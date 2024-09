Come realizzare una coda di cavallo perfetta

La coda di cavallo è conosciuta anche come ponytail: la coda alta è una pettinatura intrigante di tipo must have che può rendere il proprio look unico e chic. Questa soluzione permette di affrontare un appuntamento in maniera perfetta o semplicemente questa acconciatura consente di apparire belle in ogni momento della giornata.

Coda di cavallo: un’acconciatura passe-partout

La coda di cavallo è una di quelle acconciature passe-partout in grado di salvarti nelle più svariate occasioni. Va bene quando hai i capelli sporchi e in disordine, quando vuoi avere un aspetto curato e preciso, ma anche quando vai in palestra o a correre. Insomma, è perfetta tanto per un colloquio di lavoro quanto per un appuntamento romantico, tanto per un’uscita con le amiche quanto per i tuoi momenti di “svacco” sul divano. E, ovviamente, è un must se hai i capelli lunghi e devi fare attività fisica. Ma attenzione: puoi concedertela anche se la tua chioma non è proprio stile Rapunzel. Basta che tu sappia come procedere.

Coda di cavallo: le diverse tipologie

In questi ultimi anni la coda di cavallo è diventata un’acconciatura utilizzata specialmente dalle celebrità. A lanciare la moda della coda alta con i capelli tirati è stata in particolar modo la cantante Ariana Grande, in quanto ha realizzato numerosi video delle sue canzoni con questa pettinatura chic. Altre star del cinema e della moda hanno inoltre sfoggiato in più occasioni la coda di cavallo, tra cui Jennifer Lopez, Kim Kardashian e tante altre ancora.

La coda di cavallo può essere realizzata in maniera differente, in quanto vi sono tecniche specifiche per esaltare il proprio viso e la propria acconciatura con questa pettinatura da star.

Coda di cavallo con capelli tirati

Numerose star e celebrità che fanno parte del mondo dello spettacolo hanno lanciato da un po’ di tempo la moda dell’acconciatura coda alta. In particolar modo Elodie come anche Kim Kardashian hanno mostrato in pubblico questa pettinatura semplice e allo stesso tempo ordinata che mette in risalto il viso. Entrambe hanno usato la coda di cavallo con capelli tirati in diverse occasioni ovvero Kim la utilizzata in un contesto sportivo, mentre Elodie ha deciso di sfoggiarla attraverso un look più particolare.

Per realizzare la coda di cavallo con capelli tirati basta davvero poco, tutto quello che bisogna fare è pettinare i capelli verso l’alto tirandoli in maniera completa. Una volta effettuato questo passaggio e presi tutti i capelli sarà sufficiente legarli utilizzando un elastico stretto. Per non consentire che la pettinatura si muova con i movimenti durante la giornata è consigliato impiegare soluzioni fissanti come gel o lacca.

Coda di cavallo con ciuffi laterali o con treccia laterale

Tra le numerose versioni della coda alta vi è l’acconciatura che prevede la realizzazione della coda di cavallo lasciando liberi i due ciuffetti laterali.

Tra altre tecniche per sfoggiare al massimo la coda di cavallo vi è la coda alta con treccia laterale. Quest’acconciatura renderà il look decisamente particolare e speciale.

Coda di cavallo gonfia

Un’altra tipologia di coda di cavallo è quella gonfia. La prima cosa da fare è lavare i capelli in maniera accurata: dopo lo shampoo, applicare il balsamo e poi sciacquare bene. Asciugarli, nel caso si voglia una piega liscia, con spazzola e phon e, successivamente, per fare in modo che la piega sia sistemata, passare la piastra per capelli.

Prendere tra le dita una ciocca di capelli di pochi centimetri, dividerla dai restanti capelli e usare un pettine a denti stretti per districare i nodi. Proseguire in questo modo fino a che non saranno terminato tutte le ciocche di capelli. Una volta cotonati i capelli, fissarli con della lacca resistente per assicurare che la piega duri almeno per l’intera giornata. La seconda cosa da fare è quella di dividere i capelli in due strati: legare la parte cotonata alla testa con una forcina e, con la restante parte, formare una coda alta. Fissare, poi, il tutto con un po’ di lacca et voilà, il gioco è fatto.

