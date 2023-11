Mariah Carey anticipa tutte: ecco la piega perfetta per le feste di Natale

L a cantante "scongelata" in un divertente video diventato virale fa tendenza anche nel look: ecco come realizzare la sua pettinatura

Mariah Carey ha decretato ufficialmente che “it’s time”. E se lo dice la regina del Natale, non può che essere così. È arrivato il momento di pensare alle imminenti festività. Anche in materia beauty. Così, insieme al video ironico in cui viene “scongelata” per cantare il suo tormentone “All I want for Christmas is you”, a diventare virale è anche il look della popstar.

La piega di Mariah Carey

Nella clip in cui dà il via alla magica attesa natalizia, Mariah Carey sfoggia una piega che è perfetta per l’inverno. In molti se ne sono accorti tanto da farla diventare di tendenza. E spingere l’hairstylist della diva, Danielle Priano, a condividere un tutorial su come realizzarla a casa.

Come realizzare la pettinatura

Se vuoi avere anche tu le morbide e definite onde di Mariah Carey, segui questi passaggi. Comincia dai capelli bagnati e tamponati: applica un termoprotettore e una mousse, per aiutarli a sostenere al meglio la piega. Togli l’umidità asciugandoli al 70%. Poi suddividi i capelli in sezioni aiutandoti con delle clip e crea onde larghe. Per farlo, l’hairstylist consiglia l’asciugacapelli Supersonic e il multi-styler Airwrap di Dyson: “Ho alternato la direzione delle onde, alcune si muovevano verso l’esterno, altre verso l’interno del viso. Questo ha permesso creare un look più naturale e voluminoso”, ha spiegato. Il segreto in più? Cotona leggermente la radice e applica un po’ di olio o un siero effetto shine per far brillare i tuoi capelli.

Il video virale di Mariah Carey

Nel video condiviso su Instagram, Mariah Carey appare in una forma strepitosa, fasciata da una jumpsuit in stile Babbo Natale e i lunghi capelli biondi portati sciolti con schiariture che ricordano quelle del sole. Con lei “scongelata”, ci sono anche i suoi gemelli, Moroccan e Monroe, a scatenarsi sulle note della hit natalizia della mamma.