E quest’anno, cosa regalo a mamma? Puntuale come sempre, questa domanda ritorna ogni maggio. E la risposta, in realtà, è semplice: il dono più prezioso è il tempo che può dedicare a se stessa, tra relax e piccole coccole quotidiane. Se lo merita, oggi più che mai. Non importa quanti anni abbia: ogni mamma apprezzerà un pensiero che la aiuti a rallentare e prendersi cura di sé, che sia un set profumato per la doccia, un rituale di skincare rigenerante o un trattamento per mani e piedi da fare a casa. In questa guida trovi tanti regali beauty per la festa della mamma pensati proprio per lei.

Regali beauty per la Festa della Mamma: set, cofanetti e edizioni limitate

Per la Festa della Mamma, L’Occitane en Provence presenta la nuova edizione limitata Néroli & Orchidée – Eau Harmonieuse. Questa fragranza morbida e avvolgente rappresenta un omaggio prezioso per celebrare uno dei legami più importanti, per regalare un momento di armonia pura. L’edizione limitata si compone di Eau De Toilette (€ 60); Gel Doccia (€ 18); latte corpo (€ 27) e crema mani (€ 8,50).

L’alleato perfetto per labbra definite, morbide e intensamente colorate. La pochette include il Grand Rouge L’Elixir, un rossetto liquido ultra-pigmentato e confortevole, arricchito con Olio di Camelia, per un finish mat a lunga durata. In abbinamento, una Matita Contorno Labbra che ne prolunga la tenuta e definisce con precisione ogni sorriso. Yves Rocher (€ 19,95).

Un set regalo pensato per chi ama le fragranze leggere e romantiche. All’interno, tutto il necessario per un rituale di benessere: docciaschiuma in gel, candela profumata, crema e mousse per il corpo. Il tocco in più? La scatola elegante e riutilizzabile, perfetta per custodire ricordi preziosi come fotografie, lettere e piccoli oggetti del cuore: The Ritual of Sakura Gift Set di Rituals (da € 25,90).

In occasione della Festa della Mamma, Armani beauty propone Sì Eau de Parfum Intense in un cofanetto in edizione limitata che include, accanto alla fragranza, una lozione per il corpo e lo shower gel (€ 143).

Il set We’re Going Chic di Lebubè unisce makeup e skincare, bellezza e self-care. Lip and Cheek dona colore a labbra e guance con una formula nutriente, mentre il Cream Highlighter crea un glow super naturale (€ 44,50).

Una pochette per coccolare capelli e corpo delle mamme. Nel set di Rica ci sono i preziosi prodotti della linea Opuntia Oil, formulata con olio di fico d’india, un elisir naturale dalle straordinarie proprietà idratanti, nutrienti e protettive (€ 64,50).

Cofanetto routine serale di Freshly Cosmetics (€ 59,95) contiene tutto il necessario per una mamma cool. Il pack contiene 3 prodotti da usare nel seguente ordine: il primo, il Silky Passion Cleansing Oil, rimuove delicatamente il trucco e le impurità; a seguire utilizza il Mini Rose Quartz Facial Cleanser che deterge in profondità; per terminare, applica il Bioretinal Night Serum che agirà durante il sonno, aiutando a levigare le linee d’espressione e a donare un tono della pelle uniforme e luminoso. Troverai all’interno anche un Lip Balm!

Fra i regali beauty per la festa della mamma c’è anche Avon che propone TTA Wonder. Questa fragranza celebra l’autenticità dell’amore con note di bocciolo di neroli, bergamotto luminoso e legno di cedro avvolgente. Il set è composto da Eau de Parfum 50 ml e Lozione corpo scintillante 125 ml (€ 32,99).

Regali beauty per la Festa della Mamma: skincare viso e corpo

Da Zielinski & Rozen un’idea per il regalo perfetto per la Festa della Mamma: il burro corpo. Un prodotto pensato per prendersi cura della pelle, ogni giorno. La sua formula comprende burro di karité, olio di jojoba, cera d’api e vitamina. Con varie profumazioni o senza. La versione profumata permette di scegliere tra: il piccante Black Pepper, Vetiver, Neroli, Amber; il rinvigorente Rosemary & Lemon oppure il fruttato Orange & Jasmine. Delizioso (€ 48).

Diamond Luminous Oil-free Brilliant Sun Protection SPF50 PA+++ di Natura Bissé (€ 130) ha una texture fantastica: leggermente colorata e con fattore di protezione ad azione antiage mirata. Formula luxury per un solare che uniforma e protegge.

