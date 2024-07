Tre metodi

Coda intrecciata: spazzola i capelli per rimuovere i nodi. Raccoglili in una coda bassa sulla nuca. Intreccia la metà superiore della coda. Crea un buco dove la base della coda incontra il collo. Passa la lunghezza della coda attraverso il buco per creare un intreccio che tenga i capelli in posizione.

Chignon intrecciato: spazzola i capelli per renderli lisci. Fai una coda alta. Tieni la base della coda e intreccia la lunghezza verso sinistra, formando un anello. Avvolgi la parte rimanente attorno alla base per formare uno chignon. Fissa l’anello sopra lo chignon per tenerlo in posizione.

Nodo simile a un laccio da scarpa: dividi i capelli al centro o lateralmente. Separali in due parti. Fai un nodo simile a quello dei lacci delle scarpe e fissalo con un altro nodo.

Ricorda che puoi anche utilizzare una matita, una penna o uno stecchino per fissare i capelli senza legarli con un elastico.