Cowboy girl: le labbra “nude” di Beyoncé sono virali

D a quando ha lanciato il suo nuovo album, Cowboy Carter, la regina del pop sfoggia labbra color naturale, ma super piene e di impatto. Ecco il suo segreto

Dopo le ispirazioni beauty lanciate durante il suo tour dello scorso anno, Renaissance, Beyoncé Knowles è tornata con un nuovo album e si è subito fatta notare per i suoi capelli texani e le labbra “nude”. La regina indiscussa del pop ha sfoggiato un look iconico al LVIII Super Bowl, dove la sua pettinatura è diventata virale. Quindi, ha lanciato il suo nuovo marchio di prodotti per la cura dei capelli, Cécred, più un intero album, Cowboy Carter, a poche settimane di distanza l’uno dall’altro.

E quale testimonial migliore per i suoi prodotti di make-up se non se stessa? Aiutata dalla sua truccatrice, Rokael Lizama, la cantante ha conquistato le sue fan sfoggiando labbra naturali, ma super piene e di impatto. Qual è il suo segreto?

La tecnica di Beyoncé per truccare le labbra

Rokael Lizama ha spiegato di avere sfruttato i prodotti del marchio di Beyoncé per migliorare i lineamenti delle labbra della cantante. Ma ha anche usato una tecnica particolare che la popstar segue da anni. In che cosa consiste? Tanto per cominciare nell’idratare profondamente le labbra prima di mettere il rossetto. La cantante usa una crema per il contorno occhi per ammorbidire e levigare le rughette naturali delle labbra.

Dopo averla lasciata agire, Beyoncé applica il rossetto sul labbro inferiore. Lo spalma generosamente, quindi unisce le labbra e le preme per far sì che il prodotto si diffonda anche sul labbro superiore. Lo fa senza preoccuparsi di sbavature nella parte alta delle labbra. Infatti, subito dopo la sua truccatrice andrà a sfumare bene il rossetto oltre l’arco di cupido con un pennello ad hoc. Così ottiene un risultato che appare naturale e che lei rende più armonico applicando la matita negli angoli interni della bocca e andando a creare una linea di congiunzione col rossetto.

Cappello da cowgirl e labbra perfette

In uno dei suoi post più recenti, la truccatrice Rokael Lizama ha presentato lo splendido look iHeartRadio di Beyoncé. La cantante indossava il suo ormai caratteristico cappello da cowgirl nero con uno smoky eye dall’aspetto bagnato e labbra adatta a portare a casa il trofeo “Innovator”.

Le labbra “nude” di Beyoncé

In precedenza, Rokael aveva condiviso un altro look creato a Tokyo, dove le labbra di Beyoncé apparivano super-idratate e lucide. Ha spiegato di avere utilizzato una goccia di olio per le labbra. Ma non ha modificato il colore: il “nude” di Beyoncé, infatti, è ormai diventato virale.