Autunno: cadono le foglie, le castagne e… i capelli. Sappiamo tutti che perdere fra i 50 e i 70 capelli al giorno è assolutamente normale e che durante il cambio di stagione la caduta aumenta. Se si aggiungono fattori ormonali o psicofisici, il problema si può intensificare ulteriormente. La buona notizia? La perdita dei capelli è fisiologica e se perdura si può rallentare, in istituto o a casa con lozioni e shampoo anticaduta. Ma partiamo dall’inizio. Perché in autunno cadono più capelli del solito?

Perché in autunno cadono più capelli?

Tutto è legato al normale ciclo di crescita del capello. Lo spiega il dottor Maurizio Nudo, responsabile del Servizio di Dermatologia di Humanitas Castelli Bergamo e di Humanitas Medical Care di Trezzo sull’Adda. «Per capirlo dobbiamo analizzare il ciclo di vita di un capello, che viene diviso in tre parti. La prima, che è chiamata “anagen” e che può durare anche fino a 7 anni, è quella di crescita vera e propria del capello. La seconda, “catagen”, ha una durata molto breve, di poche settimane, ed è una fase di quiescenza, durante la quale il capello non cresce più. La terza, “telogen”, è una fase di riposo che dura circa tre mesi, in cui il follicolo pilifero viene del tutto disattivato mentre il capello è ancora all’interno dello stesso follicolo. Alla ripresa dell’attività del follicolo il nuovo capello, già pronto, crescendo spingerà verso l’esterno il vecchio capello, determinandone la caduta. Ecco, in autunno e in primavera molti dei nostri capelli si trovano in questa terza fase. È per questo che abbiamo una maggiore caduta rispetto alle altre due stagioni».

Non scordiamo che i capelli, in natura, hanno una funzione prima di tutto protettiva. Si ipotizza che la capigliatura resti folta in estate e in inverno quando le temperatura sono estreme e i capelli servono da barriera per il cuoio capelluto. Durante le stagioni più miti, invece, sarebbe favorito il ricambio.

Quando bisogna preoccuparsi per la perdita dei capelli?

Eppure a volte la caduta può intensificarsi ulteriormente, come spiega la Prof.ssa Bianca Maria Piraccini, Professore ordinario e Direttore dell’ Unità di Dermatologia dell’Università di Bologna ed esperta in tricologia. «Perdere fra i 50 e i 70 capelli al giorno è assolutamente normale. La caduta diventa preoccupante solo quando si fa più abbondante e supera i 2-3 mesi. Quando vediamo cadere una quantità di capelli superiore al normale dobbiamo innanzitutto chiederci se nei tre mesi precedenti ci sono stati eventi “stressanti” per il corpo come diete drastiche, terapie farmacologiche particolari o un’esposizione eccessiva al sole. In questo caso non dobbiamo preoccuparci, la perdita di capelli è momentanea».

Come fermare la caduta dei capelli?

Quindi quali strategie possiamo mettere in atto per frenare la caduta? «Innanzitutto integratori alimentari specifici a base di minerali (ferro, zolfo, zinco), vitamine specifiche (biotina, vitamina B), aminoacidi (cistina) e antiossidanti (ne esistono di varia natura, da quelli dell’uva alla vitamina C). Sono utili lozioni cosmetiche e gel da applicare con massaggio al cuoio capelluto per attivare la funzione dei follicoli piloiferi.

Le lozioni anticaduta aiutano a prevenire o a contrastare la perdita dei capelli, agendo in modo mirato sul cuoio capelluto. Foto: Getty Images

Negli Studi Medici, oggi la tecnica meno invasiva e più efficace per stimolare la crescita è data dal mix di microneedling e ionoforesi. Con uno speciale manipolo, si passano micro-aghi sul cuoio capelluto (è il microneedling, in questo caso così leggero che non serve neppure l’anestesia). Poi si cosparge la testa con un gel ricco di fattori di crescita, che vengono fatti penetrare a fondo nel bulbo pilifero grazie alla ionoforesi». Il trattamento è indolore, dura 20 minuti e va ripetuto 3/4 volte a distanza di un mese.

Rimedi anticaduta a casa

Ci sono molte strategie che puoi mettere in atto anche a casa per rinforzare i tuoi capelli. Prima dell’applicazione di lozioni cosmetiche (raccomandata per 2-3 mesi) e shampoo anticaduta puoi provare i dermoroller. Sono la versione casalinga del manipolo per microneedling che si fa in istituto. I tool che trovi in commercio hanno naturalmente un effetto più soft e ne esistono di diverse intensità e materiali. Se soffri di caduta anche occasionale occhio al phon, va tenuto sempre a temperatura bassa.

Migliori shampoo anticaduta: la nostra Top 10