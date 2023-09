Toffee blonde, copia il colore di capelli per l’autunno scelto da Ilary Blasi

P er Ilary Blasi ha inizio un nuovo capitolo della sua vita e a dimostrarlo è anche il nuovo look sfoggiato al Festival del Cinema di Venezia. Il colore dei suoi capelli è pronto a fare tendenza

Il toffee blonde è il colore di capelli perfetto per le nostalgiche dell’estate e per chi abbraccia con entusiasmo l’inizio dell’autunno. Lo ha scelto (con successo) persino Ilary Blasi, che all’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia ha sorpreso proprio tutti con un look completamente rinnovato.

Toffee blonde, scopri la tendenza del momento

Con l’estate alle spalle anche la tua chioma ha bisogno di rinnovarsi. Se una vaga malinconia ti pervade, è il classico effetto da rientro. Settembre porta con sé buoni propositi, ma anche un grande carico di nostalgia. Per dare nuova energia al tuo look e ripartire più carica che mai, è il momento di rivoluzionare i tuoi capelli. La tendenza dell’autunno è il toffee blonde, elegante e grintoso al contempo.

Vicinissimo alla nuance caffelatte, il toffee blonde è un biondo fuori dal comune, più freddo e intenso. Si avvicina alle gradazioni del castano e per questo si addice benissimo sia alle donne con i capelli chiari, pronte a dare un tocco di grinta in più al proprio look, sia alle more, che vogliono schiarire leggermente la propria chioma. Creando un mix perfetto tra chiaro e scuro, il toffee blonde è armonioso e chic, dolce e delicato. Non crea contrasti troppo marcati e l’effetto naturale è garantito. A metà tra sfumature caramello e caffelatte, è possibile optare per gradazioni diverse: il toffee blonde è facilmente adattabile e si caratterizza – non a caso – per la sua versatilità. Puoi personalizzarlo a seconda dei tuoi gusti o dei tuoi lineamenti, per un risultato che sia unico e sorprendente. Non solo: è in grado di dare volume ai capelli più fini e sta bene sia su un taglio corto sia sui capelli più lunghi. Puoi sfoggiarlo con i capelli lisci, ma è perfetto anche sulle chiome ondulate. Se sei pronta a salutare l’estate e abbracciare l’inizio della stagione autunnale, il toffee blonde fa al caso tuo. Se vuoi rinnovare il tuo look e ripartire con una marcia in più, la tendenza dell’autunno è proprio quello che ci vuole.

Anche le star non possono farne a meno

Persino le star internazionali non resistono al fascino del toffee blonde. Lo ha sfoggiato con charme Jennifer Lopez e poi Hailey Bieber, che ha espresso con successo il suo animo casual e raffinato. Non solo: ad aver scelto il toffee blonde è anche Ilary Blasi, che ha deciso di dare una svolta al suo look. Quindi addio biondo platino…

Che il Festival di Venezia sia un tripudio di moda e bellezza – e non solo un omaggio al cinema – è ormai assodato. Non solo abiti mozzafiato: anche le acconciature sono destinate a lasciare un segno. È il caso di Ilary Blasi, che per una vita è rimasta fedele al biondo ma ora ha deciso di stravolgere il suo stile. Il toffee blonde, con le sfumature dal castano al biondo caramello, le dona incredibilmente. Il nuovo look dell’ex letterina è destinato a dettare le mode del prossimo autunno?