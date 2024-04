Il segreto di Victoria Beckham per mantenere la pelle giovane

D avid Beckham ha rivelato l'alimento speciale che sua moglie mangia ogni giorno per contrastare l'invecchiamento. La scienza le dà ragione

A svelare il segreto non è stata Victoria Beckham, ma suo marito David: l’ex Spice Girl riesce a mantenere la pelle giovane grazie a un alimento prezioso che le fu consigliato qualche anno fa da un luminare della scienza e che lei da allora consuma tutti i giorni.

No, non è nulla che noi comune mortali non possiamo reperire facilmente. Infatti, lo straordinario ingrediente di bellezza di Victoria Beckham è il salmone. “A Vic piace mangiare pesce alla griglia ogni giorno”, ha spiegato David Beckham in una intervista. L’ex calciatore ha anche parlato del motivo per cui sua moglie mangia salmone: un dermatologo di Los Angeles, il dottor Harold Lancer, le ha consigliato di consumarlo ogni giorno per aiutarla con la sua pelle “problematica”. Ovviamente, ha funzionato.

Perché il salmone fa bene alla pelle

Il salmone è famoso perché è ricco di acidi grassi omega-3, che contribuiscono in maniera incredibile alla salute del cuore. Grazie a Victoria Beckham, o forse più a suo marito che ha rivelato il suo segreto, adesso scopriamo che fa benissimo anche alla pelle.

Infatti, oltre che di omega-3, è ricco anche di omega-6. Questi acidi grassi possono aiutare ad aumentare la produzione di collagene, la proteina naturale responsabile del sostegno della struttura della pelle. Più collagene hai, più soda e rimpolpata sarà la tua pelle.

Perché Victoria Beckham mangia salmone

Il collagene è una delle proteine più diffuse nel nostro corpo e costituisce l’80% della nostra pelle. Svolge anche un ruolo importante nel mantenere le nostre ossa, cartilagine, tendini e capelli robusti e sani. Con il passare del tempo, diminuisce naturalmente. Il che influisce sull’elasticità della pelle.

Mangiare cibi ricchi di collagene, come il salmone, può aiutare a rallentare l’invecchiamento e mantenere la pelle compatta più a lungo. Ecco perché Victoria Beckham non ne fa mai a meno.

Il salmone fa bene alla salute

Ma il salmone non fa bene solo alla pelle e al cuore. I suoi benefici per la nostra salute sono molteplici. Gli acidi grassi contenuti in questo pesce azzurro sono essenziali per noi, perché il corpo non è in grado di produrli. Quindi, è importante ottenerli da fonti alimentari.

Il salmone è ricco di nutrienti che migliorano la salute, come vitamina D, selenio e vitamina B12, che aiutano la salute della tiroide, l’immunità, il sistema nervoso e la salute riproduttiva. Diversi studi hanno dimostrato che, grazie al suo alto profilo nutrizionale di omega-3, il salmone può ridurre i fattori di rischio per diverse malattie, oltre a sostenere la salute del cervello.

Così Victoria Beckham rafforza i suoi capelli

Se poi guardiamo alla bellezza, oltre che alla pelle il salmone fa bene anche ai capelli e alle unghie. E questo è il secondo motivo per il quale Victoria Beckham lo mangia ogni giorno.

Non a caso alcuni esperti ritengono questo pesce una fonte di “bellezza commestibile“. Uno studio ha rilevato che le donne che assumono omega-3 riescono a ridurre la caduta dei capelli. Inoltre, la stessa struttura della chioma appare più forte. Tanto vale approfittarne.