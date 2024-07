È il tipico accessorio estivo che spunta ogni estate. A volte in sordina altre con più incisività, come quest’estate, per esempio. Il foulard tra i capelli non passa mai veramente di moda, data la sua comodità per proteggere la testa dal sole. O trovare un po’ di refrigerio con acconciature anti-caldo.

E così si finisce per usare il foulard o la bandana per gestire i capelli in estate in modo creativo. Ecco alcune indicazioni pratiche su come indossarlo. Con tante ispirazioni moda dalle sfilate e dallo street style per dare un tocco chic al tuo look estivo.

Foulard in testa stile pirata

Adatto ai capelli lunghi, medi o corti, questo stile è semplice e versatile. Per ottenerlo, ti basta avvolgere il foulard intorno alla testa e annodare le estremità dietro la nuca o di lato.

Ispirazione: i pirati (compreso l’indimenticabile pirata del ciclismo, Marco Pantani) e le avventuriere. È un look audace e divertente, ideale per una mise casual o da spiaggia.

Ceren Ocak / Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

A calotta

Come un cappellino di seta chic, il foulard a calotta copre tutta la testa e solitamente si annoda sulla nuca. Un dettaglio di stile è ricoprire con il foulard anche lo chignon.

Stile: Elegante e raffinato, questo look richiama le sfilate di alta moda ed è ideale per un’occasione speciale o per dare un tocco di classe al tuo outfit quotidiano.

Etro / Launchmetrics/Spotlight

Etro / Launchmetrics/Spotlight

Foulard America anni ’50

Un look, quello con il foulard a fiocco sulla sommità della testa, che ricorda le icone di stile dell’America degli anni ’50. Ideale per look rétro che coniughi femminilità e forza. Come ottenerlo? Annoda un grande foulard di seta o cotone rigido, megli se a fantasia, e crea un fiocco voluminoso con le punte ben ritte.

Ispirazione: Rosie the Riveter, l’icona culturale degli Stati Uniti, che rappresenta le donne americane che lavoravano nelle fabbriche.

Dolce & Gabbana / Launchmetrics/Spotlight

Ppq / Launchmetrics/Spotlight

Ppq / Launchmetrics/Spotlight

Del foulard in stile anni ’50 c’è anche la versione con fiocco laterale in basso. In questo modo diventa più elegante e sofisticato, per adattarsi alla serale.

Foulard tipo turbante

Vuoi nascondere tutti i capelli? Trasforma il foulard in tcurbante, come quelli in cui avvolgiamo i capelli prima di asciugarli. È un accessorio perfetto per proteggere la testa dal primo sole primaverile o per coprire la ricrescita dei capelli tra una tinta e l’altra.

Stile: Questo look è l’emblema dell’eleganza mediterranea e della funzionalità. Ideale per aggiungere un tocco di glamour alle tue giornate, proteggendo allo stesso tempo i tuoi capelli.

Dolce & Gabbana / Launchmetrics/Spotlight

Etro / Launchmetrics/Spotlight

Foulard con nodo top knot

Un modo per nascondere i capelli è indossare il foulard in testa con nodo top knot è la soluzione. Appoggia il foulard dietro la testa, coprendo la nuca, attorciglia le estremità sulla fronte, crea un nodo e fissa le estremità dentro il knot.

Ispirazione: questo look è pratico e chic, perfetto per i giorni in cui desideri un’acconciatura rapida ma elegante.

Charles & Ron / Launchmetrics/Spotlight

Bronx Banco / Launchmetrics/Spotlight

Tipo Fascia

Piega il foulard per ottenere una striscia, appoggia la parte centrale dietro la testa e porta davanti le due estremità. Incrociale e fissa le punte sotto la stoffa.

Ispirazione: questo look evoca il glamour degli anni ’70 e aggiunge un tocco bohemien a qualsiasi outfit. Perfetto per capelli lunghi e medi, anche raccolti.

Dolores Cortes / Launchmetrics/Spotlight

La fascia con fiocco basso laterale

Street Style Parigi / Launchmetrics/Spotlight

E fiocco enorme sulla nuca

Choice / Launchmetrics/Spotlight

Launchmetrics/Spotlight

Per annodare la coda

Street Style Parigi / Launchmetrics/Spotlight

Street Style New York / Launchmetrics/Spotlight

Street Style Parigi / Launchmetrics/Spotlight

Annodato in una treccia di capelli