La cura della chioma passa anche dai dettagli: il profumo per capelli è un’attenzione speciale che migliora la routine. Applicare un normale eau de parfum o eau de toilette direttamente sui capelli, infatti, li rovina a causa dell’alcol presente nelle formulazioni. Per questo nascono i profumi specifici per capelli, pensati per essere delicati e sicuri. Le nuove proposte vanno oltre la semplice profumazione: si tratta di vere e proprie formule ibride, che uniscono fragranze raffinate ad attivi trattanti. Oggi gli hair mist non sono appannaggio solo dei grandi marchi di profumeria, che trasformano le loro fragranze iconiche in versioni dedicate ai capelli, ma anche dei brand specializzati nella cura di corpo e chioma, che propongono soluzioni complete e multifunzionali. Ecco le nostre preferite per la prossima stagione.

1. L’art & La Matière Hair Mist Néroli Outrenoir di Guerlain

L’art & La Matière Hair Mist Néroli Outrenoir di Guerlain (€ 140, 50ml) è una delle tre nuove fragranze per capelli ispirate ai capolavori olfattivi del brand. In Néroli Outrenoir, l’apertura brillante del neroli, sostenuta dalla freschezza agrumata del bergamotto, si evolve in un cuore scuro e avvolgente, dove le note affumicate del tè conferiscono profondità e carattere alla composizione. Per questa nuova creazione, l’iconico flacone squadrato acquista una veste inedita: un elegante vetro satinato che riflette tutta la maestria artigianale di Pochet & du Courval, partner storico della Maison dal 1853.

2. Philosykos di Diptyque

Foglia di fico, latte di fico, legno di fico, pepe nero: sono le note di Philosykos, l’ultimo profumo per capelli di Diptyque (€ 60, 30ml). Delicato ma avvolgente, è il profumo del ricordo di un’estate in Grecia, dove gli alberi di fico sono inondati di sole. Del frutto viene usata ogni parte – le foglie, il frutto, la corteccia – così da ottenere sfumature inedite. Un profumo luminoso dalla fragranza intensa.

3. Paradoxe Hair Mist di Prada Beauty

Paradoxe Hair Mist di Prada Beauty (€ 59, 30ml) replica sui capelli la stessa fragranza pensata per il corpo, l’iconica Paradoxe. (A proposito della collezione di Eau de Parfum, la nuova edizione Paradoxe Radical Essence è tra i migliori nuovi profumi dell’autunno 2025). Il profumo per capelli si apre con le vivaci note di Bergamotto Verde Italiano, evolve in un cuore etereo di Neroli e Gelsomino, per poi avvolgere i sensi con un fondo caldo e avvolgente di Muschi e Ambra. Non solo, nella formula ci sono anche Olio di Argan e Aceto di Riso che rendono i capelli più morbidi ed elastici.

4. Honey Infused Hair Perfume Lavander&Berry di Gisou

Oltre al delizioso flaconcino Honey Infused Hair Perfume Lavander&Berry di Gisou (a partire da € 22 per 15ml, da Sephora) vanta una profumazione buona, inaspettata e persistente. Le note terrose e floreali della lavanda, la dolcezza del miele e il sapore acidulo della mora creano una scia d’impatto, un floreale leggermente talcato davvero elegante. Come per ogni prodotto Gisou, il profumo per capelli è infuso di miele Mirsalehi, reperito nel Giardino delle Api della creatrice del brand Negin Mirsalehi.

5. Miss’t Deep di Mulac

Miss’t Deep di Mulac (€ 33,90, 100ml) è un’essenza ristrutturante per capelli. Contiene sia attivi nutrienti – iris fiorentina e micro-cheratina vegetale da canapa e riso – che una fragranza buonissima. L’energia vivace di bergamotto e zafferano apre la composizione, seguita da un cuore avvolgente di rosa e fava tonka. A completare, le note calde e sofisticate di ambra e oud. Un gioco di opposti elegante e indimenticabile.

6. Hair Perfume di Rituals

Hair Perfume di Rituals (€ 24,90, 50ml) è uno spray leggero che rinfresca i capelli con una fragranza persistente. Le sue note fresche, floreali e fruttate uniscono la vivacità agrumata dell’arancia, la delicatezza del gelsomino, la dolcezza della pesca e la profondità del muschio. La formula, arricchita con vitamina E ad azione antiossidante e glicerina idratante, mantiene i capelli morbidi e luminosi.

7. Revitalizing Hair Mist di Davines

Revitalizing Hair Mist di Davines (€ 21,51, su hair-gallery.it) è a tutti gli effetti un trattamento per capelli con estratto di Trifoglio Rosso: leggero ma nutriente, idrata e ammorbidisce senza appesantire. Il plus però è il suo profumo: fresco, intenso e duraturo, ispirato alla foresta, capace di trasformare ogni utilizzo in un momento di benessere. Non solo per i capelli, ma anche per il cuscino, per addormentarsi avvolti da una scia rilassante e decisamente verde.

8. Gloss Le Parfum di Kérastase

Gloss Le Parfum di Kérastase (a partire da € 39 per 30ml, da Sephora) è un profumo per capelli che racchiude l’ipnotica fragranza di Gloss Absolu a base di agrumi e note fiorite. Avvolgente e ipnotica, la scia è molto durevole e ha un effetto energizzante sull’umore.

9. Elixir Hair Spray di Masqmai

La formula di origine naturale al 99,75% di Elixir Hair Spray di Masqmai (€ 40, 50ml, da Sephora) è un concentrato di nutrimento. Gli stessi attivi che nutrono in profondità – jojoba, macadamia, chia e sacha inchi – regalano al prodotto un aroma unico e naturale. La fragranza sprigiona sfumature nocciolate e leggermente dolci, con un carattere ricco e cremoso che avvolge i sensi.

10. Bloom Profumo Blu di SOCO

Bloom Profumo Blu di SOCO (€ 9) neutralizza i cattivi odori quali fumo, smog, cucina e ambienti chiusi, assorbiti dai capelli. Pratico e compatto, sprigiona una nuvola che lascerà i capelli purificati senza bagnare e rovinare la piega, con un profumo floreale fresco e delicato.

Leggi anche Conosci tutti e 12 i tipi di capelli? Una beauty routine per ogni tipologia