Fanghi fai da te: come prepararli e applicarli

S apete che potete realizzare dei fanghi anticellulite fai te con pochi ed economici ingredienti? L'azione del composto che otterrete con la ricetta che vi illustreremo sarà drenante e lipotica. La sua applicazione stimolerà la circolazione e contrasterà la ritenzione idrica, rendendo la vostra pelle più tonica, soda e compatta.

Occorrente

1 cucchiaio di fondi di caffè

4 cucchiai di argilla verde ventilata

1 cucchiaio di olio di mandorle dolci (oppure olio extravergine di oliva)

1 cucchiaino di scorza di limone grattugiata

Acqua calda q.b.

Preparazione

Mettete in una ciotola l’argilla e i fondi di caffè e mescolate bene. Aggiungete acqua calda quanto basta e mescolate con un cucchiaio fino a creare un composto omogeneo. Aggiungete ora l’olio di mandorle dolci e la scorza di limona grattugiata. Mescolate nuovamente tutti gli ingredienti per rendere il tutto omogeneo. I vostri fanghi sono pronti.

Applicazione

Applicate il composto con un leggero massaggio sulle parti del corpo dove individuate la cellulite. Avvolgete poi con una pellicola trasparente e tenere in posa per circa 30 minuti. Risciacquate sotto la doccia con acqua tiepida. Effettuate questo trattamento due volte alla settimana per circa 3 mesi. Non adatto alle donne in gravidanza.