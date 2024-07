Sembra un taglio scalato, ma è qualcosa di diverso e decisamente più glamour. Una delle nuove tendenze capelli, che sta velocemente conquistando i social, è il taglio piumato, sempre più richiesto nei saloni di bellezza. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è il taglio piumato

Il taglio piumato è una tecnica di taglio di capelli femminile che crea stratificazioni sottili, simili alle piume di un uccello (da cui deriva il nome). Questo tipo di taglio è realizzato in modo da sfumare la lunghezza dei capelli gradualmente dall’interno, seguendo l’andamento naturale della nuca.

Leggi anche Capelli, arriva il mullet moderno da ragazza indie

La differenza con il taglio scalato

Diversamente dallo scalato, che crea delle scalature nette e definite, il taglio piumato si distingue per la sua leggerezza e armonia. Il risultato è un taglio dinamico e voluminoso, che dona movimento ai capelli e li rende più gestibili, valorizzando al contempo ogni tipologia di capello, dai ricci ai lisci, dai lunghi ai corti.

Volume sì, gonfiore no

Grazie al taglio piumato le donne possono dire addio al cosiddetto effetto “fungo”, ovvero ai capelli gonfi. Questa tecnica, infatti, alleggerisce le chiome più pesanti e voluminose, distribuendo il peso in modo omogeneo e creando un volume naturale e armonioso. Inoltre, concentrandosi sulla sfumatura interna, elimina le punte più danneggiate e dona nuova vita ai capelli, rendendoli più sani e luminosi.

Il taglio piumato è facile da gestire

Uno dei vantaggi della tecnica più in voga del momento è la facilità di gestione. Diversamente da altri tagli, questo asciuga più rapidamente e rende la piega più facile e veloce. Non è, infatti, necessario asciugarle i capelli con particolare cura o utilizzare spazzole e ferri. Date le sue caratteristiche, risulterà sempre trendy.

Leggi anche Capelli grassi: come lavarli e ogni quanto

Adatto a capelli ricci e lisci

Un altro punto a favore del taglio piumato è che si adatta a tutti i tipi di capelli. Che la chioma sia lunga, corta, riccia o liscia, è estremamente versatile, di moda e perfetto per ogni stile e personalità. Questa tecnica non solo dona movimento e volume ai capelli, ma incornicia il viso con delicatezza, esaltando i lineamenti e donando un tocco di raffinatezza a tutto il look.