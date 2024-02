Extension capelli: come curarle e mantenerle morbide

L e extension per capelli sono un modo fantastico per aggiungere lunghezza, volume e pienezza alla chioma. Un’adeguata cura può preservarle e prolungare notevolmente la loro durata. Ecco alcuni consigli da seguire.

Lava con delicatezza

Evita shampoo aggressivi o prodotti contenenti alcol e solfati. Opta per uno shampoo delicato e specifico per extension. Quando lavi le extension, usa movimenti delicati per evitare di aggrovigliarle.

Idrata con moderazione

Mantenere le extension idratate è importante, ma l’uso eccessivo di balsamo può appesantire i capelli.

Applica una maschera professionale solo sulle lunghezze e punte, evitando il punto di attaccatura delle extension.

Asciuga correttamente

Dopo aver lavato le extension, tamponale delicatamente con un asciugamano e lasciale asciugare all’aria. Se devi usare il phon, usa una temperatura bassa e mantienilo a una certa distanza dalle extension.

Spazzola con delicatezza

Utilizza una spazzola specifica per le extension, possibilmente in setole di cinghiale, appositamente studiata per districare delicatamente. Comincia sempre dalle punte e procedi verso l’alto per evitare nodi.

Evita il calore eccessivo

Se usi piastra o arricciacapelli, applica un protettore termico e limita l’uso del calore il più possibile.

Lega i capelli durante il sonno

Raccogli i capelli in una treccia o una coda di cavallo prima di andare a letto per evitare che si annodino durante la notte.

Vai regolarmente dal parrucchiere

Vai dal parrucchiere per controlli regolari. Questo assicurerà che le extension rimangano in buone condizioni e non danneggino i tuoi capelli naturali.

Evita prodotti a base di alcol

Gli spray e gli styling prodotti a base di alcol possono seccare e danneggiare le extension. Leggi sempre le etichette e scegli prodotti delicati.

Rimuovi le extension da un professionista

Quando è il momento di rimuovere le extension, affidati a un professionista. Tentare di rimuoverle da sola potrebbe danneggiare i capelli naturali.