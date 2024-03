La nuova linea per la cura dei capelli firmata Beyoncé

L a cantante non è la prima star a volersi occupare del benessere delle donne: nel 2019 anche Tracee Ellis Ross ha lanciato una linea per capelli naturali e due anni dopo è arrivata Jennifer Aniston, che ha puntato su una linea di prodotti per capelli vegani e cruelty free

Beyoncé va oltre la musica. La popstar americana ha lanciato una linea per la cura dei capelli. Ad annunciarlo era stata proprio lei con un video, apparentemente amatoriale, pubblicato su Instagram. Nel filmato viene mostrato il salone di bellezza di sua madre, a Houston, in Texas, dove la cantante ha lavorato fin da quando era piccola.

Il video dell’annuncio

Nel video con cui Beyoncé ha svelato il nuovo progetto si vede la star ancora bambina con addosso una tuta da ginnastica rosa che vaga per il salone. La mamma, Tina Knowles, è invece vestita a festa per la serata e saluta la telecamera con la sua giovane figlia al seguito, sfoggiando una florida capigliatura afro. “I capelli sono sacri“, si legge nella didascalia di Beyoncé mentre rivelava il nome del marchio: Cécred. Mescolati ai filmati d’archivio della sua famiglia ci sono clip di lavaggio dei capelli.

L’importanza della mamma su Beyoncé

L’influenza di Tina Knowles sulla carriera delle sue figlie è stata di vasta portata: uno dei primi video musicali delle Destiny’s Child, quello di “Bills, Bills, Bills” è stato girato in un negozio di parrucchiere. “C’è potere nella comunità, e l’ho visto crescere come figlia della proprietario di un salone – ha spiegato Beyoncé -. Sono stata esposta a così tante donne imprenditrici che ammiravo. Medici, artisti, insegnanti, madri: tutti passavano dal salone di mia madre. Ho visto in prima persona come un salone possa essere un santuario per le donne“.

Beyoncé per le donne nere

Lo scopo della popstar è quello di aiutare e valorizzare le donne nere, che solitamente (ma non sempre) hanno i capelli molto ricci. “Ho visto quanto le emozioni delle donne nere siano legate ai nostri capelli e alla nostra bellezza – aveva raccontato alla rivista Harper’s Bazaar -. L’industria della bellezza non sempre comprende queste emozioni e ciò di cui abbiamo bisogno. Voglio costruire una comunità in cui le donne di tutte le etnie possano comunicare e condividere alcuni di questi segreti, in modo da poter continuare a sostenerci e prenderci cura l’una dell’altra. Voglio dare alle donne uno spazio per sentire la propria forza e raccontare le loro storie. Questo è potere”.

Il ricordo della psoriasi

A spingere Beyoncé a creare una linea di prodotti per capelli non è stato solo l’amore per la mamma, ma anche un problema di cui soffriva: la psoriasi. “Ho molti bei ricordi legati ai miei capelli – ha svelato al magazine Essence -. Ricordo di quando mio padre mi applicava l’olio sul cuoio capelluto per calmare la psoriasi: questi momenti sono sacri per me“. In virtù di questo problema che ha avuto, Beyoncé ha incluso nella sua linea un olio nutriente e idratante da applicare su capelli e cuoio capelluto.

Non solo shampoo

La linea della cantante non si limita a shampoo e balsamo, ma a tutta una gamma di prodotti necessari alla cura dei capelli. Cécred propone, infatti, candele, integratori vitaminici, strumenti elettrici per lo styling dei capelli, pettini e accessori per capelli.

Le altre star che si occupano di capelli

Beyoncé non è la prima celebrità ad entrare nel mondo della cura dei capelli. Nel 2019, Tracee Ellis Ross ha lanciato Pattern, una linea di capelli naturali ormai pluripremiata incentrata su clienti “attenti ai ricci e strutturati”. Due anni dopo, la star di “Friends” Jennifer Aniston ha lanciato una linea di prodotti per capelli vegani e cruelty free chiamata LolaVie.