezza. Tra le più famose, possiamo ricordare Claudia Cardinale, Monica Vitti, Virna Lisi, Stefania Sandrelli, Gina Lollobrigida e Sophia Loren. Queste dive hanno conquistato il pubblico internazionale con il loro fascino e la loro eleganza, portando il caschetto all’italiana a essere imitato e ammirato in tutto il mondo.

Un trend tornato in auge

Il caschetto all’italiana è ancora oggi una pettinatura attuale e versatile, che si adatta a diverse forme del viso e a diversi stili. Può essere liscio e ordinato, per un look sofisticato e raffinato, oppure sfilato e spettinato, per un look più giovane e dinamico. Una scelta di classe e di carattere, che non passa mai di moda.