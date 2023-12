Beyoncé, è il momento del biondo platino

P er lanciare nelle sale cinematografiche il suo Renaissance: A Film By Beyoncé, la regina della musica ha cambiato colore dei capelli. Ecco come è adesso

Su una cosa le star sono d’accordo: sarà l’inverno del biondo. L’ultima a convertirsi al platino è stata Beyoncé Knowles, che dal maggio scorso è stata impegnata con il suo Renaissance Tour, e dall’1 dicembre è protagonista nelle sale cinematografiche di Renaissance: A Film By Beyoncé.

Per lanciare il suo film, la cantante di Alien Superstar ha indossato un abito argentato di Versace che abbracciava le sue curve, ma ha anche colto l’occasione per debuttare con il suo nuovo hair look.

Il nuovo colore dei capelli di Beyoncé

Beyoncé ha abbandonato il colore di capelli “biondo lavato dal sole” che ha sfoggiato durante il suo tour e che, secondo l’hair stylist Rita Hazan, è anche la sua tonalità preferita. Sul red carpet è arrivata con i capelli biondo platino, quasi bianchi, lunghi ben oltre i fianchi.

Nel corso della sua carriera, Beyoncé ha sperimentato praticamente ogni singola sfumatura di castano e biondo. Questo colore platino, tuttavia, sembra completamente diverso da tutto ciò che ha fatto prima.

Il più delle volte, infatti, Beyoncé predilige tonalità dai toni caldi e ispirate al miele. Chi la conosce sa ama particolarmente il biondo miele mentre si esibisce sul palco. Ma dopo il Renaissance Tour, la regina della musica sembra aver voluto inaugurare una nuova era.

Per le celeb è un inverno biondo

Beyoncé non è stata l’unica a diventare bionda in vista dei freddi mesi invernali. Anche Kim Kardashian e Rihanna hanno esplorato diverse sfumature di biondo miele. E probabilmente non saranno le ultime star. I guru dei capelli, infatti, hanno dichiarato al sito Bustle che le tonalità del burro e il biondo ispirato a Barbie sono due dei colori di capelli di tendenza per l’inverno 2024.

In particolar modo, il nuovo trend in assoluto è l’Icy Platinum. “Non devi scegliere tonalità cupe solo perché è inverno: rimani bionda brillante”, ha detto a Bustle Rita Hazan, colorista professionista delle celeb.

Beyoncé regina anche del botteghino

Il Renaissance Tour si è ufficialmente concluso all’inizio di ottobre. Renaissance: A Film By Beyoncé è un’opportunità per le masse di rivivere l’iconico concerto. Negli Usa è uscito i primi giorni di dicembre e si è subito piazzato primo al box office. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal 21 dicembre, le prevendite sono già aperte e i biglietti stanno andando a ruba.

Le star della musica pazze per i film autobiografici

Beyoncé non è l’unica star della musica ad aver ceduto alla tentazione di raccontarsi anche in un film. Nel 2020, Ariana Grande aveva pubblicato Excuse Me, I Love You direttamente su Netflix. Nella pellicola condivideva canzoni complete e momenti dietro le quinte del suo Sweetener World Tour.

Più di recente, Taylor Swift ha rilasciato il suo The Eras Tour Film in sale selezionate.

Jennifer Lopez è l’ultima pop star a scendere in campo. Infatti, ha annunciato formalmente che il suo prossimo album, This Is Me… Ora, sarà accompagnato da una “esperienza musicale visiva”.