LUNA4 Body di Foreo utilizza il massaggio T-Sonic per pulire ed esfoliare profondamente il corpo, migliorare la circolazione sanguigna e ridurre l’aspetto della cellulite – aiutando la pelle a sentirsi più soda e a prevenire la temuta “pelle a fragola” (€ 159).

Super divertente augurare alla mamma ogni giorno “good vibes” con i patch occhi riutilizzabili per eseguire trattamenti per il contorno occhi € 22,00 (box con 2 patch) di Recharge Me System.

Natural Beauty Elixir è il best seller di Masqmai, un olio 100% naturale. Nutre, rigenera e idrata la pelle grazie agli acidi grassi e agli antiossidanti presenti naturalmente nella combinazione di oli spremuti a freddo che lo compongono: argan, chia, avocado, semi d’uva, nocciola, jojoba e mandorle (€ 37,90).

Regali beauty per la Festa della Mamma: prodotti e tool per capelli

Dalla Futurescape Collection di GHD nasce Duet Blowdry in edizione limitata in viola galattico con custodia termoresistente. La spazzola asciugacapelli 2 in 1 con cui passi da capelli bagnati a una piega voluminosa con zero danni termici, disponibile per la prima volta in una colorazione in edizione limitata. (€ 439).

Dagli specialisti dell’anticaduta, uno shampoo nutriente per uso frequente formulato con avena, aloe vera e alghe marine: Nutriplus di Insparya (€ 35 su insparya.it).

Leggero, maneggevole e travel-friendly, ma con tutta la potenza e l’affidabilità tipica di Parlux. Il mini phon Elysium racchiude il meglio della tecnologia professionale in un formato compatto, ideale da mettere in valigia senza rinunciare a performance e stile. Disponibile in 7 colori differenti (€ 275).

Regali beauty per la Festa della Mamma: idee make-up

Fra i regali beauty per la festa della mamma c’è anche Loveshine Plumping Lip Oil Gloss di YSL Beauty. Definisce e scolpisce le labbra, rendendole visibilmente più piene e levigate. La formula composta al 97% a base di oli, quali l’olio di zenzero purificante ed olio di pepe rimpolpante, dà un effetto volumizzante istantaneo (€ 45).

Terra Eterea Limited Edition 2025 di Korff (€ 49, in farmacia) è un tributo alle preziose maioliche italiane. La terra unisce Bronzer SPF15 e Illuminante: l’Acido Ialuronico idrata e leviga la pelle, mentre la Vitamina E agisce come potente antiossidante contro i radicali liberi. Il Collagene aiuta a mantenere tonicità e compattezza, mentre l’estratto di Polypodium Leucotomosoffre un’azione fotoprotettiva, contrastando il fotoinvecchiamento.

Cheek Trills Multi-Finish Face Trios di Morphe (€ 24,99 l’uno, da Douglas) è una linea di blush trio multiuso pensata per scolpire, illuminare e ravvivare il viso con un solo gesto.

Rossetto Pillow Talk rosso fragola in edizione limitata LOVE TALK con un finish matte idratante. Charlotte Tilbury (€ 37).

Dear Dahlia Secret Garden Palette Tea Party è una Palette occhi versatile, con nove tonalità che spaziano dai coralli rosa ai toni neutri più caldi. Include molteplici finish: dagli opachi morbidi agli shimmer setosi fino ai glitter vivaci, disponibili in formule wet e dry (€ 57).

Regali beauty per la Festa della Mamma: profumi e fragranze

Per le mamme che amano il beauty kidult: acqua profumata corpo Hello Kitty MY BODY MIST, rifrescante e delicata, di Very Bella (€ 12,99).

Un’essenza calda e avvolgente, che ci guida attraverso le terre mediterranee ricche di profumi e colori. Il bergamotto e l’arancio si aprono su un cuore di fior di cotone, gelsomino e orchidea, regalando un bouquet vibrante e speziato. Le note di fondo, con musk, legni bianchi e legno di sandalo, rappresentano il calore di una notte estiva sotto un cielo stellato. Stella EDP di Acqua dell’Elba (€ 110).

Una fuga su un’isola esotica, immersi nelle vivaci note che richiamano gli agrumi, dolci fiori e note speziate di vaniglia. È la candela Pink Sand di Yankee Candle (da €11,90).