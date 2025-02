Te lo sarai chiesta più volte: ogni quanto devo pulire la spazzola per capelli? C’è chi lo fa una volta a settimana, chi aspetta che sia proprio sporca, chi ogni giorno elimina i capelli rimasti intrappoli all’interno e la sciacqua. Quale tra questi è il comportamento più corretto?

Attenzione all’igiene

La spazzola per capelli può diventare un terreno fertile per la sporcizia. Infatti, tra i dentini rimangono imprigionati capelli e oli, forfora e anche la polvere. A lungo andare, utilizzare una spazzola sporca può creare problemi al cuoio capelluto. Meglio, dunque, lavarla almeno ogni due settimane, anche se la frequenza potrebbe dover essere più intensa se hai i capelli molto lunghi, utilizzi tanti prodotti di styling e soffri di forfora o hai i capelli grassi.

Spazzola per capelli sporca: le conseguenze

Non pulire regolarmente la spazzola provoca diversi inconvenienti. Tanto per cominciare, i capelli aggrovigliati tra i dentini fanno sì che tu non possa utilizzarla al meglio. Inoltre, la sporcizia presente potrebbe ostruire i follicoli piliferi, causando problemi come l’acne del cuoio capelluto o la follicolite. Una spazzola sporca può anche provocare la forfora, oltre a irritare e danneggiare il cuoio capelluto.

Come pulire la spazzola per capelli di plastica

Non esiste una regola universale per pulire le spazzole per capelli. Il metodo dipende dal tipo che possiedi. In ogni caso, il primo passo deve essere sempre quello di eliminare tutti i capelli intrappolati tra i dentini. Puoi aiutarti con delle forbicine, o tirarli via direttamente con le dita.

Le spazzole per capelli di plastica sono le più facili da pulire e tenere pulite. Basta immergerle per una quindicina di minuti in acqua e sapone. Puoi usare il detersivo per i piatti, il sapone liquido per le mani o anche il bagno schiuma. Dopo aver fatto agire il prodotto, risciacquala per bene e lasciala asciugare perfettamente. Se poi vuoi anche disinfettarla, puoi spruzzare un po’ di alcol.

Come pulire la spazzola naturale

Se, invece, la tua spazzola è con il manico in legno e le setole naturali, devi fare attenzione e non rovinarla. Elimina i capelli intrappolati tra i dentini e immergi solo le setole in acqua e sapone. Lascia agire per qualche minuto, poi aiutati con uno spazzolino per pulire gli spazi tra i dentini. Immergi di nuovo le setole e poi risciacqua per bene. Lascia asciugare all’aria.

Quando sostituire la spazzola per capelli

Talvolta, è necessario sostituire la spazzola. Devi farlo quando le setole o il manico sono danneggiati, oppure se ha un odore persistente. Inoltre, se anche dopo che l’hai pulita per bene i tuoi capelli appaiono inspiegabilmente sporchi o grassi, è il momento di cambiarla.

