Victoria Beckham rompe il silenzio sulla crisi con David: «Il periodo più difficile»

P er la prima volta da quando si sono sposati nel 1999, Victoria Beckham parla dell'amante di suo marito David, la modella Rebecca Loos: «È stato un incubo, ero la persona più infelice del mondo»

«È stato il periodo più difficile, sembrava che il mondo fosse contro di noi. E noi eravamo l’uno contro l’altra». Per la prima volta da quando si è sposata, Victoria Beckham ha ammesso di avere vissuto una grave crisi matrimoniale con il marito David Beckham nel 2003, quando tutti i tabloid del mondo insinuavano una relazione extraconiugale dell’allora calciatore con la modella olandese Rebecca Loos, ma loro negavano.

I Beckham a un passo dal divorzio

Victoria e David Beckham hanno ammesso di avere superato una crisi matrimoniale che avrebbe potuto portarli al divorzio, avvenuta quando lui giocava in Spagna. Lo hanno fatto nella docuserie sulla loro vita realizzato per Netflix. L’eroe del calcio inglese ha rivelato che, all’epoca, il loro matrimonio fu messo a dura prova a causa dei gossip su un suo tradimento. Sua moglie ha confessato che in quel periodo lei era «la persona più infelice che abbia mai visto».

Una docu-serie sulla loro vita

Alla première della docuserie nel centro di Londra David e Victoria Beckham sono arrivati con i loro quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. Con loro c’erano anche la fidanzata di Romeo, Mia Regan, e la moglie di Brooklyn, Nicola Peltz. I Beckham hanno sempre negato di avere avuto una crisi mentre David giocava per il Real Madrid nel 2003. Ma ora hanno parlato apertamente della lotta per salvare la loro relazione.

Victoria Beckham: «È stato un incubo»

Un’emozionata Victoria, 49 anni, ha raccontato: «Fino a Madrid, a volte sembrava che fossimo contro tutti gli altri, ma eravamo insieme, eravamo connessi, io avevo lui e lui me. In Spagna non sembrava che fossimo l’uno per l’altro. E questo è triste. È stato un incubo, un circo assoluto. E tutti adorano quando il circo arriva in città, giusto? A meno che tu non ci sia dentro».

«La cosa più infelice della mia vita»

Alla domanda se fosse “risentita” con suo marito, l’ex Spice Girl ha risposto: «Se devo essere totalmente onesta, sì, lo ero. È stata la cosa più infelice che abbia mai visto in tutta la mia vita». Ha, quindi, aggiunto di avere “interiorizzato” il trauma per sostenere il marito nella sua carriera: «Non è che mi sentissi inascoltata, perché ero sempre consapevole dell’attenzione di cui aveva bisogno».

Il tradimento sui tabloid e in tv

La donna con cui David è stato accusato di avere una relazione non viene nominata nel documentario in quattro puntate. Tuttavia, vengono mostrati i titoli dei giornali dell’epoca, incluso uno dal titolo: “Sesso con Becks“. Vengono trasmessi anche i notiziari sulla presunta relazione dell’ex centrocampista del Manchester United. David, che ha 48 anni, si arrabbia mentre descrive il prezzo pagato da sua moglie a causa di queste notizie. La coppia era sposata da quattro anni e «c’erano alcune storie orribili che erano difficili da affrontare. Era la prima volta che io e Victoria eravamo sottoposti a quel tipo di pressione nel nostro matrimonio», dice.

David Beckham: «Stavo male ogni giorno»

Alla domanda del regista Fisher Stevens su come la coppia sia “sopravvissuta”, risponde: «Ogni volta che ci siamo svegliati abbiamo sentito che c’era qualcos’altro, entrambi sentivamo in quel momento che non ci stavamo perdendo. Ci sono stati alcuni giorni in cui ho pensato: “Come andrò a lavorare? Come potrò andare sul campo di allenamento e fare finta che non ci sia niente che non va?” Mi sentivo fisicamente male ogni giorno».

L’amore ha vinto

David Beckham ha ammesso di avere trovato difficile adattarsi alla vita spagnola e cita il soggiorno di Victoria a Londra all’inizio del suo trasferimento come fattore della sua solitudine. La coppia descrive anche nel dettaglio il trauma dell’intrusione dei paparazzi e il possibile effetto che potrebbe aver avuto sul primogenito Brooklyn.

Nel documentario, David elogia sua moglie per avere sopportato l'”egoismo” della sua carriera, incluso il trasferimento ai LA Galaxy nel 2007. Victoria dice di avere amato il tempo trascorso a Los Angeles, mentre Becks ammette di avere faticato a far fronte allo standard del calcio nella MLS.