Nel caso in cui non si voglia che gli elastici con cui avete legato la coda siano visibili, lasciare dai capelli cotonati una ciocca da avvolgere intorno allo stesso. Legare, dunque, con una forcina l’estremità della ciocca vicino all’elastico, far fare ai capelli un giro intorno ad esso e fissarli al di sotto con un’altra forcina. A questo punto la pettinatura sarà pronta e sicuramente farete un figurone. Questa pettinatura può essere arricchita da una bella frangia che darà maggior risalto al viso. Se si hanno i capelli ricci, si può realizzare lo stesso questa acconciatura, chiaramente si dovrà fare un maggior uso della piastra e mettere un prodotto lucidante sui capelli e un prodotto che li protegga dall’umidità per fare in modo che non si increspino.

Come realizzare una coda di cavallo perfetta

Vediamo ora tutti i passaggi per realizzare una coda di cavallo perfetta.

Pettinare i capelli

Qualunque sia la coda di cavallo che vuoi realizzare, devi partire da una semplice quanto fondamentale regola base: devi spazzolarti bene. Prima di raccogliere i capelli, devi pettinarli in modo da sciogliere eventuali nodi, seguendo la stessa direzione in cui andrà la tua ponytail.

Usare i prodotti giusti

Vuoi una coda di cavallo un po’ spettinata? Allora, dopo aver usato la spazzola, applica un prodotto volumizzante sulle radici: ti aiuterà a dare volume e texture alla chioma. Lavora bene le radici, quindi, raccogli i capelli solo con le mani, senza aiutarti con il pettine. Se invece vuoi una coda tiratissima, metti sull’attaccatura un po’ di gel, siero o lacca e tira con phon e spazzola. In tutti i casi, per facilitare lo styling può aiutarti con una mousse morbida, purché in piccole quantità, senza esagerare.

Attenzione alla spazzola

Una spazzola non vale l’altra. Lo “strumento del mestiere” che scegli può fare la differenza fra una coda super trendy e una coda stile casalinga sciatta e disperata. Secondo gli hair stylist, l’ideale è utilizzare una spazzola a setole piatte o un pettine in carbonio. Va bene anche un pennellino, a patto che sia in setole naturali.

Legare i capelli

A questo punto, devi passare all’azione: è arrivato il momento di raccogliere i capelli e realizzare la tua coda di cavallo. Se ne vuoi una alta, come abbiamo accennato prima, tira bene i capelli che sono sulla sommità della testa, meglio con un pettine. Il tocco in più? Sopra l’elastico applica un foulard o una molletta. Se vuoi esagerare con il romanticismo lascia libera qualche ciocca attorno al viso da riprendere con la coda del pettine.

Gli accessori

Se devi andare in palestra o trascorrere una serata in relax a casa, il classico elastico va benissimo. Ma se hai in programma qualcosa di speciale, arricchisci la tua coda di cavallo con qualche accessorio: così, la tua acconciatura sarà ancora più glamour. Per esempio, per una giornata di shopping puoi fermare la coda con un elastico trasparente o di colore neutro e poi ricoprirlo con un nastro o fiocco colorato. Se hai un appuntamento importante scegli qualcosa di particolare, come fermagli luminosi o elastici con brillantini, glitter o perle.

Nascondere i piccoli difetti

La tua coda di cavallo ora è perfetta, se non fosse per quei pochi capelli che sfuggono a ogni tipo di controllo? Niente paura. Esiste una mossa segreta molto efficace per tenere a bada i baby hair: vaporizza un po’ di lacca sulle setole di un pennello da trucco e passalo sui punti più ribelli della chioma per fissare la tua acconciatura.

Coda di cavallo con riga centrale

Vuoi la riga in mezzo e i capelli ben tirati? Nessun problema. Devi però seguire le mosse giuste. Prima di tutto disegna la riga con il pettine a denti sottili. Poi inizia a raccogliere i capelli dalla nuca. Infine, pian piano, vai verso la parte anteriore, aggiungendo le ciocche davanti. Segui lo stesso procedimento anche se vuoi la riga laterale.

