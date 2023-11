L inee morbide e sfumate. L'architettura dei nuovi carré si alleggerisce nelle forme e si bilancia nei volumi. Per ingentilire il viso con eleganza. Guarda i carré più nuovi da "screenshottare" e portare in salone!

Se c’è un taglio di capelli immortale, è senz’altro il caschetto. Ma si potrebbe rispondere lo stesso alla domanda su un look trasformista. Nonostante il suo essere evergreen, il caschetto non è mai uguale a se stesso, anzi è il taglio che probabilmente più si rinnova in assoluto.

L’ultima tendenza di questo ultimo scorcio del 2023? L’undone bob, il carré sfatto o spettinato che piace alle star che dettano tendenza, un nome su tutti: la modella Hailey Bieber. Un look disordinato ma non troppo, il cui styling sembra rompere una geometria mai del tutto rigorosa. L’undone bob si adatta più ai capelli mossi che a quelli lisci, i quali hanno la fortuna di adattarsi a qualsiasi caschetto che il parrucchiere ci disegna addosso.

Un look di Framesi

I nuovi tagli a caschetto da cui prendere ispirazione

Le tendenze capelli 2024 decretano il successo dei carré morbidi dalle geometrie non troppo spigolose. E ciò vale sia per i caschetti pari che per quelli sfilati. La lunghezza del caschetto che va per la maggiore è la classica del carré, cioè sino al mento o appena sopra, ma solo nei tagli più corti. L’idea è sempre quella di ingentilire il viso e avvolgerlo come come da un…casco da moto o da bike. Quindi, le linee seguono con dolcezza il perimetro della testa accarezzando appena le guance. Nemmeno i volumi sono tanto estremizzati, ma restano bilanciati per dare sempre l’idea di morbidezza.

Idee caschetto per capelli lisci

Sensus

Con i carré i capelli lisci non hanno che da divertirsi. Anche perché sono i capelli ideali per un taglio così sartoriale. Quest’anno il trend più forte è il caschetto bombato, con le punte arrotondate leggermente verso l’interno. È tutta questione di tecnica di taglio: il parrucchiere userà le forbici in modo che i capelli seguano da soli la linea leggermente bombata. E i capelli lisci vi si prestano senza compromessi. In alto un look di Sensus.

Wella, Collezione James

In alto un carré corto con riga a lato, dalla linea leggermente bombata. Un look ideale per mostrare la pienezza del colore netto e lucidissimo. Proposto da Wella, Collezione James.

Con frangia

Inebrya

Le varianti con frangia sono tutte figlie del carré corto di Valentina di Guido Crepax. Ma nell’autunno inverno 2023-24 le linee di questo taglio si fanno meno decise per cedere il passo a una morbidezza più facile da portare. In alto un caschetto con punte sfilate di Inebrya e in basso un look di Cotril.

Cotril

Caschetto sfilato

Tra i grandi classici del carré c’è la versione sfilata. Le collezioni del 2023-24 propongono tagli molto naturali e morbidi, con contorni spezzati. La naturalezza del look è data dalla piega non elaborata che lascia una finitura quasi casuale. Spesso i caschetti sfilati sono asciugati all’aria diventando così ancora più portabili.

In alto un look di Schwarzkopf Professional

In alto un look di Framesi

In alto un look di Compagnia della Bellezza

Undone bob

Framesi.

Undone bob sta per caschetto sfatto o spettinato: è la forma più sfumata del classico carré, poiché conserva una linea smussata. In questo modo, l’undone bob acquista un aspetto più vissuto rispetto al tradizionale taglio a caschetto. Il trend nasce dall’esigenza sempre più sentita di avere un taglio di capelli che si adatti alla consistenza dei capelli stessi e che abbiano un bel look anche senza spazzola e phon. In alto un look di Framesi.

Toni&Guy per N.21

Un carré effetto wet look e undone di Toni&Guy per la sfilata di N.21.

In alto una versione elegante dell’undone bob, proposta da Inebrya.

Caschetto per capelli mossi

Per i capelli mossi il carré dell’inverno 2023-24 sceglie linee dritte, appena sfilate. Il volume è misurato grazie alle scalature ben bilanciate che evitano di arruffare la chioma. Si tratta di look fresco e divertente che ringiovanisce l’aspetto. Se poi si gioca con gli effetti luce, il divertimento del wavy bob si fa ancora più interessante.

Compagnia della Bellezza

Wella Collezione The Club

Toni&Guy

Caschetto per capelli ricci

A differenza di quello che si pensa, i caschetti sui capelli ricci abbastanza facili da gestire: richiedono solo un taglio ogni paio di mesi e magari un po’ di crema per ricci per mantenerli valorizzati. In basso 2 proposte di Inebrya.