L a gym che fa la differenza, il massaggio più indicato, i trattamenti dal medico e dall'estetista che funzionano. Ma anche le ultime formule cosmetiche. Ecco l'alfabeto per un corpo tonico, la guida mirata alle cure urto per ritornare in forma dopo l'inverno.

A come Anaerobica

Comprendono salti, flessioni, squat, pesi leggeri cioè quei training che, sfruttando esercizi ad alta intensità e di brevissima durata, lavorano direttamente sui muscoli, potenziandoli. Per un corpo tonico l’ideale è alternarli ad allenamenti aerobici, come corsa leggera e bike, che migliorano il sistema cardiorespiratorio e il metabolismo energetico. Oppure agli sport che includono sia una fase aerobica sia anaerobica, come tennis e pallavolo, così si recupera tonicità più in fretta.

B come Ballo/Bendaggi

Divertente e “brucia-calorie”, il ballo, indipendentemente dallo stile, tonifica tutto il corpo e libera endorfine. Ottime anche le versioni fitness come i Barre Workout proposti in palestra, un mix di pilates, yoga e danza svolti alla sbarra. Sempre efficaci per un corpo scolpito sono anche i body wrap, i bendaggi fatti con strisce di tessuto imbevuto con sostanze tonificanti, drenanti, riducenti, come caffeina e sali marini da fare anche a casa.

C Come Criolipolisi

Perfetta per eliminare i cuscinetti resistenti anche a dieta e workout, la criolipolisi è un trattamento che sfrutta le basse temperature per attivare il metabolismo dei grassi. Grazie a macchinari all’avanguardia, come il CoolSculping, attraverso un manipolo viene erogato un freddo intenso (da -9 a -13 gradi) sulla zona da trattare. Lo shock termico attiva sottocute il processo di lipolisi, cioè la distruzione delle cellule adipose (che poi vengono eliminate attraverso la normale attività metabolica). Sono necessarie da una a tre sedute a seconda dell’inestetismo. Costo: da 250 a 450 euro, in base all’area trattata.

D come Diatermia

È più conosciuta come Tecar e sì, è proprio la famosa tecnica utilizzata in fisioterapia per curare i traumi. Forse non tutti sanno che funziona molto bene anche sulla mancanza di tono e sulla lassità. Come? Sfrutta le onde elettromagnetiche che attraversano i tessuti superficiali (senza surriscaldare la cute) cedendo energia termica a quelli più profondi (diatermia deriva dal greco: calore attraverso). Il calore indotto fa contrarre le fibre di collagene con un effetto lifting immediato. Non solo: dopo qualche seduta, c’è anche un aumento di nuovo collagene, con un’azione tonificante.

E come Elettrostimolazione

Funziona come un allenamento in palestra: tonifica a fondo i muscoli, ma di fatto è una ginnastica passiva. Si tratta di una speciale tecnologia che attraverso elettrodi posizionati sul corpo fa contrarre, con un’intensità controllata, specifici gruppi muscolari. Oltre a rimodellare addome, cosce, glutei e braccia, migliora la postura. A volte viene associata anche all’attività sportiva.

F come Fanghi

Sono sempre tra i rimedi più efficaci per tonificare il corpo, grazie alle tante virtù: stimolano la microcircolazione e cedono per osmosi diversi sali minerali, sostanze antiossidanti e antinfiammatorie che, levigando e rimineralizzando la pelle, funzionano come una guaina invisibile. Più in profondità, invece, grazie all’azione drenante e liporiducente, snelliscono e aiutano a rimodellare la silhouette. In pratica, hanno quello che viene definito effetto “body reshape”. Senza contare che, i fanghi, grazie a formule cosmetiche sempre più attente, si possono fare comodamente anche a casa.

G come Gyrotonic

È un fantastico training che fonde i movimenti chiave di yoga, danza, nuoto e Tai Chi, praticati però su speciali macchine che aiutano a svolgere tutti gli esercizi come se li si facesse in acqua. Così, i movimenti, che risultano molto armoniosi e fluidi, allungano e tonificano tutta la muscolatura con uno sforzo minimo. In pratica, rende il corpo asciutto e molto flessibile, migliora la postura e sviluppa coordinazione, forza ed equilibrio.

