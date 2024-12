Ti sei mai chiesta da dove arrivano le cosiddette tendenze capelli? Tutto parte dalle passerelle, dove i migliori hair-stylist aggiornano ogni stagione tagli e colori. Gli stessi stylist riportano poi le varie tendenze in salone, modificate per essere più “portabili” e soprattutto semplici da gestire. Da qui, c’è una specie di diffusione a macchia d’olio dei vari trend. Scopri le tendenze capelli del 2025, in fatto di tagli, colori ed effetti, da chiedere ora in salone.

Luce, la protagonista assoluta delle tendenze capelli 2025

Questi, ad esempio, nella moda sono gli anni dei capelli effetto bagnato e super controllato. Ma nella vita di tutti i giorni un’altra tendenza (o un adeguamento?) si fa largo. È l’effetto ultra gloss e luminoso che dà alla chioma un aspetto sano e in ordine, a prescindere dalla colorazione. Si può ottenere in modi diversi (in questa guida troverai un po’ di tecniche), dalla sovrapposizione di colori all’uso di sfumature perlescenti. In tema colore, il biondo è protagonista in tutte le sue sfumature, ma non più freddo come negli ultimi anni. Tornano i riflessi dorati che scaldano e illuminano con schiariture ad hoc anche chiome castane o scure. Sempre con lo stesso obiettivo: luce, luce, luce. Sui capelli, e quindi sul viso.

Wella

Wella: Glass Hair, effetto smooth e palette colori

Secondo Wella, che durante le sfilate cura i look di moltissimi brand, la tendenza capelli che dominerà il 2025 sarà quella del Glass Hair, effetto vetro. Lo dicono anche i numeri: negli ultimi anni la richiesta dei servizi gloss in salone ha registrato una crescita a doppia cifra. Da qui la nascita di una tecnica di layering di colore in tre step.

Lo spiega Alessandro Galetti, Art Director Wella Professional Italia: «Parliamo di capelli effetto gloss da diversi anni, quindi noi abbiamo migliorato l’effetto glaze, luminoso, con una tecnica che fa anche la differenza sulla qualità e la salute dei capelli. Si inizia con una base cromatica: applichiamo il colore per coprire eventuali capelli bianchi e avvicinarsi al risultato desiderato. Step due, un top glaze che aggiunge un leggero tocco di pigmenti. Questo serve a dare profondità e ottenere tutte le sfaccettature di colore che desideriamo. Grazie a questo passaggio il risultato finale non sarà mai un colore “piatto”, ma sempre ultra luminoso e con riflessi che non si spengono col tempo. Step tre, il layer finale che si ottiene applicando il nostro speciale Leave in Oil. Una carezza che dà alla chioma un effetto extra lucido e tanto nutrimento».

Wella

In tema di tendenze capelli, per Wella, in salone è richiestissimo anche un “effetto smooth”, cioè una chioma definita e controllata, con una buona dose di volume ma senza senza crespo. In questo senso, prima che sul colore è necessario agire sulla qualità del capello. E per la palette colori? «Tornano sfumature calde, colori dorati, e restano saldamente i rosa e i pesca. Quando pensiamo a queste nuance non dobbiamo far riferimento alle chiome extra rosa. Si può semplicemente mixare una piccola quantità di questo pigmento alla normale tinta castana, ottenendo però un effetto ben più luminoso, che per la teoria dei colori valorizza cromaticamente il viso».

Framesi: un tocco pralina, per colori caldi e densi

Le proposte dei saloni Framesi si rinnovano nella seconda parte dell’anno con cromatismi pacati e eleganti. Come quelli delle golose tonalità “pralina”. Calde e dense, hanno un sapore di vaniglia, nocciola, caramello, caffè, mandorla. I colori pieni e brillanti, invece, si “alleggeriscono” con giochi di luce creati ad hoc.

Framesi

Gigi Guerretta, Framesi International Artistic Director, spiega: «Niente come un colore può esprimere le vibrazioni della nostra anima. Come nel caso della collezione Reactive di Framesi International dove il colore esplode in un rosso ramato, stemperato con l’aggiunta dei biondi sabbia e dorato, che sottolineano le personalità del taglio. Intorno al viso, brillano ciocche tonalizzate con i pigmenti puri oro intenso e oro ramato.

Framesi

Piena di carattere anche la seconda proposta, che presenta un taglio morbido e al contempo grintoso, valorizzato da un doppio biondo, avorio e burro. Una schiaritura estrema, ma che lascia i capelli in condizioni perfette grazie alla protezione di Framcolor Eclectic 5D Color Gloss».

