Uno strumento, mille usi

Si fa presto a dire tool. Una volta c’erano la piastra per lisciare e il ferro per modellare i ricci, oggi invece le possibilità si sono moltiplicate. Immagina di poter asciugare, lisciare, volumizzare, arricciare e dare un leggero movimento senza dover cambiare dispositivo ogni volta. È esattamente quello che offrono i tool multifunzione per capelli. Grazie a un sistema di accessori intercambiabili, questi strumenti consentono di cambiare rapidamente lo styling… basta cambiare la testina!

Asciugatura e styling in una mossa

C’è di più. Molti tool includono la funzione phon fra le varie opzioni, quindi il device è in grado di asciugare e, allo stesso tempo, creare lo styling. Un passo avanti non da poco. Fino a qualche anno fa asciugarsi i capelli con la piastra o con la spazzola riscaldata era impensabile, pena capelli secchi e bruciati. Oggi non è più così, un solo strumento basta per entrambe le funzioni, con una tecnologia pensata per non rovinare i capelli.

I vantaggi dei tool multifunzione per capelli

Risparmio di tempo Non c’è più bisogno di passare da un apparecchio all’altro. Tutto ciò di cui hai bisogno per lo styling è a portata di mano, per una piega o semplicemente avere i capelli in ordire in tempo zero.

Risparmio di spazio e denaro Investire in un unico dispositivo multifunzione può essere economicamente vantaggioso rispetto all’acquisto separato di asciugacapelli, piastra, arricciacapelli e spazzola. Inoltre, risparmi spazio in bagno!

La tecnologia I nuovi tool utilizzano spesso rivestimenti in ceramica o tormalina per distribuire il calore in modo uniforme. Quasi tutti sono dotati di tecnologia ionica che riduce l’effetto crespo, per capelli più morbidi e lucenti. Il controllo della temperatura è un altro punto forte di questi strumenti moderni: grazie a sensori intelligenti, il calore viene controllato costantemente per evitare di esporre i capelli a una temperatura eccessiva.

Tool multifunzione per capelli: la nostra top 10

Già diversi anni fa, alcuni marchi avevano lanciato strumenti multifunzione dotati di impostazioni personalizzabili e accessori intercambiabili. Prodotti come il Dyson Airwrap, introdotto nel 2018, hanno segnato l’inizio di una nuova generazione di tool per lo styling. Grazie alla tecnologia Coanda, che utilizza l’aria invece del calore diretto, questi dispositivi permettono di ottenere pieghe perfette senza danneggiare i capelli. Oggi, gli strumenti per lo styling si sono evoluti ulteriormente, offrendo un maggior numero di funzioni e risultando ancora più delicati sulla chioma.