I come Idromassaggio

Riproduce, in parte, il moto ondoso del mare e i relativi benefici: decontrae, leviga e tonifica la pelle, stimola la circolazione sanguigna e linfatica, sgonfiando e drenando. Se non hai una vasca idromassaggio, puoi riprodurlo sfruttando l’effetto termico e meccanico della doccia: inizia con l’acqua calda (37 gradi per 2-3 minuti), poi passa un rapido getto freddo (23-26 gradi, per 1 minuto al massimo), facendolo risalire sempre dai piedi alla testa, mai il contrario.

L come Linfodrenaggio

Quello manuale è uno dei massaggi più rilassanti, delicati ed efficaci per disintossicare e drenare i tessuti e, di conseguenza, per asciugare la silhouette e avere un corpo tonico. Prevede movimenti leggeri di sfioramento e pompaggio, che stimolando la circolazione linfatica eliminano dai tessuti scorie e tossine. La versione meccanica è la pressoterapia, altrettanto efficace per drenare e soprattutto per stimolare la circolazione venosa e linfatica: un vero sollievo per le gambe. Il ciclo minimo è di 10 sedute (circa 90 euro l’una la versione manuale; circa 70 euro la pressoterapia).

M come Maderoterapia

Originario del Sud America e scelto anche da Naomi Campbell e Gwyneth Paltrow, è un massaggio reshape profondo che sollecita le zone adipose e scioglie le tensioni muscolari grazie all’uso di tool in legno di faggio, che stimolano in modo deciso soprattutto la circolazione sanguigna e linfatica. Efficace se eseguito da mani esperte (da 60 euro a seduta), puoi praticarlo anche da sola con kit specifici (li trovi online completi di manuale).

N come Nuoto

Da vero e proprio gym elisir, bracciata dopo bracciata, il nuoto scolpisce tutti i muscoli del corpo, in particolare quelli di braccia, spalle, gambe e glutei. La resistenza dell’acqua, poi, agisce come un massaggio drenante e tonificante, senza sovraccaricare schiena ed articolazioni. Per un allenamento completo, alterna gli stili senza dimenticare la rana, che fa lavorare soprattutto l’interno coscia, il più soggetto a lassità insieme alle braccia.

O come Ossigeno-Ozonoterapia

Prevede microiniezioni sottocutanee di una miscela di ossigeno e ozono, che scindono gli acidi grassi, riattivano la circolazione venosa e linfatica, contrastano lo stress ossidativo ed eliminano il ristagno dei liquidi. Per questo, funziona sia contro la ciccia localizzata sia contro la cellulite. In più, visto che stimola il microcircolo e di conseguenza porta nutrimento ai tessuti, risolleva e rassoda. Buoni risultati si ottengono dopo 10 sedute (circa 100 euro l’una).

P come Postura

Sì, anche come ti poni nello spazio conta. Se apri le spalle e raddrizzi la schiena, per esempio, otterrai anche un effetto push up sul décolleté e il punto vita apparirà più snello. Insomma: il corretto allineamento del corpo, eventualmente da (ri)conquistare con allenamenti posturali che includono anche pilates yoga, slancia e affina la silhouette. In più, impedisce blocchi localizzati del microcircolo periferico che favoriscono accumuli di adipe e cellulite.

R come Radiofrequenza

La soluzione sempre valida per rimodellare addome, vita, cosce e glutei. Un apparecchio emette delle onde elettromagnetiche che, producendo calore che arriva negli strati sottocutanei, stimola la circolazione, drena i liquidi e rigenera il collagene. C’è anche la versione frazionata e ad aghi, che sfrutta il calore della radiofrequenza e l’azione meccanica di sottilissimi aghi chirurgici per spronare ancora più intensamente i fibroblasti a produrre collagene ed elastina (da 4 a 6 sedute o più; a partire da circa 300 euro l’una). Si fa dal medico o dall’estetista, a seconda dell’intensità utilizzata.

S come Squat

Sono il top per glutei e cosce marmorei. Ecco i 3 passaggi per eseguire l’esercizio correttamente. 1. In piedi, braccia lungo i fianchi, gambe divaricate in linea con le spalle e punte dei piedi leggermente ruotate verso l’esterno. 2. Piega le ginocchia come se dovessi sederti su un piano posto alle tue spalle, spingendo il bacino all’indietro e allungando le braccia in avanti, all’altezza delle spalle. 3. Risali, distendendo le ginocchia e riportando le braccia lungo il corpo. Fai attenzione: sia il movimento di discesa sia quello di risalita devono essere lenti e controllati. Se sei principiante, fatti seguire da un trainer per non sbagliare.

