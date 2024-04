Come preparare una crema antirughe al burro e al caffè

L o sai che puoi preparare una crema anti-rughe con burro e caffè? Si tratta di un'alternativa naturale ma molto efficace per la cura della pelle. Ecco due ricette semplici da replicare.

Prima ricetta: ingredienti

2 cucchiai di burro di karité

1 cucchiaino di olio di cocco

1 cucchiaino di olio di mandorle dolci

1 cucchiaino di caffè macinato

5 gocce di olio essenziale di lavanda

Preparazione

In una ciotola, mescola il burro di karité, l’olio di cocco e l’olio di mandorle dolci fino a ottenere una consistenza omogenea. Aggiungi il caffè macinato e mescola bene. Unisci anche le gocce di olio essenziale di lavanda e mescola nuovamente. Trasferisci la crema in un piccolo barattolo o contenitore ermetico. Conserva la crema in un luogo fresco e asciutto.

Applicazione

Applica la crema sul viso e sul collo dopo la pulizia quotidiana. Massaggia delicatamente sulla pelle con movimenti circolari. Lascia assorbire completamente. Ricorda che questa è una crema fatta in casa e i risultati possono variare. Se hai una pelle sensibile, consulta un dermatologo prima di utilizzare questa crema fai da te.

Seconda ricetta: ingredienti

4 cucchiai di burro a temperatura ambiente

un cucchiaino di polvere di caffè

Preparazione e applicazione

Mescola il burro e la polvere di caffè in una ciotolina fino a ottenere una crema liscia. Applica una quantità generosa di crema sul viso, compreso il contorno occhi. Tienila in posa per un’oretta e poi risciacqua con un dischetto di cotone imbevuto di acqua tiepida.