Alfaparf: riflessi perlescenti nelle tendenze capelli 2025

Altra tendenza capelli di stagione quella di Alfaparf Milano Professional, che propone WALK ON THE BRIGHT SIDE, una nuova collezione con nuance perlescenti ispirate alla linea Pearl Bright: vincono i biondi luminosi, dal beige perlato al color ghiaccio.

Shimmer Design, Alfaparf

La collezione è stata ideata seguendo l’estro e l’energia di Rudy Mostarda, Global Creative Director di Alfaparf Milano Professional, che spiega: «Il mondo è un grande palcoscenico e noi siamo gli attori che entrano ed escono dalla scena. Per questa collezione ci siamo immaginati di sentirci tutti sotto i riflettori, illuminati dalla luce della nostra personalità e del nostro carattere. Io credo che lo stile di una persona sia precisamente quel qualcosa che non si spegne mai, anche quando nessuno ci guarda».

Opal Radiance, Alfaparf

Il brand propone look diversi tutti giocati sul concetto di perlescenza, come Shimmer Design, Radiant Pearl, Opal Radiance, Glam Ray, che parlano di bagliori e effetti shimmer già dal nome.

Radiant Pearl, Alfaparf

Tendenze capelli: per Jean Louis David è peach fuzz

Nei saloni Jean Louis David la tendenza capelli dell’anno è il peach fuzz, Pantone 2024 adattato alla chioma con pigmenti pesca ultra leggeri. Catia Prosapio, hairstylist Jean Louis David, spiega: «Un colore caratterizzato da sfumature calde e delicate. Questa nuance, adatta a chi parte già da una base chiara, combina toni di arancio tenue e rosa chiaro, creando un effetto sfumato che illumina il viso. È ideale per le pelli chiare con sottotono caldo o neutro, ma può funzionare anche con carnagioni medie se ben calibrato. Il Peach Fuzz si presta a diverse texture di capelli, ma dà il meglio di sé su chiome lisce o leggermente mosse, dove le sfumature possono risaltare al meglio».

Jean Louis David

Compagnia della Bellezza: i tagli (medi) su cui puntare

Fra le tante tendenze capelli proposte da Compagnia della Bellezza, ci siamo focalizzati sulle medie lunghezze. Il carrè si conferma anche quest’anno la tendenza di stagione. Forse perché è un vero passe-partout, capace di correggere otticamente visi tondi, allungati o spigolosi, adattandosi in base a scalatura e lunghezza su qualsiasi volto.

Salvo Filetti, Hair Designer e founder del Gruppo Compagnia della Bellezza, spiega i caschetti su cui puntare in questo momento. «Il Fox Cut è un taglio dalla lunghezza media che arriva alla clavicola, in perfetto equilibrio tra pienezza e scalatura. Ha una frangia “Fox”, che non è una frangia tradizionale, perché presenta una via di fuga centrale e una svirgolettatura laterale. È un taglio con una scalatura frontale morbida, che per tutte queste caratteristiche dona praticamente a tutti i volti: in funzione dello styling si slancia o si allarga, adattandosi alle caratteristiche del viso. Questa scalatura intelligente consente quella sofficità che permette di direzionare e muovere facilmente i capelli, assicurando una manutenzione bassissima del taglio».

Fox Cut, Compagnia della Bellezza

«Il CarRè è un taglio dalla lunghezza interessante, perché va oltre il mento ma non le spalle, quindi slancia un po’ il collo, pur essendo una forma piena. La sua infatti è una pienezza graduata e con una leggerezza tale per cui può interpretare sia un capello liscio e morbido, che addirittura il riccio. Anche in questo caso troviamo una frangia passepartout, che si può definire a tendina, laterale. Ovviamente trattandosi di un carré, veste meglio volti più allungati o comunque ovali. Sui volti più allargati, rotondi o quadrati, bisogna fare attenzione a slanciare ancora meglio e creare morbidezza» continua Salvo Filetti, Hair Designer e founder del Gruppo Compagnia della Bellezza.

CarRè, Compagnia della Bellezza

Tendenze capelli A/I 2024-25: Evos scommette sul taglio Bixie

Pino Buonarrivo, hairstylist e teacher Evos Parrucchieri, racconta: «Per Evos, presentato con la nuova collezione A/I 2024-25 Limitless, il taglio Bixie: fusione dinamica tra il bob e il pixie cut, è un taglio attuale e audace che permette di giocare con diverse idee di styling. Si adatta alle differenti forme del viso e mette in risalto lo sguardo donando un tocco di freschezza e un tratto distintivo alla personalità di ciascuna. Fantastico anche con la riga di lato, asciugalo con phon e spazzola e poi passa le ciocche con la piastra disegnando le onde con le mani».