T come Tecnomassaggi

I massaggi manuali hanno il vantaggio di essere anche una coccola, ma quelli hi-tech spesso sono più veloci nei risultati. Tra questi, uno dei più consolidati è Endospheres. Il plus? Sfrutta la tecnologia a microvibrazione compressiva di sfere al silicone rotanti, che stimolano contrazioni muscolari significative per contrastare lassità e accumuli di adipe e cellulite (12 sedute, da circa 95 euro l’una). Nell’Endermologie, invece, il massaggio reshape è eseguito da piccoli rulli motorizzati ad aspirazione sequenziale, mentre una specifica testina brevettata stimola la produzione di neocollagene (consigliate 10 sedute, da 70 euro circa l’una).

U come Ultrasuoni Microfocalizzati

Si chiama HI-FU (High Intensity Focused Ultrasound) ed è una tecnologia medica che sfrutta gli ultrasuoni ad alta frequenza e intensità che agiscono in modo selettivo e con finalità differenti: a 9 e 13 mm di profondità riducono il pannicolo adiposo; a 4,5 mm e fino alle fibre muscolari risollevano i tessuti, mentre a 3 mm rigenerano il collagene, rassodando e rimpolpando. Di solito basta una seduta (da 300 euro) per rimodellare, tonificare e rassodare una singola zona: interno cosce, interno braccia, addome, glutei.

V come Vinyasa Yoga

Se pensi che lo yoga non modelli i muscoli e sia utile solo per rilassarsi, probabilmente non hai mai provato il Vinyasa. La particolarità di questo stile è il fluire da una posizione all’altra senza (quasi) fermarsi mai: così, oltre a migliorare la postura, rilassare, favorire la coordinazione e la flessibilità, assicura anche un buon lavoro cardio e, via via, un intenso effetto rassodante.

Z come Zumba 2.0

Un classico da palestra (e da piscina), che scolpisce i muscoli e fa bruciare i grassi in allegria, grazie al trascinante mix di fitness e balli latini. Oggi però si propone in diverse versioni, così da vivacizzare ancor di più l’allenamento. Ci sono, per esempio, la Zumba Sentao, con workout e coreografie eseguite con una sedia, la Zumba sullo step e la Toning, che sfrutta anche i pesetti per rassodare maggiormente specifici distretti muscolari.

Poi, a casa, sfrutta i cosmetici smart per un corpo tonico

Che sia un ciclo di massaggi in istituto, un intervento mirato dal medico oppure un’attività fisica ad hoc, per ottenere un corpo tonico, anche a casa è importante proseguire i trattamenti con i cosmetici di ultima generazione. Oggi hanno formule concentrate e sono facilissimi da applicare .

Grazie all’argilla verde, ricca di oligoelementi, la Crema rassodante Floré di Argital (12,81 euro, su argital.it) leviga la pelle e tonifica il corpo.

Body Sculpt Concentrato Crioattivo di Lierac ( 43,90 euro, in farmacia) contrasta la cellulite e tonifica tutto il corpo.

Il Superconcentrato Elasticizzante Uniformante giorno-notte di Collistar (56 euro) compatta la pelle.

Il fluido effetto freddo Body Tightening Concentrate di Skinceuticals (123 euro, in farmacia) rassoda la pelle.





Formula levigante con collagene e vitamina E, texture soffice e profumata per la Crema Corpo Ansietà di Royal Beauty (9,90 euro).

Crema Punti Critici Rassodante Snellente di Biopoint (23 euro) drena i liquidi stagnanti e rimodella grazie a caffeina e alga rossa.

Firming Body Cream di Elancyl (36,87 euro, in farmacia) con alga bruna, estratti vegetali di cartamo ed edera rende la pelle del corpo più elastica.

Con caffeina e enzimi di papaia, Slim-Motion di Matis (61 euro, in istituto) rimodella con il calore provocato dal massaggio

Crema Rassodante Antismagliature per la Pelle del Corpo di L’Erbolario (25,90 euro) contiene kigelia africana e polifenoli di tè verde.

Body Gommage Delicato di Eau Thermale Avène (23,90 euro, in farmacia) esfolia senza irritare e preapra la pelle a ricevere al meglio creme e fluidi rassodanti.