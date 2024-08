Da sempre amatissima e bellissima, l’attrice Blake Lively è una vera e propria icona di stile. Ad attirare l’attenzione su di lei sono, tra le altre cose, i capelli. Ma qual è il segreto dietro la sua chioma folta e luminosa? La 37enne ha finalmente svelato tutto, lanciando il suo nuovo marchio di bellezza, Blake Brown, e condividendo la sua rivoluzionaria routine per capelli.

L’addio al balsamo di Blake Lively

La chiave per avere capelli sani e lucenti, secondo Blake Lively, è dire addio al balsamo. «Non conosco nessuno che usi il balsamo nel mio settore», ha svelato in un’intervista, lasciando molti a bocca aperta. Secondo l’attrice, il segreto sta nell’utilizzo esclusivo delle maschere per capelli. «I tuoi capelli hanno bisogno di due cose: forza e idratazione – ha aggiunto -. Utilizzando due tipi di maschera, una nutriente e una rinforzante, a rotazione, si garantisce un equilibrio perfetto tra forza e idratazione. È come fare ginnastica: hai bisogno sia di esercizi di forza che di stretching”.

Una scoperta casuale

L’idea di dire addio al balsamo e applicare le maschere è nata da una necessità. Dopo aver subito gravi danni ai capelli a causa di trattamenti aggressivi, Blake Lively ha cercato una soluzione efficace. «Un parrucchiere mi ha consigliato di provare questo metodo, e i risultati sono stati sorprendenti – ha raccontato -. I miei capelli sono rinati, più forti e luminosi che mai».

I benefici del metodo di Blake Lively

L’utilizzo esclusivo delle maschere per capelli offre numerosi vantaggi. Innanzitutto le maschere sono in grado di penetrare in profondità nel fusto del capello, ripristinando l’idratazione e prevenendo la secchezza. Inoltre, quelle rinforzanti proteggono il capello dai danni esterni e lo rendono più resistente. Infine, le maschere rendono i capelli più luminosi e setosi.