Chitlin’ Circuit, che cosa è il “circuito” richiamato da Beyoncé nel suo ultimo album

N el nuovo album di Beyoncé un omaggio ai musicisti di colore che hanno fatto la storia del blues e del rock and roll: il ricordo del Chitlin' Circuit, quando la segregazione razziale imperava negli Stati Uniti

Il nuovo album di Beyoncé, “Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit”, contiene 27 brani e molte sorprese. L’ottava fatica della popstar, in stile country, si ispira ai film western, e vede molte collaborazioni importanti, da Stevie Wonder a Dolly Parton, da Miley Cyrus a Willie Nelson. Molti si sono chiesti il significato di quel “Chitlin’ Circuit”. L’ispirazione è interessante: si riferisce a quell’insieme di locali sparsi attraverso gli Stati Uniti – come il Cotton Club o il Victory Grill – in cui, tra gli anni ’30 e gli anni ’60, musicisti e attori afroamericani erano liberi di esibirsi nel periodo della segregazione razziale.

Le origini di rock e blues nel circuito di Chitlin’

L’omaggio di Beyoncé è a tutti quegli artisti di colore che hanno aperto la strada al rock ‘n’ roll. I locali del circuito di Chitlin’, situati nelle aree del sud degli Stati Uniti, si rivolgevano a un pubblico afroamericano e offrivano spettacoli musicali, di danza e teatro. Questi ritrovi ebbero un ruolo cruciale nella divulgazione del blues, del jazz, del rhythm and blues (R&B) e del rock and roll. Dopo il periodo di massimo splendore, una rete contemporanea di club e teatri ha continuato a mettere in mostra talenti afroamericani sia affermati che nuovi.

Da Ray Charles a Tina Turner

Alcuni degli artisti di colore che hanno dato lustro al “Circuito Chitlin” includono Ray Charles, Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, BB King, Aretha Franklin, Little Richard, Jackson 5 e Tina Turner.

Le origini della parola Chitlin’

Il nome “Circuito Chitlin” viene dalla parola “chitlins”, che a sua volta deriva da “chitterlings” , termine che identifica un piatto del sud composto da intestini di maiale fritti o stufati con spezie e aromi. Un alimento base della cucina nera sin dall’era della schiavitù. I chitlin sono stati a lungo considerati una prelibatezza dagli afroamericani. Molti luoghi di spettacolo sul circuito di Chitlin’ servivano chitlin e altri piatti di cibo soul, e gli artisti a volte venivano compensati con un pasto al posto dei contanti.

Il primo album country per Beyoncé

Per realizzare l’album “Cowboy Carter”, Beyoncé si è ispirata, tra l’altro, a diversi film western, tra cui “Five Fingers For Marseilles”, “Urban Cowboy”, “The Hateful Eight”, “Killers of the Flower Moon”. Ha collaborato anche con Dolly Parton, eseguendo una cover di “Jolene”, Miley Cyrus, Post Malone, Willie Nelson. L’album è stato preceduto da due singoli, “Texas Hold ‘Em” e “16 Carriages”, usciti lo scorso 11 febbraio dopo che la cantante, con una serie di mini video per uno spot della Verizon durante il Super Bowl aveva lasciato intendere che il suo prossimo lavoro sarebbe stato ispirato dal genere country. Immediatamente i brani sono balzati ai primi posti delle classifiche e Beyoncé è diventata la prima artista nera al top di Hot Country Songs di Billboard. Ha toccato anche il primo posto anche della classifica di Hot R&B/Hip-Hop: prima di lei, solo Morgan Wallen, Justin Bieber, Billy Ray Cyrus e Ray Charles avevano raggiunto tali primati.