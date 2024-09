Naturali o sotto forma di extension, le treccine africane rappresentano un look intramontabile che non passerà mai di moda. Piacciono per la loro capacità di esaltare la bellezza naturale dei capelli, mantenendo uno stile elegante e ordinato.

Il fascino delle treccine africane

Questo look, che ha radici profonde nelle tradizioni culturali africane, è diventato un’icona globale di stile, indossato da celeb, influencer e appassionati di moda in tutto il mondo. Gli stilisti le propongono a cadenza periodica, vedi Louis Vuitton, Armani, Prada, Fendi, solo per citarne alcuni.

Una delle ragioni principali per cui le treccine africane sono così amate è la loro incredibile versatilità, a dispetto di un look che di primo acchito può sembrare di stampo hip hop e R&B.

Street Style New York / Launchmetrics/Spotlight

La versatilità dei look con treccine africane

Puoi optare per treccine più sottili, come le micro braids, per un aspetto raffinato e chic, oppure scegliere treccine più spesse e corpose, come le box braids, per un look audace e strutturato. Inoltre, l’aggiunta di extension ti permette di giocare con lunghezze e volumi, creando infinite possibilità di personalizzazione, a seconda del tuo stile o dell’occasione.

Le treccine africane sono anche pratiche e a bassa manutenzione, il che le rende un’opzione perfetta per chi cerca un’acconciatura duratura che richieda poco impegno quotidiano. Proteggono i capelli naturali dagli agenti esterni e, se realizzate correttamente, possono favorire una crescita sana.

Popova / Launchmetrics/Spotlight

Un look facile da ottenere grazie alle extension

Il loro ritorno di tendenza è dovuto anche all’attenzione crescente verso l’espressione personale e culturale attraverso l’acconciatura. Le treccine permettono di esprimere creatività e individualità, oltre a rappresentare una celebrazione delle proprie radici culturali. Le extension sono disponibili in colori vivaci e con diversi stili di intreccio. Inoltre, vi si possono aggiungere accessori decorativi come come anelli o perline che rendono ogni look unico.

Scegliendo le treccine africane, abbracci un look che combina stile, praticità e un forte significato culturale, mantenendo sempre un aspetto impeccabile.

Le extension con treccine africane disponibili su Amazon

Alcune extension sono già intrecciate, altre invece si vendono “libere” ma dotate di strumento per intrecciare, di solito è un uncinetto. Sono tutte realizzate in fibre tessili sintetiche di buona qualità resistenti al calore del phon e all’acqua calda. Con le extension ci si può lavare tranquillamente i capelli. Guarda la nostra selezione di extension per treccine!

Una lunga extension per treccine africane di 60 cm, che si possono tagliare ovviamente, e del peso di 100 g. Per una testa bella folta occorrono dai 500 ai 600 grammi. In vendita a 9,90 € su Amazon.

Un pacchetto contiene 3 extension per treccine africane bionde da 60 cm cad. e 100 g cad. In più, perline per abbellire l’acconciatura. In vendita a 17,80 € su Amazon.

Una cascata di capelli intrecciati a mo’ di dreadlocks e dalla piega ondulata, per un totale di 120 treccine lunghe circa 45 cm. In vendita a 49,90 € su Amazon

Street Style New York / Launchmetrics/Spotlight

Un look con treccine bicolor nere e grigio argento.

3 trecce abbastanza spesse da 60 cm l’una e di colore biondo platicono. In vendita a 14,48 su Amazon.

Un folto ciuffo di capelli finti lavorati all’uncinetto con le punte lasciate libere e ricce. In vendita a 38,99 € su Amazon.

Confezione da 8 ciuffi assemblati da lavorare all’uncinetto (incluso) seguendo le istruzioni facili per chi ha un minimo di manualità. In vendita a 29,99 € su Amazon.

Ottolinger / Launchmetrics/Spotlight

Un look con i dreadlock, la versione più raggae delle treccine africane.

Extension composte da 20 fili già arrotolati a mo’ di dredlock lunghi 50 cm. In vendita a 27,99 su Amazon.

Extension per dreadlock, disponibili in vari colori in vendita a 24,99 € su Amazon.

Yanina / Launchmetrics/Spotlight

Il bello delle extension con treccine è che permettono di realizzare acconciature composte, adatte anche a un severo look con tailleur.

Extension per treccine in fibre tessile resistenti al calore in vendita a 9,99 € su Amazon.

Una lunga ciocca di capelli finti dal castano scuro al biondo da intrecciare come si desidera, in vendita a 13,99 € su Amazon.

