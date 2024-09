Se i tuoi capelli sono fragili e si sfibrano facilmente, ma sei determinata a mantenerli lunghi, potresti provare il Metodo ACA. Funziona anche se hai superato i quarant’anni, e tutte sappiamo quanto sia difficile mantenerli sani e forti dopo una certa età. Con l’avanzare degli anni i capelli iniziano a perdere densità e forza, ma questa strategia potrebbe darti una mano.

Che cosa è il Metodo ACA

Si tratta di un metodo casalingo per rinforzare i capelli, o impedire che si rovinino ulteriormente. È nato in Spagna. ACA, infatti, è l’acronimo di acondicionador – champú – acondicionador, cioè balsamo – shampoo – balsamo. La definizione fa già capire in che cosa consiste questa strategia.

Come funziona

Il Metodo ACA consiste nell’utilizzare il balsamo come trattamento pre-shampoo sulle lunghezze e sulle punte. In pratica, prima di lavare i capelli devi applicare il tuo balsamo preferito. Il prodotto andrà a riempire eventuali crepe nella fibra capillare e impedirà all’acqua di penetrare in quegli spazi rovinandoli ulteriormente. In questo modo eviti che i tuoi capelli lunghi diventino ancora più fragili.

Perché il Metodo ACA funziona

Quando i capelli sono bagnati, la cuticola solleva ed espone la corteccia. Le ciocche diventano più fragile i i capelli prendono un aspetto più crespo. Passare il balsamo prima di bagnare i capelli, impedisce all’acqua di penetrare e, di conseguenza, di contribuire a rovinare il capello.

Cosa devi fare

Come indicato dall’acronimo “ACA”, bisogna seguire i tre passaggi. Quindi, per prima cosa devi applicare il balsamo sui capelli asciutti da metà lunghezza alle punte. Dopo averlo applicato, lascialo agire per 20 o 30 minuti, quindi lavalo via con acqua e il tuo normale shampoo. Dopo il risciacquo riapplica il balsamo come di consueto.

Se vuoi che il metodo funzioni meglio, puoi scegliere un balsamo che contenga proteine idrolizzate per creare l’effetto riempitivo che protegge anche la fibra capillare. Ma attenzione: non esagerare. Inutile farlo ogni giorno: l’ideale è applicare il Metodo ACA una volta alla settimana e, se i tuoi capelli sono sani, una volta ogni quindici giorni.