Effetto voluminoso

Soprattutto se hai capelli fini, sottili e abbastanza radi, fai due code: una più alta e una più bassa. Parti da quella della nuca, quindi procedi con quella sulla sommità della testa e fai in modo che la prima ricada sulla seconda, nascondendola. È uno stratagemma che crea un effetto più gonfio e voluminoso. Usa delle forcine per unire alcune ciocche, così non si nota lo stacco. Oppure unisci le due code con uno stesso elastico.

Usare il pettine

Se ancora non sei completamente soddisfatta del risultato e vuoi sistemare piccole irregolarità, armati di pettine con la coda. Infila la coda sotto l’elastico, ma nel senso opposto rispetto al ciuffo che vuoi sistemare. Sì, esattamente come un uncino. Quindi, ancora il ciuffo al resto dei capelli e, se serve, fissa con un po’ di lacca.

Come realizzare una coda di cavallo bassa

Se alla classica coda di cavallo ne preferisci una bassa, segui i nostri consigli.

Morbida, elegante, chic e ricercata: la coda di cavallo bassa è questo e molto altro. Qual è il suo punto forte? La sua semplicità, non c’è alcun dubbio. Si addice soprattutto ai visi ovali e rettangolari. Realizzarla richiede cura e attenzione, ma si tratta di un’acconciatura facilissima da replicare. Insomma, non servono mani esperte: per realizzare una coda bassa non devi necessariamente essere un prodigio con i capelli. È l’acconciatura perfetta per le donne che con la propria chioma faticano a destreggiarsi. La praticità è il segreto del suo successo, capace di superare mode ed epoche. Persino le supermodelle del momento la sfoggiano con classe sfilando sulle passerelle più prestigiose.

Cool e raffinata al contempo, la coda di cavallo bassa non smette di piacere e le donne di qualsiasi età non possono farne a meno. Per qualsiasi occasione, la coda bassa fa al caso tuo. Puoi sceglierla nel tempo libero o per sbrigare più comodamente le numerose faccende di tutti i giorni, senza essere infastidita dai capelli che svolazzano di qua e di là. Non solo: nelle cerimonie è l’acconciatura giusta per essere elegante e chic, senza rinunciare a un tocco glamour.

Provala anche in vista del tuo party preferito o per lasciare il segno durante una serata in compagnia. Sulle passerelle più importanti star come Kendall Jenner hanno scelto la coda bassa, personalizzandola con ciuffetti che le contornano i lati del viso e impreziosita dalla tendenza del momento, la bubble ponytail.

Coda bassa: come farla

Il primo step per realizzare una coda di cavallo bassa morbida è applicare un balsamo per rendere morbidi e lisci i capelli. Utilizzando un pettine, vanno poi divisi i capelli facendo la riga a seconda del proprio gusto, centrale o laterale. Spazzolare poi la chioma partendo dalla nuda scendendo verso il punto in cui si vuole fissare la coda, fermando le ciocche con un elastico. Se si vuole rendere la coda ancora più elegante, selezionare una piccola ciocca di capelli per coprire l’elastico, fissandola con una forcina posizionata in modo da nasconderlo. La scelta dell’elastico è un aspetto non secondario nella realizzazione di una coda bassa morbida perfetta. Sono da prediligere quelli con gli uncini.

Coda bassa: le varianti

La coda di cavallo bassa morbida può essere realizzata con alcune variazioni sul tema. Si può optare per una low ponytail a effetto sleek (un liscio perfetto e lucidissimo) in occasione di una serata importante o lasciare alcuni ciuffi frontali sciolti per un look più casual. Se vuoi rendere più originale la tua acconciatura, opta per l’effetto bagnato (amatissimo dalle celebrities del momento) oppure impreziosisci il tuo look puntando sugli accessori. Per dare all’acconciatura un tocco più dinamico, sposta lateralmente la tua coda.

Coda bassa: gli accessori

Per rendere perfetta la coda bassa morbida una grande importanza la rivestono certamente gli accessori. Clips, Swarovsky, perle, elastici colorati: sono tutti elementi che permettono di personalizzare al massimo l’acconciatura.