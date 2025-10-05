L’aloe vera è una pianta carnosa il cui succo, contenuto all’interno delle sue foglie, possiede proprietà curative sorprendenti; infatti è ricco di sostanze come vitamine, aminoacidi e zuccheri. Le sue proprietà decongestionanti, antinfiammatorie, cicatrizzanti, lenitive e idratanti rendono questa pianta adatta a risolvere molti problemi per quanto riguarda il mondo del beauty; tra questi troviamo quelli legati ai capelli. Gli agenti atmosferici e gli strumenti utilizzati per compiere la piega (come piastre e ferri) possono renderli molto sensibili, sfibrandoli, fino a farli diventare completamente secchi, soprattutto sulle punte. Per questo l’aloe vera, grazie alle sue proprietà curative, li ristruttura, mantenendoli idratati. Scopriamo allora tutti i benefici dell’aloe vera per i capelli.

Aloe vera: pianta miracolosa

L’aloe vera (nome scientifico Aloe barbadensis) è una pianta della famiglia delle

Aloeaceae. È conosciuta probabilmente in tutto il mondo per le innumerevoli proprietà benefiche. L’aloe è una pianta perenne, alta sino ad 1 metro, che cresce prevalentemente nelle zone più calde del mondo. Essendo una pianta abbastanza resistente è possibile coltivarla anche a casa; bisogna però utilizzare i giusti accorgimenti. Dalle foglie di questa pianta si ottiene una preziosa gelatina. Quest’ultima è molto utile per la bellezza di pelle e capelli in quanto contiene la vitamina E. Se non si ha a disposizione una pianta di aloe si può decidere di utilizzare il gel puro, che si trova vendita in qualsiasi erboristeria ben fornita; in alternativa si può acquistare online nelle bio-profumerie.

Aloe vera: benefici per pelle e capelli

L’aloe vera, conosciuta da millenni per le sue proprietà curative, è uno di quegli ingredienti versatili che è diventato un punto di riferimento nella cura personale. Il gel estratto dalla pianta è un vero e proprio elisir di benessere, utilizzato in numerosi prodotti per la pelle e i capelli. Da lozioni idratanti a shampoo e balsami, sieri e unguenti, l’aloe vera è apprezzata non solo per le sue proprietà calmanti, ma anche per la sua capacità di trattare una vasta gamma di problematiche, che vanno dalle scottature alle irritazioni del cuoio capelluto, fino a favorire la crescita dei capelli. Uno degli usi più noti dell’aloe vera è la sua applicazione sui capelli, dove i suoi effetti benefici sono molteplici.

Aloe vera contro le irritazioni

Questo ingrediente naturale ha dimostrato di essere particolarmente efficace nel lenire l’irritazione del cuoio capelluto, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie. Particolarmente d’aiuto è il gel d’aloe vera, utile per lenire il cuoio capelluto in caso di irritazione. Molte persone soffrono di problemi comuni come la dermatite seborroica, la forfora o il prurito causato dall’accumulo di prodotti. L’aloe vera può intervenire efficacemente per calmare questi fastidi. Gli antiossidanti contenuti nella pianta combattono lo stress ossidativo, aiutando la pelle a ripararsi più rapidamente. L’aloe vera rafforza la tenuta del cuoio capelluto in quanto lo idrata, debellando il problema della forfora e della secchezza nonché dell’arrossamento dovuto alla tendenza a grattarsi. Inoltre, riesce anche a riequilibrare sia i capelli che il cuoio capelluto grasso, è una delle cause dell’alopecia e della calvizie.

Aloe vera contro la psoriasi

È anche consigliata per trattare condizioni più complesse come la psoriasi del cuoio capelluto. Questa malattia cronica provoca rossore, desquamazione e prurito, ma grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, l’aloe può aiutare a ridurre questi sintomi. Un’applicazione regolare di questo prodotto può migliorare significativamente la condizione della pelle e del cuoio capelluto, restituendo sollievo a chi ne soffre.

Aloe fresca o prodotti a base di aloe?

