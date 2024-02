Halo hair, il trend del 2024 per chi ama i capelli ricci

M orbidi, con la frangia e dall'aspetto naturale. Il nuovo trend per i capelli sembra diverso da persona a persona, ma c'è un unico filo comune

I capelli ricci sono più difficili da gestire, ma da qualche tempo si stanno diffondendo trend che aiutano a farli brillare mantenendo la loro salute generale. L’ultimo è l’Halo hair, un taglio un po’ più morbido delle acconciature mullet e arruffate che abbiamo visto di recente. Abbraccia un’estetica perimetrale naturale e curva, che incornicia magnificamente il viso.

Il nuovo trend è la bellezza naturale

L’Halo hair segue l’onda della bellezza “naturale”, che ha fatto tendenza per tutto il 2023 insieme al lusso silenzioso nella moda. Infatti, consiste nell’enfatizzare le caratteristiche naturali e le trame dei capelli attraverso forme stilizzate.

I capelli naturali sono una grande tendenza per il 2024: la bellezza rilassata e autentica è sempre più diffusa e ora sta iniziando ad adattarsi anche ai capelli. Le persone stanno iniziando ad abbracciare la loro consistenza naturale e questo stile riguarda proprio questo.

Il taglio di capelli ricci è anche una versione più morbida dei mullet e dei dos arruffati che abbiamo visto nell’ultimo anno ed è quasi una versione elevata e più unica anche di un bob. Incorpora anche strati e una frangia, che è un’altra grande tendenza del 2024.

Halo hair, capelli ricci o lisci?

La cosa grandiosa dell’Halo Hair è che può essere creata su qualsiasi tipo di capello, anche se può sembrare un po’ diverso da persona a persona. Per chi ha i capelli lisci, questo look è fondamentalmente un’altra versione del nostalgico taglio di capelli da paggetto, ma con un tocco attuale e moderno.

Tuttavia, questo taglio rotondo ispirato agli Anni Settanta è l’ideale per le ragazze ricce: la forma circolare funziona in armonia con ricci, spirali, onde e nodi. Pertanto, questo stile sarà più voluminoso e accattivante per chi ha i capelli strutturati.

Il taglio ideale per chi ha capelli ricci

Questo taglio è ideale per le ragazze con i capelli ricci, anche se può essere adottato da tutte, anche da chi li ha lisci. Tuttavia, lo stile enfatizza ed evidenzia il movimento dei ricci.

I capelli naturali sono una grande tendenza per il 2024 e questo stile consente a chi ha i capelli ricci di abbracciare il loro aspetto autentico. È uno taglio che adora i ricci invece di cercare di nasconderli e celebra il volume e la profondità. L’halo hair ti incoraggia ad amare i tuoi ricci naturali dandogli forma e pienezza.