Hai notato che ultimamente molti principi attivi ampiamente usati nella skincare vengono impiegati anche nella cura dei capelli? Niacinamide, acido salicilico, acido ialuronico, collagene. Sì, il collagene può portare molti benefici alla chioma: rinforza, rimpolpa, ripara, trattiene acqua e aumenta l’elasticità. Rende i lisci più disciplinati e i ricci più definiti, aggiunge luminosità ai capelli stressati dal calore e rende più brillante una tinta. Fino a poco tempo fa l’unico modo per ristrutturare la chioma con un bagno al collagene era andare dal parrucchiere. La novità? Gli stessi trattamenti oggi si trasferiscono dal salone a casa nostra, con un’offerta di prodotti sempre più ricca per la cura domiciliare.

Cos’è il collagene

Il collagene rappresenta una proteina strutturale naturalmente presente nel corpo umano: una sorta di “cemento biologico” che tiene unite le cellule e dà solidità ai tessuti. È l’elemento che contribuisce alla resistenza e alla vitalità dei capelli, oltre a garantire compattezza e tonicità alla pelle. Quando si parla di collagene idrolizzato si fa riferimento al processo di idrolisi, che frammenta le lunghe catene proteiche in unità più piccole, facilmente assimilabili e in grado di penetrare più in profondità rispetto alla forma naturale – questo vale sia sulla pelle che sulla chioma. Una volta applicato, il collagene si lega alla fibra capillare, ne colma le microfratture e ne aumenta la robustezza. Inoltre, altrettanto importante, aggiunge un’azione filmante: crea un sottile strato protettivo che riveste il capello, rinforzandone la cuticola e difendendolo da calore, smog e altri stress esterni.

Insomma, un vero booster rimpolpante. Oltretutto, anche all’interno dei capelli e delle fibre del bulbo il collagene tende a diminuire con l’età e una cura mirata può dare grandi risultati su una capigliatura che col tempo è diventata più debole e ingestibile. Il collagene per capelli si trova orami in tante linee di prodotto, spesso sotto forma di maschera o balsamo. Ad esempio su Amazon la Maschera al collagene di Karseell è un vero fenomeno: in maxi-formato da 500 ml conta +1K di vendite al mese e oltre 1500 recensioni entusiastiche.

Collagene e capelli: tutti i benefici

Idratazione e controllo del crespo: apporta nutrimento intenso a capelli secchi, opachi o disidratati. Migliora la gestibilità della chioma, riducendo il crespo e facilitando la pettinabilità.

apporta nutrimento intenso a capelli secchi, opachi o disidratati. Migliora la della chioma, riducendo il crespo e facilitando la pettinabilità. Ristrutturazione: rinforza la struttura interna del capello danneggiato da trattamenti chimici, calore o colorazioni. Ripara le cuticole, limita la rottura e previene doppie punte.

rinforza la struttura interna del capello danneggiato da trattamenti chimici, calore o colorazioni. Ripara le cuticole, limita la rottura e previene doppie punte. Definizione dei ricci: aumenta l’elasticità e la memoria della forma naturale del riccio, garantendo controllo e gestibilità senza appesantire.

aumenta l’elasticità e la memoria della forma naturale del riccio, garantendo controllo e senza appesantire. Corpo e volume: crea un film leggero che ispessisce la fibra capillare, donando consistenza e pienezza ai capelli fini.

crea un film leggero che ispessisce la fibra capillare, donando consistenza e pienezza ai capelli fini. Protezione del colore: sigilla la cuticola, preserva la brillantezza della tinta e difende da calore, raggi UV e agenti esterni.

sigilla la cuticola, preserva la brillantezza della tinta e difende da calore, raggi UV e agenti esterni. Versatilità d’uso: indicata come trattamento post-colore, post-lisciatura o dopo l’esposizione a stress termici e ambientali.

Come usare una maschera al collagene per i capelli

Detergi i capelli con il tuo shampoo preferito e asciugali tamponandoli con un asciugamano morbido: devono restare leggermente umidi, non completamente bagnati.

Distribuisci la maschera su lunghezze e punte, evitando di applicarla direttamente sul cuoio capelluto. Per ottenere un’applicazione uniforme, aiutati con le dita o con un pettine a denti larghi.

Lascia agire il prodotto per circa 10–15 minuti, così gli ingredienti attivi potranno penetrare in profondità nella fibra capillare. Se vuoi amplificarne l’efficacia, copri i capelli con un asciugamano caldo, una cuffia da doccia o un foglio di pellicola trasparente.

Infine, risciacqua accuratamente con acqua tiepida o fredda finché i capelli non risultano completamente liberi dai residui di prodotto.

Per mantenere i benefici nel tempo, ripeti il trattamento una o due volte alla settimana, adattandolo alle necessità dei tuoi capelli.

Collagen Hair Mask di Karseell, €29.99 su Amazon. Districante Capelli Istantaneo con collagene di Hairmed, € 19 in farmacia e su hairmed.it Biotin & Collagen Shampoo di OGX, € 7,99 da Douglas. Balsamo Collagene di Collistar, € 28,50. Maschera capelli rimpolpante antiage al collagene di Maternatura, €24,90.