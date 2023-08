Come prendersi cura dei capelli crespi: le regole da non scordare

I capelli crespi, se non trattati adeguatamente, possono essere difficili da gestire. Soprattutto nei cambi di stagione, la chioma è più soggetta a stress. Ecco come prendersene cura, giorno dopo giorno, azzerando il problema.

Regole generali

È sempre bene evitare le tinture chimiche e preferire quelle naturali, che risultano meno aggressive. Stesso discorso per lo shampoo: sceglietene sempre uno delicato e nutriente. Quando asciugate i capelli, fate attenzione a non porre il phon troppo vicino alla cute: distanziatelo di almeno 20 centimetri. E ricordate anche di non eccedere con la temperatura. Un calore eccessivo, infatti, disidrata la fibra del capello.

Lavaggio

Sarebbe ideale lavare i capelli non più di due volte alla settimana. Un lavaggio frequente, infatti, contribuisce a rendere la chioma crespa perché lo shampoo tende ad eliminare anche gli oli naturali dei capelli. Scegliate uno shampoo anti crespo e privo di solfati, parabeni, alcol e sali (sostanze che seccano ed elettrizzano i capelli). Applicate anche un balsamo idratante per avere un effetto setoso e morbido.

Asciugatura

Evitate di strofinare i capelli bagnati con un asciugamano. Piuttosto, strizzateli con le mani e tamponate con della carta assorbente, come quella da cucina. Per l’asciugatura, il segreto è sottoporre la chioma il meno possibile alla fonte di calore. Impostate il phon su una temperatura intermedia e tenetelo a una distanza di 20 centimetri.

Pettinare nel modo giusto

Non pettinate i capelli quando sono bagnati. Aspettate che siano asciutti e poi pettinateli con una spazzola con setole di cinghiale, che aiuta a distribuire gli oli naturali su tutta la lunghezza.