Molti si chiedono se sia meglio utilizzare il gel fresco estratto dalla pianta o i prodotti a base di aloe disponibili in commercio. Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi. Il gel fresco offre il massimo della purezza e non contiene additivi, ma i prodotti specifici per capelli a base di aloe vera possono contenere concentrazioni controllate che permettono di ottenere risultati più costanti nel tempo. Quando si sceglie un prodotto a base di aloe, bisogna assicurarsi che sia indicata come ingrediente principale. Più in basso nell’elenco degli ingredienti si trova l’aloe, minore sarà la sua concentrazione. Inoltre, è importante optare per prodotti di alta qualità che evitino fragranze irritanti o ingredienti chimici aggressivi, per sfruttare al meglio i benefici naturali senza rischiare infiammazioni o reazioni allergiche.

Aloe vera: come usarla sui capelli

Trattare i capelli con l’aloe vera vuol dire nutrirli, renderli particolarmente morbidi al tatto e luminosi alla vista, grazie alle sostanze contenute in questa pianta. L’ideale sarebbe che vi procuriate le foglie dell’aloe vera per estrarre il gel presente all’interno.

Basta infatti tagliare con un coltello molto affilato la parte esterna delle foglie e con un cucchiaino riuscire a tirar via la parte molle, che poi dovrete applicare sui capelli come una lozione. Il gel contiene dei granuli che non devono rimanere perché si impiglierebbero nei capelli stessi, quindi dovrete passarlo con un setaccio e riporlo in una ciotola. Se però non volete effettuare questa operazione, in commercio esistono ottimi gel d’aloe vera già pronti all’uso. Prima di applicarla sui capelli o sul cuoio capelluto, è importante verificare che non ci siano allergie o sensibilità. Un test preliminare, applicando una piccola quantità di gel sulla pelle dell’avambraccio, può prevenire eventuali reazioni indesiderate. Se non si sviluppano irritazioni entro 24-48 ore, può essere tranquillamente utilizzata sui capelli. Vediamo quindi tutti i modi in cui l’aloe vera può essere utilizzata sui capelli.

Balsamo

Per prima cosa si può estrarre il succo dalla pianta, che viene meglio identificato come gel d’aloe, e utilizzarlo come una sorta di balsamo. Applicatelo, lasciatelo in posa per qualche minuto e risciacquate abbondantemente. Per chi fosse alle prime armi, è abbastanza laborioso estrarlo direttamente dalle foglie; per questo vi consigliamo di comprare quello già pronto, reperibile nelle erboristerie oppure nei supermercati ben forniti, potete acquistarlo anche nei beauty store online. Se invece volete provare ad estrarlo, seguite questo procedimento: prendete la foglia ed estraete il gel utilizzando un semplice cucchiaio da cucina. Raccogliete solo quello trasparente e riponetelo in un contenitore ermetico.

Impacco pre-shampoo

L’aloe vera può essere utilizzata per un impacco pre-shampoo ristrutturante e super idratante. Per il composto basta unire pochi ingredienti: due cucchiai di burro di karitè, un cucchiaio di gel d’aloe, due gocce di olio essenziale di limone (o di lavanda) e un cucchiaio di balsamo. Una volta mescolati tutti questi ingredienti, applicate il composto sui capelli asciutti, insistendo maggiormente sulle punte; distribuitelo su tutte le radici, magari associandolo ad un massaggio profondo con movimenti circolari delle punte delle dita. Lasciate agire per circa un’ora. Successivamente fate lo shampoo come vostra abitudine, dopo il quale non potrete fare a meno di notare quanto i vostri capelli siano diventati morbidi e corposi. Questo impacco se effettuato con regolarità è capace di restituire vigore e leggerezza anche ai capelli più indeboliti, ed aiuta a favorirne la ricrescita; è invece sconsigliato per capelli secchi e tendenti al crespo.

