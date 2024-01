Il daily make up di Victoria Beckham

L 'ex Spice Girl, oggi stilista, si diverte a pubblicare sui social network i video-tutorial della sua beauty e make-up routine. Ecco che cosa consiglia

Il make-up perfetto? Non può prescindere da una pelle luminosa e fresca. Parola di Victoria Beckham, che da un po’ di tempo si diverte ad aggiornare i suoi follower sui social network pubblicando video-tutorial della sua beauty routine quotidiana. A sorpresa, sebbene coinvolga alcune apparecchiature hi-tech, si tratta di una procedura non del tutto irraggiungibile.

La beauty routine di Victoria Beckham

L’ex Spice Girl, oggi imprenditrice fashion, ha rivelato che applica due volte al giorno il siero Cell Rejuvenating Power Serum e il Cell Rejuvenating Power Priming Moisturiser, entrambi creati da lei in collaborazione con il dottor Augustinus Bader nel 2020. Inoltre, il suo regime di bellezza prevede l’uso quotidiano di una lampada a led per stimolare la produzione di collagene e ridurre le linee di espressione.

Anche se dalle sue storie su Instagram non è chiaro quale marca di maschera preferisca, la si vede chiaramente mentre si gode un momento incantato sotto la luce blu, nota per le sue proprietà antibatteriche e la capacità di migliorare il tono e la consistenza della pelle.

L’aiuto degli esperti

Per quanto le piaccia l’uso di dispositivi all’avanguardia, Victoria Beckham è anche chiaramente una sostenitrice della cura della pelle tradizionale. Infatti, sui social posa nel suo bagno con una maschera color crema creata per lei dalla visagista Melanie Grant.

Quindi, per garantire che la sua cura della pelle sia quanto più efficace possibile, si affida a un terzo passaggio, con l’aiuto di Grant e del suo fidato dermaplaner, un bisturi cosmetico utilizzato da un esperto per esfoliare meticolosamente la pelle. Lo strumento, spiega Grant mentre lo passa delicatamente sulla guancia di Victoria, viene utilizzato per “eliminare la pelle morta”.

Il make-up nude di Victoria Beckham

Ma non finisce qui. Victoria Beckham ha anche rivelato come ottenere il make-up nude che a lei piace tanto. Bastano quattro ombretti, due nude e due marroni, e si ottiene un trucco perfetto per il giorno e per l’ufficio.

L’ex Posh ha spiegato anche come utilizzare i quattro ombretti. Lo ha fatto con un video tutorial, dove la si vede utilizzare due colori nude al centro e all’angolo interno dell’occhio. Lo scopo è creare un punto luce che illumini lo sguardo.

A questo punto basta applicare con un pennello un ombretto marrone caldo nella piega della palpebra e uno un po’ scuro nell’angolo esterno. Quest’ultimo serve per allungare gli occhi. Infine, bisogna sfumare il tutto anche sotto la rima inferiore, così da dare continuità al proprio make-up.

Per concludere, basta abbinare un gloss di giorno per un effetto più naturale, oppure un lipstick la sera per un effetto un po’ più sofisticato.