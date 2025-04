Per regalare o auto regalarsi un gioiello è sempre l’occasione giusta, ma se il dono coincide con la festa della mamma diventa subito ancora più speciale. Per questo abbiamo pensato a una selezione di orologi e bijoux con perle, pietre preziose e ciondoli perfetti per celebrare l’11 maggio. Certo, tra regali utili (si sa che le mamme ripetono sempre che basta il pensiero) e last minute le idee non mancano, ma vuoi mettere ampliare la collezione di collane e orecchini che tua madre custodisce così gelosamente? E poi diciamoci la verità, regalare dei gioielli per la festa della mamma è sempre un’idea furba perché sarà felice lei, ma anche noi che potremo prenderlo in prestito qualche volta.

Festa della mamma: i gioielli con le perle da regalare

Le perle sono un grande classico della gioielleria, con loro è difficile sbagliare: sono eleganti e versatili allo stesso tempo. Si adattano perfettamente ai look da giorno più casual, ma anche a quelli sofisticati della sera. Secondo alcune credenze non sarebbe di buon auspicio regalarle, quindi se la tua mamma è superstiziosa opta per un altro gioiello. Se invece sei qui in cerca di un regalo da farti in occasione della festa della mamma e stai pensando ai gioielli impreziositi da perle, stai facendo la scelta giusta: sono un evergreen e non ti stancheranno mai.

Orecchini di argento 100% riciclato, Morellato (€99)

Collana di perle e zirconi, Valentina Ferragni Studio (€140)

Anello in acciaio a doppia fascia con perla, Marlù (€18)

Gli orologi da regalare

Tra i gioielli da regalare o concedersi per la festa della mamma ci sono sicuramente gli orologi, perché non importa quanti se ne hanno troveremo sempre un modello che manca alla nostra collezione. Qui te ne proponiamo uno con cinturino in pelle e quadrante dal sapore vintage e uno in acciaio placcato in oro rosa e impreziosito da cristalli (perfetto per le serate più eleganti).

Orologio al quarzo con vetro minerale, Festina (€99)

Orologio di acciaio placcato oro rosa e cristalli, Vagary by Citizen (€99)

I gioielli che sanno d’estate

L’11 maggio, ovvero la festa della mamma, cade proprio in quel periodo dell’anno in cui si programmano le prime toccate e fuga al mare. È primavera inoltrata, ma sogniamo già l’estate. Se tua mamma è addicted alla vita marittima, ecco che i gioielli con perline o cristalli colorati potrebbero essere un vero bingo. Li indosserà per tutta la stagione estiva, ma anche nelle giornate più grigie per avere tutta l’energia che le serve.

Collana multifilo con perline, Emanuela Biffoli (€32)

Collana placcata argento con perline di vetro, Vestopazzo (€29)

Pendenti dorati con cristalli, Ottaviani (€58)

Festa della mamma: i gioielli per brillare da regalare

Non dobbiamo spiegarti perché i gioielli con pietre e cristalli, meglio ancora se dalle forme più particolari, sono sempre un’ottima scelta (non solo per la festa della mamma). Sono pensati per farti brillare senza sforzo, in più svoltano anche i look più essenziali. Non possono mancare nel cassetto di tua madre e nemmeno nella tua personale collezione di bijoux, qualora stessi pensando a un auto regalo.

Collana di argento, rodio e pietre sintetiche, Diaamonique su QVC.it (€70)

Pendenti di argento placcati oro e cubic zirconia, Rosato (€109)

I ciondoli e catene più chic per la festa della mamma

Ciondoli e catene mettono d’accordo (quasi) tutte. Sono la scelta perfetta se stai cercando dei gioielli da regalare per la festa della mamma che possano essere indossati quotidianamente. Infatti, sono pratici e facili da abbinare. In più sono amatissimi dalle amanti dei bijoux con un significato particolare: il segreto è scegliere il ciondolo perfetto, quello che evoca un momento ben preciso o qualcosa che la destinataria ama più di tutto, cosicché possa averlo sempre a portata di mano.

Collana multifilo e perline, Bijou Brigitte (€12,95)

Lunga collana con charm, Sodini (€45)

Di metallo dorato e argentato, Zara (€25,95)

I gioielli dal sapore tribale

Per le anime più folli e colorate un gioiello dal sapore tribale potrebbe essere la scelta più azzeccata. Collane e orecchini dalle forme più stravaganti, pietre dure e perline variopinte sono le preferite da chi non ama passare inosservata e ricerca degli accessori estrosi che raccontino la sua personalità e celebrino il suo legame profondo con la natura. Se in questo identikit riconosci te stessa o l’indole di tua mamma, hai trovato i gioielli perfetti da regalarle per la sua festa!

Collane con perline colorate, Radà (€129)

Orecchini di bronzo con ametista, TDouble (€125)

