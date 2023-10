Finger waves, tra i capelli tornano di moda le onde anni Venti

E cco come realizzare lo styling dall'effetto retrò visto in passerella quest'autunno

C’è un tocco retrò nelle acconciature di tendenza quest’autunno. Sulle passerelle delle Settimane della moda, sono tornate le “finger waves”, le onde scolpite con le dita ultra lucide che andavano di moda negli anni Venti.

Da Armani a Moschino

Abbiamo visto le “finger waves” incorniciare i visi delle modelle che hanno sfilato a Milano per Giorgio Armani. Uno styling glamour che richiama le atmosfere del film “Il Grande Gatsby”. Le onde possono caratterizzare l’intera testa o limitarsi a un ciuffo riccio. Un maxi boccolo per esempio è stato applicato come dettaglio curioso sui volti della sfilata di Moschino.

Come riprodurre le “finger waves”

Si chiamano “finger waves” perché vengono modellate direttamente con l’aiuto delle dita. Sul capello bagnato o umido applica una mousse texturizzante per facilitare lo styling. Con l’aiuto di un pettine a coda, crea delle forme che ricordano il movimento di una S. Una volta modellate, ferma il risultato con una molletta. Puoi creare solo un’onda o procedere su tutta la chioma. Asciuga poi con il diffusore. Su TikTok puoi trovare molti video tutorial per realizzare onde di lunga durata sia per capelli lunghi che cortissimi, come in questo look di Zendaya.

Il trucco giusto per le onde retrò

Le finger waves donano un effetto vintage e romantico che si abbina perfettamente al Douyin Make-up, il nuovo trend virale su TikTok riguardante il mondo beauty. Come le onde retrò, il look a metà tra una bambola di porcellana e un’eroina dei fumetti riflette la stessa estetica bon ton di moda in questo periodo.