Maschera

Se non avete tempo per fare un impacco pre-shampoo, potete utilizzare il gel di aloe non solo al posto del vostro balsamo abituale, ma anche come maschera post shampoo. Questa va applicata sui capelli umidi dopo aver lavato per bene i capelli. Per prepararla vi servirà del semplice olio di cocco; iniziate col far liquefare quest’ultimo nel microonde, successivamente aggiungete il gel di aloe vera, solitamente ne bastano circa 15 grammi. Mescolate i due ingredienti fino a quando non otterrete un composto dalla consistenza omogenea. Applicate la maschera sui capelli, dalle radici fino alle punte, e lasciate agire per circa dieci minuti. Successivamente risciacquate con abbondante acqua.

Applicare sulle punte disidratate

Il gel all’aloe vera può essere utilizzato anche per combattere l’aridità delle vostre punte, causata dallo stress quotidiano. L’applicazione del gel di aloe puro può essere fatta anche tutti i giorni, infatti avviene sui capelli asciutti. Basta veramente una piccola quantità e i vostri capelli diventeranno in un attimo più lucidi e meno crespi. Il gel di aloe gli aiuterà a mantenere nel tempo la giusta idratazione e, usato in questo modo, svolgerà anche un ruolo importante nel vostro styling, sostenendo e valorizzando la messa in piega.

In questo caso il gel di aloe vera può essere utilizzato combinato con qualche goccia di olio di semi di lino.

Balsamo spray senza risciacquo

Se avete poco tempo per fare lo shampoo, potete utilizzare un balsamo senza risciacquo fatto con l’aloe vera. Miscelate 30 grammi di acqua con 30 grammi di gel; mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Riponete il composto all’interno di un vaporizzatore, agitate e spruzzate su tutta la chioma. Questa miscela può essere utilizzata non solo sui capelli bagnati, ma anche su quelli asciutti.

Aloe vera per la ricrescita dei capelli

Uno dei miti più diffusi è che favorisca direttamente la crescita dei capelli. Sebbene non ci siano prove scientifiche concrete che l’aloe in sé stimoli la crescita dei capelli, essa contribuisce a creare un ambiente più sano per il cuoio capelluto, riducendo lo stress ossidativo e fornendo alle cellule ciliate gli antiossidanti necessari per prosperare. Le vitamine A, C ed E contenute nel prodotto sono essenziali per la salute del cuoio capelluto e dei capelli, e il loro apporto regolare può, nel tempo, contribuire a una crescita più sana dei capelli.

Aloe vera contro la caduta dei capelli

Se si hanno problemi di caduta dei capelli è indispensabile fare un impacco con il gel di aloe una volta a settimana. In questo modo si possono far crescere i capelli in maniera sana e naturale. L’aloe vera è utilizzata in moltissimi prodotti cosmetici; è importante prediligere quelli che non contengono parabeni e sostanze dannose. Quando si ha a disposizione il gel puro di aloe vera è davvero facile fare un impacco sui capelli umidi. Bisogna lavare i capelli utilizzando uno shampoo neutro; poi, si devono frizionare con un asciugamano e lasciarli umidi.

Trattamento

La preparazione del gel è abbastanza semplice.

Bisogna mettere in una ciotola un cucchiaio di aloe vera ed aggiungere quattro cucchiaini di olio di oliva. Successivamente bisogna mescolare il tutto. Prima dell’applicazione bisogna fare un massaggio al cuoio capelluto per migliorare la circolazione. Deve durare almeno 15 minuti. A questo punto si deve applicare il gel di aloe su tutta la capigliatura, dalle radici alle punte. È consigliabile coprire la testa con una cuffia per circa venti minuti. Così facendo i principi attivi dell’aloe possono penetrare in profondità. Trascorso il tempo di posa i capelli possono essere risciacquati senza l’utilizzo di alcun prodotto. Se si tende ad avere una chioma secca e sfibrata è preferibile applicare una generosa noce di balsamo. Effettuare un impacco di gel di aloe vera aiuta sicuramente a far crescere i capelli ed allo stesso tempo stimola la sebo-regolazione naturale del cuoio capelluto. Un trattamento deve durare almeno un mese; quello sporadico non serve a nulla.