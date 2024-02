“Capelli texani”, l’acconciatura da cowgirl spopola oltreoceano

D a Miley Cyrus a Beyoncé, passando per Jennifer Lopez e Ciara: negli Usa impazzano i capelli da cow girl. Scommettiamo che il trend arriverà anche da noi? Ecco come avere una capigliatura in stile serie tv Dallas

L’ultimo hair trend che sta conquistando le donne americane? I “capelli texani“. Anche le star ne vanno matte. Parola di Beyoncé Knowles, che al Super Bowl 2024 si è presentata con una capigliatura super bionda e super voluminosa.

La regina indiscussa del pop sta per tornare. E questa volta lo fa in versione country. Infatti, al Super Bowl ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, il secondo capitolo di Renaissance. Contemporaneamente, ha lanciato due nuovi singoli, Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, dove canta come una sensualissima cowgirl, sfoggiando appunto i suoi nuovi “capelli texani”.

Un trend diventato virale

E’ bastato che Beyoncé apparisse con la sua capigliatura voluminosa al Super Bowl perché il trend diventasse virale.

Il parrucchiere della cantante, Neal Farinah, ha pubblicato una foto dei capelli altissimi della star sulla sua pagina Instagram, scrivendo: “Capelli texani del Super Bowl @beyonce”. Poi ha rivelato che per realizzare la capigliatura ha usato i prodotti del nuovo marchio per capelli di Beyoncé, Cécred. Il post ha fatto il giro dei social network in pochi minuti.

I capelli texani di Miley Cyrus

Beyoncé è solo l’ultima tra le celeb a cedere al fascino del country. Prima di lei, il color rame da cowgirl aveva già conquistato Miley Cyrus. La cantante aveva debuttato con capelli voluminosi XXXL ai Grammy all’inizio di febbraio.

Anche Jennifer Lopez e Ciara si sono fatte fotografare con capigliature country. Ma quale è la particolarità dei capelli texani?

Cosa sono i capelli texani?

I capelli texani attingono all’estetica dei capelli folti, audaci e “rimbalzanti” tipica degli Stati americani più country, come Louisiana, Tennessee, Georgia e Alabama. Chi li sfoggia dimostra di possedere una certa energia da cowgirl country e di essere l’antitesi dei look super minimal che hanno dominato l’ultimo decennio.

L’estetica dei capelli texani si rifà agli Anni Novanta, poi fa un passo avanti in termini di volume e torna indietro in termini di inspirazione, lasciando emergere l’influenza degli Anni Settanta e Ottanta.

Tornano i bigodini

Tutto sta nella preparazione, nella finitura e nell’ottenere volume nei capelli. È uno stile brillante: pensa in grande, a Dolly Parton negli anni ’80. Pensa alla serie tv Dallas.

Metti da parte ogni idea di capelli al naturale: qui bisogna impegnarsi con un’asciugatura voluminosa. Per ottenere l’effetto texano bisogna utilizzare un set di bigodini caldi o dormire con in testa un set di bigodini in velcro, in modo da aggiungere altezza e volume alla propria capigliatura durante la notte.