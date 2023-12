Julia Roberts rivela il trend beauty di cui è pentita

L a star di Pretty Woman ha confessato in una intervista che, se potesse parlare con la se stessa di quando aveva 19 anni, le darebbe un consiglio di bellezza. Ecco quale

Anche le star commettono errori beauty. Ne sa qualcosa Julia Roberts, che ha da poco rivelato di essere profondamente pentita per una cosa fatta in passato. Di che cosa si tratta?

In una recente intervista con il magazine People, l’attrice ha parlato degli errori di bellezza che ha commesso e di ciò che, da giovane, avrebbe voluto sapere e invece non sapeva. Quando le è stato chiesto quale fosse il consiglio di bellezza che dato a se stessa da ragazza, la star di Pretty Woman non ci ha pensato un attimo.

“Non avrei dovuto strappare le sopracciglia”

Julia Roberts ha ammesso che, potendo, avrebbe detto alla se stessa di 19 anni: “Stai più dritta. Andrà tutto bene, e non strappare le sopracciglia“.

Questa rivelazione è arrivata dopo che l’attrice ha pubblicato un nostalgico tributo di compleanno ai suoi gemelli Phinnaeus e Hazel, che hanno compiuto 19 anni il mese scorso. Nella foto, una Julia più giovane tiene in braccio i suoi bambini, con i capelli raccolti indietro e le sopracciglia apparentemente perfette.

Anche Victoria Beckham come Julia Roberts

Naturalmente, Julia Roberts non è l’unica star che si è pentita di essersi depilata un po’ troppo le sopracciglia nel corso degli anni. Anche Victoria Beckham ha ammesso su TikTok di essere consapevole delle sue sopracciglia troppo depilate. E ha confessato di nasconderle persino al marito David Beckham.

Le altre star pentite

Julianne Moore ha ammesso di essere pentita di essersi strappata le sopracciglia negli Anni Novanta. Quando Harper’s Bazaar le ha chiesto quali consigli di bellezza avrebbe dato a sua figlia, Liv Freundlich, l’attrice ha risposto con un consiglio simile a quello di Julia Roberts. “L’unica cosa che le dico sempre è di non toccare le sopracciglia. Non distruggete le vostre sopracciglia come ho fatto io, e innumerevoli altre donne che conosco”, ha detto.

Tra le celeb pentite c’è anche Charlize Theron. A InStyle ha rivelato che si sta “ancora riprendendo” dalla sua era “troppo depilata”. Poi ha aggiunto che il suo peggior errore di bellezza sono state “senza dubbio le sopracciglia sottili degli Anni Novanta”.

La routine beauty di Julia Roberts

Nonostante si sia pentita di aver strappato le sue sopracciglia per seguire le mode degli Anni Novanta, a 56 anni Julia Roberts è ancora bellissima. La sua pelle è luminosa e impeccabile.

Tempo fa l’attrice, che ha di recente rotto il silenzio sulla morte del suo ex Matthew Perry, aveva spiegato a WH che la sua routine di bellezza è piuttosto semplice. Nei “giorni normali” si lava i denti, il viso e applica la crema solare. Detto questo, crede fermamente nel togliersi il trucco prima di andare a letto e usa il suo struccante per occhi a doppia azione preferito da molto tempo.

È anche molto concentrata nel mantenere la pelle idratata. “Le mie mani diventano molto secche dopo aver lavato molti piatti”, ha spiegato.